Jak ušetřit při nákupu na internetu. Pomohou srovnávače, slevy bank i správné karty

A když už se pustíte do hledání cen, rozhodně zkuste i Hlídačshopů.cz . Nesrovnává ceny jednoho produktu napříč e-shopy, ale v historii jednoho obchodu. Díky tomu zjistíte, jestli prodejcem uváděná sleva je opravdu reálná, nebo se odvíjí od cena, za kterou se produkt nikdy neprodával. Hlídač monitoruje zhruba třicet tuzemských e-shopů a díky doplňku pro prohlížeče vám přehledný graf ukáže přímo v obchodě.

V minulosti jste skrz srovnávače mohli získat výhodnější cenu i v e-shopu, který jste navštívili přímo. Byl to paradox, ale věrné zákazníky, již zamířili přímo na stránky obchodu, takto trestalo například Notino nebo Megaknihy. Stejný produkt odkázaný z Heuréky byl levnější o několik procent. Dnes už se ale s podobným přístupem nejspíš nesetkáte. To vám spíš nabídnou zvláštní slevu skrz odkazy na vlastních profilech na sociálních sítích.

Hlavním datem v čínských e-shopech jako Aliexpress pak bývá 11. listopad , kdy probíhá tzv. Singles' Day . Obvykle je to také poslední termín, kdy si ze země draka něco objednat, aby se doručení stihlo do Vánoc.

Největší e-shop světa Amazon mívá i obří slevovou akci v létě, obvykle v polovině července. Letošní Prime Day byl od 12. do 13. 7. a přinesl některé opravdu lákavé akce.

Největší nákupní horečka v tuzemských obchodech je v druhé polovině listopadu, kdy probíhá „oficiální“ Black Friday a na něj navázaný Cyber Monday. V roce 2022 čekejte černopáteční slevy 25. listopadu a ty kybernetické 28. listopadu. Ze zkušeností z minulých let ale odhadujeme, že akce potrvají už od začátku listopadu až do Vánoc.

Aliexpress, ale možná i jiné e-shopy, zase u některých produktů nabízejí o pár procent nižší ceny, pokud objednávku provedete skrz mobilní aplikaci , nikoliv web na počítači. Ani na to se bohužel nemůžete spolehnout a slevy nejsou automaticky dostupné vždy.

Některé obchody měly v minulosti funkci, která vám automaticky poslal slevový kód v den, kdy jste měli svátek. Setkali jsme se i s případem, kdy e-shop poslal slevu, jakmile jste zboží měli několik dní v košíku, ale nákup pořád nedokončili. Tím vás chtěl popostrčit, abyste tak učinili. Momentálně však nevíme o žádném, který by podobné slevy ještě nabízel.

Oba giganti berou v potaz jen další velké e-shopy, i to se ale může hodit. CZC srovnává ceny s asi desítkou největších prodejců elektroniky. Alza kromě elektroniky dorovnává ceny i u jiných kategorií a podle toho vybírá i konkurenční e-shopy.

Alza mimochodem prodává použité či poškozené zboží na Aukru . Na to druhé neposkytuje žádnou záruku. Jen popisuje problémy, které si ale zájemci musí opravit sami. To se může hodit, pokud jste kutilové nebo potřebujete náhradní díly.

Nejtypičtější cestou, jak ušetřit za nákup, je vzít zboží z druhé ruky. Nemusíte ale rovnou chodit do nespolehlivých bazarů a jednat s cizími lidmi. Velké e-shopy mají speciální sekce s produkty, které nejsou nové.

V Česku dostupný Amazon Prime si musíte platit. Stojí 8 eur měsíčně, případně 69 eur ročně. Za to získáte přístup do videotéky Prime Video, části hudební služby Prime Music, katalogu více než tisícovky e-knih a každý měsíc dostanete zdarma pár videoher pro PC. A členové klubu Prime mají i přednostní přístup k novým produktům či slevy, které běžní zákazníci Amazonu nemají.

Roli hraje i to, čím platíte

Bez ohledu na slevové akce samotných obchodů můžete ušetřit vždy tím, že zaplatíte kreditní kartou a jejímu poskytovateli pak peníze uhradíte během bezúročného období, typicky do 55 dní od nákupu. Není to pro každého, člověk může spadnout do pasti, když neutrácí za vlastní peníze či když zapomene splácet. Ale u kreditek obvykle bývá 1% cashback, případně u některých obchodníků vyšší, takže se vám setina z utracených peněz vrátí zpět.

Alternativou mohou být tzv. cashback portály jako Tipli.cz nebo PlnáPeněženka.cz. Ty vám jednak dají odměnu za samotnou registraci a jednak navíc i vrátí část peněz, pokud v e-shopech nakoupíte skrz jejich affiliate odkazy. Podle typu obchodu to budou jednotky procent, někdy i více. Nejde však o univerzální řešení jako u kreditek, protože s cashback portály musí obchodníci spolupracovat a ne každý tak činí.



Přehled cashbacků z Tipli

Zmíněné Tipli si rozumí i s čínským Aliexpressem, kde se mi z asi dvaceti nákupů drobných prkotin vrátilo zpět asi 100 Kč, obvykle je cashback okolo 4 %. U dražších položek bude návratnost zajímavější. Kupříkladu z nákupu za 1800 Kč v Lékárna.cz přišlo zpět zhruba 150 Kč (8% cashback). Pokud navíc budete platit kreditkou, získáte i její cashback.

Cashback při platbě či slevové kupóny nabízejí rovněž české banky. Stačí se podívat do jejich mobilních aplikací, kde najdete příslušné sekce. Slevy či cashback v partnerských e-shopech i kamenných obchodech u nás nabízejí Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Moneta, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.

„Spořka“, tedy největší z finančních institucí, v aplikaci George momentálně láká na 15% cashback až do výše 500 Kč za měsíc při platbách kartou/mobilem/hodinkami v Albertu a Globusu. Z e-shopů pak třeba na 5% cashback v Knihy Dobrovský, případně slevu 200 Kč při nákupu nad 2000 Kč v Datartu.



Moneta Money Bank má cashbackový a slevový program Bene+

A když nakupujete v zahraničí, ušetřit můžete i vhodnou kartou, která má lepší směnný kurz z dolaru, eura či libry než vaše banka. Nejjednodušší na používání bude Revolut, který již jako běžná banka funguje a má i bezplatný účet. Spořitelna v době psaní článku prodávala euro za 25,164 Kč, na Revolutu to bylo 24,57 Kč, takže u notebooku za tisíc eur je to rozdíl skoro 600 Kč. Na přeshraniční platby se pak specializuje Wise, který ale využijete jen při velkých objemech a situacích, kdy máte účet v cizí měně.