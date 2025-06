Jak v létě ochlazujete byt či dům? Klimatizací, ventilátorem, nebo jinak?

Máte doma klimatizaci, ventilátory, čističky vzduchu apod. zapojené do chytré domácnosti? Případně dálkově ovládané rolety/žaluzie? Sledujete teploty a vlhkost na meteostanici a podle toho činíte nějaké kroky alespoň ručně? Dnešní anketa je bez hlasová, zato se spoustou otázek.

Snažíte se nějak minimalizovat spotřebu počítače a dalších zařízení, ať zbytečně netopí? Nebo se prostě jen pečete a modlíte se, ať už je listopad? Jak a kdy větráte, aby se v bytě vyměnil vzduch, ale nešlo tam moc teplo?

Marek Lutonský

Používám nedigitální metody. Dům je orientovaný k jihu, celý den na něj svítí slunce, ale uvnitř je docela příjemně i bez klimatizace nebo ventilátorů. Kromě dobré izolace domu jsou zásadní pomůckou bílé předokenní rolety. Ráno vyvětrám, potom jdou rolety na ohřívané straně domu dolů (pohon je elektrický, ovládaný vypínačem). Rolety jsou v místnostech, u kterých nevadí, že je přes den uvnitř tma. Pomáhá také zastíněná pergola před obývákem, v létě dovnitř vůbec nesvítí přímé slunce. Větrá se pak zase až večer a v noci, kdy jsou teploty nižší.

Jestli někdy půjde na střechu fotovoltaická elektrárna, nejspíš k ní do patra domu pořídím klimatizaci. Ale bude to spíš pohodlí než nutnost.

Martin Chroust

Mám rekonstruovaný, dva roky zateplený dům šedou čtrnáctkou a v létě se teplota drží na relativně příjemných 21 až 23 stupních. Před zateplením šla teplota z 26 až 28 °C , takže jsem v přízemí nepotřeboval s teplotou nic řešit. Vestavba v podkroví je trochu jiná písnička. Je určená pro děti až vyrostou a tam bude výhledově nutná klimatizace s kombinaci s venkovními roletami.

Pracovnu mám za domem, na podlaze jsou obklady, které v létě příjemně chladí (a v zimě si zatopím stejně jako ve zbytku domu), takže zde mám pouze zapojenou čističku vzduchu s ionizátorem a přes léto příjemnou teplotu, která nepřekročí 23 stupňů, navíc přirozeně větrám oknem a otevřenými dveřmi. V domě větrám typicky hned ráno, kdy je venku ještě příjemně a někdy také navečer, relativně krátkodobě.

Karel Kilián

Bohužel bydlíme v pronájmu a pronajímatel nám nepovolil instalaci klimatizace. Přenosnou klimatizaci nemáme, jak zapojit, protože bydlíme v podkroví, kde jsou téměř výhradně střešní okna (jestli někdo ze čtenářů zná postup, jak to vyřešit, budu mu neskonale vděčný za radu).

Domácnost proto ochlazujeme (nebo přesněji řečeno v ní víříme vzduch, který pak vyvolává subjektivní pocit ochlazení) pomocí tří ventilátorů. Dva jsou klasické stojanové a jeden sloupový, přičemž všechny jsou značky Xiaomi.

Ventilátor v ložnici běží prakticky neustále, protože jsme v ní například včera měli o půlnoci před usnutím 25 °C. Druhý ventilátor v obýváku se řídí aktuální teplotou měřenou teploměrem a vlhkoměrem téže značky. Na to mám nastavené chytré scény, kdy s rostoucí teplotou ventilátor postupně zvyšuje otáčky, a když začne klesat, zase je snižuje.

Měl jsem i takzvaný „ochlazovač vzduchu“, tedy zařízení, které prohání vzduch skrz filtr namočený vodou. Letos ho ale nepoužívám, protože subjektivně místo aby chladil, spíše zvlhčoval, což při teplotách nad 30 °C opravdu není příjemné.

Lukáš Václavík

Starší rodinný dům, zateplený a s dvojsklennými plastovými okny vybavenými žaluziemi to teplo zvenčí izoluje docela dobře sám od sebe. S každým rokem ale cítím, že ty jeho pasivní schopnosti jsou na nápory dlouhodobých třicítek čím dál slabší a možná mu budu muset pomoci. Zatím to pořád odkládám, teplota vevnitř nepřesahuje 25 °C, s čímž ještě dokážu žít. Hlavní je přes den zavřít okna a přes noc dobře větrat.

Co používám pro práci v home office úsporný MacBook Air místo velkého desktopu a monitor s nízkou spotřebou, tak hlavním přímotopem jsou lidi a kuchyň. Jenže lidé jsou potřeba a vařit se taky musí, a proto zvažuji mobilní klímu, která by pomáhala ochladit vzduch po zapnuté troubě nebo sporáku. To bych asi v létě zužitkoval s připojenou balkónovou fotovoltaikou.

Jinak mám v bytě dva hloupé ventilátory, avšak připojené na chytrou zásuvku, takže je můžu zapnout, aniž bych se k nim příblížil. Přímo chytrý ventilátor, u něhož bych vzdáleně mohl aktivovat i oscilaci nebo regulovat výkon, by byl fajn, ale za ty peníze navíc mic to nestojí.

Jakub Čížek

Domácnost mám vyzbrojenou českým robotickým otvíračem oken Smarwi, decentně tichým ventilátorem Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro a malou mobilní klimatizací, kterou vytáhnu ze sklepa jen na léto. Vše má Wi-Fi, a vše je připojené do mého systému chytré domácnosti. Automatické plánování spouštění ale nepoužívám, protože by větrák a klimatizace stejně musely běžet prakticky nepřetržitě. E.ON by měl sice radost, nedoplatek za elektřinu při dalším vyúčtování by mě ale nejspíše poslal do osobního bankrotu.

Byt v pátém patře a se všemi okny orientovanými k jihozápadu lze ekonomicky vychladit jediným způsobem – instalací venkovních žaluzií. A protože tentokrát nechci všude vrtat a lištovat napájení, spokojím se s těmi úplně hloupými s ruční kličkou. To všechno ale bude projekt až na příští sezónu. Tu letošní budu muset přežít hlavně s větrákem. Zjistil jsem, že nakonec vlastně úplně stačí, model od Xiaomi je totiž opravdu tichý, umí simulovat přirozený proměnlivý vánek i bez otáčení a běží v ložnici celou noc.

Martin Nahodil

Moje odpověď bude snad ta nejnudnější, jaká může existovat. Klimatizaci nebo ventilátory nemám. Když už je moc teplo, otevřu okno v pokoji a v kuchyni, ať se udělá průvan. Nějaké načasování mi moc nepomůže. Půl dne mi svítí do bytu z jedné strany, druhou půlku z druhé strany. Alespoň že nejsem hned pod střechou. Takhle se to i v těchhle teplotách zatím dá, ale celkem mě zneklidňuje to, co má přijít na konci týdne.

Tomáš Holčík

Byt mám s okny na východní i západní stranu. Přes noc tedy větrám, ráno pak okna zavřu a držím teplotu. Díky dřívějšímu zateplení celý dům dobře drží teplotu, takže to do extrémů nešplhá. Zatím domov přes den podle stanice Netatma nepřekročil 27° a venkovní teplota měla dle jeho čidla ve stínu rekord 33,7°. Před mnoha lety jsem bydlel v bytě jen s okny na jihovýchod s mizerným utěsněním oken. Dalo tam se přežít jen v tričku průběžně namáčeném ve studené vaně. Domů klimatizaci pořizovat nehodlám, žena má ráda teplo a klimatizaci si v práci nastavuje spíš nad 25 °C

