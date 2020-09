Jak sociální sítě ovlivňují náš život: Informace jsou v moci algoritmů

Sociální sítě se pro mnohé uživatele staly synonymem pro internet: nechodí na konkrétní weby dle vlastního zájmu, ale pouze na ty, které jim nabídnou algoritmy sociálních sítí. Proč je to nebezpečné? A jak dnes sociální sítě bojují proti šíření fake news?

Dezinformace a manipulace s fakty jsou staré jako lidstvo samo. V historii ale zaznamenáme dva milníky, které informovanost lidstva zásadně ovlivnily: ten první datujeme okolo roku 1440, kdy Gutenberg vynalezl rychlý a efektivní knihtisk pomocí kovových liter. Druhou událostí nebyl ani rozhlas, ani televize, ale až internet, který se na přelomu tisíciletí výrazně rozšířil mezi běžné uživatele.

Proč ne rozhlas a televize? Ani jedno médium nefungovalo primárně globálně, a co je možná ještě důležitější – neumožnilo a stále neumožňuje zapojit do kreativního procesu každého z nás. Ohromná výhoda internetu, kdy si každý může během minuty vytvořit vlastní webovou stránku, napsat článek, sdílet fotografie a své myšlenky, je však současně jeho prokletím. Přínosy internetu jsou všeobecně známé a glorifikované, my se na dalších řádcích podíváme na onu odvrácenou stránku.