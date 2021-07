Jak stáhnout video z Youtube: 10 nejlepších nástrojů

Výhodou aplikace Youtube Downloader HD je skutečnost, že je zcela zdarma. Nabízí jednoduché rozhraní, do kterého stačí zkopírovat URL videa a zvolit kvalitu. Volitelně můžete výsledek konvertovat do formátu MP4 pro iPhony, iPady a většinu zařízení s Androidem.

Proč stahovat videa z YouTube? Hodí se na cesty či do oblastí bez rychlého internetu, bez evropského roamingu či jako záloha pro případ, že by video mohlo z portálu zmizet. Hodí se i konverze pro mobilní zařízení a některé nástroje umí stáhnout pouze zvukovou stopu nebo titulky.

Pokud nechcete nic instalovat, pak můžete využít webovou službu Y2Mate . Nemusíte si ani pamatovat její adresu – stačí, když na stránce s otevřeným videem přidáte do adresního řádku písmenka pp mezi youtube a .com (neměňte přitom žádné další parametry).

V tomto případě však musíme upozornit, že se jedná o takzvanou „freemium“ aplikaci, jež má ve verzi zdarma řadu omezení. Pokud však budete ochotni investovat 10 dolarů (cca 220 Kč) do Premium Packu, získáte například neomezenou rychlost stahování, nahrávání videí do Dropboxu a na Disk Google či převod videa do formátů MP3 a AVI.

Princip fungování je velmi podobný tomu, co můžete znát z jiných webových služeb – stačí zkopírovat adresu videa a stisknout tlačítko Download . Aplikace poté načte dostupné titulky a zobrazí jejich nabídku – stahovat můžete ve formátech TXT, SRT, VTT, ale i mnoha dalších. Je to příkladně jednoduché, přímočaré a efektivní řešení,

By Click Downloader – stahování stiskem Ctrl+C

Pomocí aplikace By Click Downloader lze stahovat videa z YouTube, Vimea, DailyMotion a Facebooku, nicméně prý funguje téměř na jakémkoli webu. Podporuje různé formáty souborů – například MP3, MP4 či AVI. Nabízí také funkci pro stahování seznamů skladeb a kanálů.



Uživatelské rozhraní možná na první pohled překvapí poněkud „kolotočářským“ dojmem, avšak zaslouží pochvalu za lokalizaci do češtiny. Stačí zkopírovat adresu videa do schránky a By Click Downloader ji dokáže zachytit a nabídne další zpracování. Pomocí přepínačů je možné nastavovat kvalitu videa, formát, i složku, do níž bude soubor uložen.