Jak stáhnout video z YouTube: 10 nejlepších nástrojů, všechny jsou zdarma

Aplikace Youtube Downloader HD je zdarma a bez jakýchkoli reklam. Nabízí jednoduché rozhraní, do kterého stačí zkopírovat URL videa a zvolit kvalitu. Volitelně můžete výsledek konvertovat do formátu MP4 pro iPhony, iPady a většinu zařízení s Androidem.

Nezapomeňte, že stahování z YouTube je v rozporu s podmínkami Googlu . Oficiálně to je možné jen v případech, kdy to služba výslovně dovoluje nebo kdy máte písemný souhlas Googlu a případného nositele práv.

Proč stahovat videa z YouTube? Hodí se na cesty či do oblastí bez rychlého internetu, bez evropského roamingu či jako záloha pro případ, že by video mohlo z portálu zmizet. Vhod mohou přijít i konverze pro mobilní zařízení a některé nástroje umí stáhnout pouze zvukovou stopu nebo titulky.

Pokud nechcete nic instalovat, můžete využít webovou službu Y2Mate . Nemusíte si ani pamatovat její adresu – stačí, když na stránce s otevřeným videem přidáte do adresního řádku písmenka pp mezi youtube a .com (neměňte přitom žádné další parametry).

Princip fungování je velmi podobný tomu, co můžete znát z jiných webových služeb – stačí zkopírovat adresu videa a stisknout tlačítko Download . Aplikace poté načte dostupné titulky a zobrazí jejich nabídku – stahovat můžete ve formátech TXT, SRT, VTT, ale i mnoha dalších. Je to příkladně jednoduché, přímočaré a efektivní řešení,

By Click Downloader: Stahování stiskem Ctrl+C

Pomocí aplikace By Click Downloader lze stahovat videa z YouTube, Vimea, DailyMotion a Facebooku, nicméně měla by fungovat téměř na jakémkoli webu. Podporuje různé formáty souborů – například MP3, MP4 či AVI. Nabízí také funkci pro stahování seznamů skladeb a kanálů.



By Click Downloader

Uživatelské rozhraní možná na první pohled překvapí poněkud „kolotočářským“ dojmem, avšak zaslouží pochvalu za lokalizaci do češtiny. Stačí zkopírovat adresu videa do schránky a By Click Downloader ji dokáže zachytit a nabídne další zpracování. Pomocí přepínačů je možné nastavovat kvalitu videa, formát, i složku, do níž bude soubor uložen.