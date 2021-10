Jednoduchý webový nástroj nastavíte za pár minut tak, že za vás bude sledovat změny cen, dostupností nebo třeba nově vydané vstupenky na kýžený koncert. Anebo jakoukoli jinou změnu kdekoli na webu.

Slevy, dostupnost zboží nebo naskladnění na oblíbenou pobočku – to jsou informace, které lze ve velkých e-shopech sledovat pomocí hlídacích psů. Stačí zadat parametry, při změně vám přijde e-mail.

Jenže co dělat u menších obchodů, platforem pro prodej vstupenek, nebo kdekoli jinde na webu, kde by se hodilo sledování změn obsahu? Zkuste českou platformu Apify, která kromě mnoha dalších automatizačních nástrojů nabízí i tzv. Content Checker...

Registrace vás nemine

Prvním krokem je registrace do Apify (jde to i pomocí Googlu a účtu na Githubu). Další kroky povedou do rozhraní sdružujícího vývojářské nástroje, kde nás bude zajímat nabídka Actors. 1 Ze seznamu nabízených možností vyberte jakub­balada/content-checker 2 a v horní části vytvořte novou úlohu pomocí Create new task.