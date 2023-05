Jak ve Windows napsat znaky, které nevidíte na klávesnici

Typická velká klávesnice má 100 tlačítek, ale možných symbolů, které by se daly napsat, jsou tisíce. Pro ty nejčastěji psané „neviditelné“ znaky bude vhodné zapamatovat si klávesové zkratky, ale co ty, které použijete párkrát do roka?

Ve Windows k tomu slouží Mapa znaků. Aplikace sahající do Windows 3.1, která se popravdě za těch více než 30 let prakticky nezměnila. Ve změti znaků najdete ten správný, dvakrát na něj kliknete, on se zkopíruje do schránky a vy jej pak přes Ctrl+V někam vložíte.

Ve Windows 10 a 11 je k tomu ale ještě vhodnější nástroj, který se obejde bez schránky nebo otevírání zvláštní aplikace. Stačí stisknout zkratku Win + . (tečka). Vyskočí malé okénko sloužící primárně pro výběr emoji. Stačí se ale v horní liště přepnout na předposlední kartu…

… a tam už můžete listovat všemi známými symboly, které se kliknutím rovnou vloží do textu. Je užitečné, že ty poslední použité jsou vidět nahoře.

Zároveň si můžete pomocí karet nahoře filtrovat i konkrétní typy znaků:

obecná interpunkce , například §, ℃, {}

, například §, ℃, {} symboly měn , například $, £, €

, například $, £, € symboly latinky , například ß, Ł, å

, například ß, Ł, å geometrické symboly , například ←, ⇄, ◐

, například ←, ⇄, ◐ matematické symboly , například ½, ∅, ≥

, například ½, ∅, ≥ doplňující symboly , například ⨉, ⨁, ⨅

, například ⨉, ⨁, ⨅ symboly jazyka, například α, μ, π

Takhle mimochodem vypadá klasická Mapa znaků ve Windows 11.

A taková byla ve Windows 3.1 z roku 1992.