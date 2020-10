Jak testujeme notebooky: Měříme, ověřujeme a koukáme i dovnitř

Včera jsme vydali výsledky velkého srovnávacího testu 14" notebooků do 20 tisíc korun a možná by některé z vás mohlo zajímat, jak vlastně takové testování probíhá a jak notebooky hodnotíme. Teď se to dozvíte.

Notebook je komplexním počítačem, proto je při testování nutné zaměřit se na všechny komponenty. Celkové hodnocení jsme tak rozložili do pětice kategorií s různými váhami podle důležitosti: Výkon (35 %), Výdrž a příkon (10 %), Ergonomie (30 %), Vybavení (15 %) a Servis (5 %). Pokud stanovené váhy nevyhovují vašim požadavkům, soustřeďte se na výsledky v dílčích kategoriích, ne pouze na celkové pořadí.

Komplexní i herní testy

Pro získání komplexního obrázku o výkonu notebooku a porovnání výsledků například s vaším stávajícím strojem využíváme moderní benchmark PCMark 10 v jeho nejnovější verzi.