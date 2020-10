Jak ve Windows 10 omezit dětem hry, bloumání po webu a další nežádoucí aktivity

Ve středu 14. října se opět kvůli pandemii nového koronaviru uzavřely školy. Neznamená to ale, že by děti měly prázdniny – na většině škol hned od začátku probíhá distanční výuka. Pojďme se podívat na to, jak zajistit, aby ratolesti místo učení nepoužívaly počítač k hraní, surfování po webu či jiným „nežádoucím“ aktivitám.

Operační systém Windows 10 nabízí funkci Rodičovská kontrola, díky které můžete nejen dohlížet na to, co dítě na počítači dělá, ale také omezovat přístup k internetu nebo celkovou dobu strávenou u počítače. Zásadním požadavkem k tomu, abyste mohli rodičovskou kontrolu používat, je, aby dítě mělo svůj vlastní účet.

Jde to pouze s účtem Microsoftu! Pro tyto účely nelze použít lokální účet, neboť veškeré nastavování a správa probíhá online přes účet Microsoftu.

Založení dětského účtu

Pokud na počítači pracuje celá rodina pod jedním účtem, pak budete muset dítěti založit jeho vlastní, který bude používat ke svému přihlášení. Otevřete tedy stránku account.microsoft.com a klepněte zde na odkaz Vytvořit účet Microsoft.



Vytvořit účet Microsoft

Prvním krokem je zadání e-mailové adresy, pod kterou se dítě bude přihlašovat. Pokud potomek nemá e-mail, můžete mu ho založit klepnutím na odkaz Získat novou e-mailovou adresu. V takovém případě lze založit schránku @outlook.cz, @outlook.com, nebo @hotmail.com a současně s ní i účet Microsoft. Kromě názvu schránky budete muset zadat bezpečné heslo, zemi a datum narození.



Zadání země/oblasti a věku

Pokud zadaný věk odpovídá dětskému účtu (tj. je nižší než 15 let), je v posledním kroku možnost poslat e-mail rodičům (tedy vám). Do rodičovské schránky pak dostanete e-mail s výzvou k vyjádření souhlasu. Ten udělíte po klepnutí na odkaz ve zprávě a přihlášení ke svému účtu Microsoft. V dalším kroku pak dítěti povolíte, nebo zakážete přístup k aplikacím třetích stran.



Možnost poslat e-mail rodičům

Tím dojde k přidání uživatelského účtu dítěte do vaší rodinné skupiny, kde můžete spravovat nastavení jeho zabezpečení. Jako rodič budete moci sdílet poznámky v OneNotu, plánovat rodinné akce pomocí kalendáře nebo poskytovat potomkovi finanční prostředky pro nákupy v Microsoft Store.



E-mailová zpráva rodičům

Druhá cesta

Druhá cesta vede přes Nastavení v systému Windows 10, kde v sekci Účty přejdete do Rodina a jiní uživatelé. Zde můžete přes tlačítko Přidat člena rodiny přidávat další uživatelské účty. Pochopitelně i v tomto případě se musí jednat o účty Microsoft, které je možné založit přímo v rámci rozhraní.



Nastavení-Účty-Přidat člena rodiny

V případě, že je dítě starší a/nebo již má svůj účet Microsoft, pak ho pozvěte do rodinné skupiny. Potomek obdrží e-mail, ve kterém potvrdí, že se chce stát členem rodiny. Během tohoto procesu je seznámen s tím, co to pro něj znamená.

Podívejte se na naše video Týden Živě: Jak zabezpečit děti na internetu!

Správa dětského účtu

Spravovat dětské účty můžete tak, že buď v sekci Nastavení-Účty-Rodina a jiní uživatelé klepnete na odkaz Spravovat nastavení rodiny, nebo ve webovém prohlížeči otevřete stránku Vaše rodina. Zde byste měli vidět všechny dětské účty, které spravujete.



Stránka Vaše rodina pod účtem Microsoft

V sekci Nedávná aktivita můžete sledovat týdenní přehledy o tom, co váš potomek prováděl na všech zařízeních s operačním systémem Windows 10, ke kterým se přihlásil pod svým účtem. Protokolování aktivit je nutné aktivovat pomocí přepínače, následně si můžete zvolit, zda chcete dostávat e-mailem týdenní zprávy.



Sekce Nedávná aktivita

Dozvíte se zde, jaké aplikace a hry dítě používalo, jaké webové stránky navštěvuje, co hledalo pomocí internetových vyhledávačů a jak dlouhý čas strávilo u obrazovky. Jednotlivé parametry můžete omezovat klepnutím na odkaz Zapnout omezení.

V sekci Doba strávená před obrazovkou je možné stanovit takzvané Limity pro zařízení. V praxi to znamená, že nastavíte dítěti časy, kdy se v jednotlivých dnech týdne může přihlásit a pracovat na počítači nebo hrát na herní konzoli Xbox One. Lze tak definovat odlišné omezení pro víkendové a všední dny.



Limity pro zařízení

V sekci Limity pro aplikace a hry je možné definovat časová omezení na úrovni jednotlivých programů. V tomto případě je nutné, aby dětský účet měl povolené přihlášení k počítači (to umožníte v Nastavení-Účty-Rodina a jiní uživatelé-účet dítěte-Povolit) a byl alespoň jednou pod tímto účtem přihlášen.

Pod položkou Zařízení s Windows 10 pak uvidíte všechny nainstalované aplikace. U každé z nich můžete určit časový limit a povolené časy používání zvlášť pro pracovní a víkendové dny, případně můžete možnost spuštění daného programu úplně zablokovat.



Limity pro aplikace a hry

V sekci Omezení obsahu lze aktivovat blokování nevhodných aplikací a her na základě věku. Všechno, co bude překračovat hodnocení obsahu, který jste určili jako vhodný pro tohoto člena rodiny, bude vyžadovat vaše schválení. Kromě toho lze nastavit aplikace a hry, jež budou vždy povolené, nebo naopak za všech okolností zakázané.



Omezení obsahu na základě věku

Níže pak najdete sekci Prohlížení internetu, kde je možné zapnout blokování internetových stránek na základě výše zadaného věku dítěte. Kromě toho zde můžete definovat povolené a zakázané weby, případně lze vymezit pouze několik konkrétních webů, ke kterým bude mít dítě přístup.



Omezení prohlížení internetu

Na tomto místě je vhodné upozornit, že nastavení omezení pro prohlížení internetu se vztahuje pouze na prohlížeč Microsoft Edge. V případě aktivace této funkce rodičovská kontrola dětskému účtu automaticky zablokuje všechny alternativní browsery, aby zabránila obcházení tohoto omezení.

Závěr

Nutno konstatovat, že Windows 10 nabízejí poměrně solidní možnosti, jak zabránit dítěti v nežádoucích aktivitách na počítači a monitorovat jeho činnost. Pochopitelně nechceme tímto článkem tvrdit, že byste měli všem dětem bez rozdílů nastavit výše uvedená omezení a neustále sledovat jejich činnost na počítači. Jistě se najdou děti, které si i v době uzavření škol svědomitě plní své povinnosti, aniž by bylo nutné je k tomu nutit.

To, zda a jak budete kontrolovat a případně omezovat své ratolesti, záleží primárně na jejich odpovědnosti a samozřejmě na vztahu rodič-dítě. Určitě je ale vhodné o nějakém způsobu rodičovské kontroly uvažovat alespoň v rámci pohybu dítěte na internetu. Videoukázka níže napoví proč...