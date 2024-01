Jak na OCR ve Windows 11? Text z obrázku extrémně jednoduše načtete ve Výstřižcích

K dlouhodobým slabinám Windows patřila nemožnost snadno skenovat text z obrázků. Microsoft chybějící funkci konečně dodal, a to prostřednictvím nástroje Výstřižky pro Windows 11. Pokud tak potřebujete z libovolného důvodu převést zachycený text do digitální formy, máte možnost, jak to udělat snadno a bez použití dodatečného nástroje.

Je nicméně nutné si předem vyjasnit, k čemu Výstřižky slouží. Je to jednoduchý nástroj v základní výbavě Windows 11, jenž nezastupuje pokročilé nástroje. Může a bude chybovat, ostatně žádné OCR není dokonalé. Přesnost je obecně velmi dobrá v případě rozpoznávání znaků ve snímcích digitálního textu.

Ručně psané poznámky jsou nejen pro Výstřižky něco, na čem si snadno vylámou zuby. Ne nutně krasopisně, ale úhledně napsaná slova Výstřižky rozpoznají na slušné úrovni. I částečné rozpoznání vám může ušetřit čas oproti kompletnímu ručnímu přepisu. Čmáranice nebo nekontrastní text nástroj nerozlouskne, což platí obecně pro OCR.

Jak zdigitalizovat text

Výstřižky jsou primárně nástroj na focení obsahu obrazovky, tj. pracují s obrázky. Pokud již obrázek máte na úložišti, tak ho v nástroji otevřete. Metod existuje více, např. v programu zmáčkněte Ctrl+O. Obrázek také můžete do okna Výstřižků přetáhnout z Průzkumníku.



Otevřete obrázek ve Výstřižcích

Druhou možností je vyfotit např. část PDF, kde se v textu nachází pro vás důležitá informace. Pokud potřebujte pořídit snímek obrazovky, buď spusťte Výstřižky a klepněte na tlačítko Nový snímek obrazovky (Ctrl+N), nebo v prostředí Windows zmáčkněte Win+Shift+S.



Můžete také vyfotit část obrazovky s textem

V tom případě po vyfocení části obrazovky následně klepněte na náhled v oblasti nad hodinami, čímž otevřete editační režim ve Výstřižcích. Režim OCR vyvoláte tlačítkem ve střední části nástrojové lišty, nachází se hned vedle tlačítka pro ořez.



Klepněte na tlačítko pro rozpoznání textu

Detekce písmen trvá pár sekund. Dále moc možností nemáte, takže klepněte na Kopírovat celý text. Veškerý zdigitalizovaný text přesypte ze schránky kamkoli potřebujte, třeba do Poznámkového bloku. To je dobrý startovací bod, protože si v něm hned obsah dle potřeby přeberete.



Výstřižky text rozpoznají a označí. Můžete ho i zkopírovat celý

Je také možné označit konkrétní část z výběru na obrázku. Klepnutím a tažením označíte příslušnou část, kterou následně zkopírujte do schránky (Ctrl+C). Kdyby se stalo, že Výstřižky oblast s textem nerozpoznají, nemůžete ji vybrat ručně. Pravděpodobnější je ovšem scénář, že se vám do výběru připletou drobnosti, o něž nestojíte.



Tohle je výsledek OCR z obrázku výše

Na jednom z modelových příkladů jsme kromě názvu kina, který je v centru obrázku a jasně rozpoznatelný, z OCR dostali také čísla kinosálů z cedule zachycené na straně fotografie. Ale to je balast, který se dá snadno a rychle odstranit.

Skrytí citlivých informací Výstřižky lákají na jednu specialitu. Rozpoznaný text dovedou skrýt, což je zase jiný specifický účel, proč byste měli chtít pracovat s OCR. Pokud potřebujete část textu na obrázku schovat, protože obsahuje citlivé informace, můžete to samozřejmě udělat ručně v grafickém editoru. Pokud použijete Výstřižky, ušetříte si práci. Rozpoznaný text vyberte a v kontextové nabídce zvolte Revidovat text (Ctrl+R). Příslušná pasáž se začerní. Nástroj sám rozpoznává telefonní čísla a e-mailové adresy, které tak můžete skrýt hromadně klepnutím na Rychlá redakce. V rozbalovací nabídce vedle tlačítka si jednak můžete vybrat obsah ke skrytí, ale také začernění zase zrušíte.

Ukázky OCR ve Výstřižcích

Na pár příkladech si ukážeme, jak si Výstřižky poradí s rozpoznáním textu na obrázcích zachycujících ručně psané texty. V každém obrázku uvidíte jednak zdrojový materiál, jednak neupravený text zkopírovaný do Poznámkového bloku.



Čmáranice z tabule nepřekvapivě představuje náročné sousto



Úhledně napsaný text nástroj rozpozná slušně



Tohle nebylo těžké. Výstřižky zachytily i ceduli nebo plakát na straně snímku