Jak si vyčistit Gmail od velkých e-mailů: pomůžou pokročilé filtry

Jestliže používáte e-mail několik let, pravděpodobně jej máte plný stovek, ne-li tisíců zpráv. Ty ale zabírají místo v úložišti, které je omezené. Pokud se vám nechce platit za rozšíření, poradíme, jak smazat největší zprávy a udělat si novoroční úklid v e-mailu.

Není tajemstvím, že vyhledávací pole v Gmailu funguje podobně, jako na Googlu a podporuje poměrně velké množství nejrůznějších příkazů. Jedním z užitečných, které můžete využít při běžné práci, je has:attachment. To, jak napovídá, vyfiltruje pouze zprávy s přílohou. A pokud připojíte i larger:10M, tak přidá jen ty s přílohou větší než 10 MB. Číslo i jednotky můžete samozřejmě upravit dle svých potřeb.



Vyhledávací pole v Gmailu skrývá rozšířené možnosti.

Pamatovat si ale všechny tyto zkratky je náročné a ne příliš pohodlné. I na toto ale Google pamatoval a ve velmi nenápadné šipce v rámci vyhledávacího pole se skrývají rozšířené možnosti, které vám umožní veškeré parametry navolit ručně.

Nechybí zde ani možnost filtru podle data. Zde se nabízí příkazy after a before, které lze mezi sebou kombinovat. Dvojice after:2019/10/2 before:2020/2/3 vám tak ukáže e-maily z daného období, zatímco samotné before:2018/2/3 jen ty před tímto datem. To se hodí hlavně v momentě, kdy chcete mazat staré zprávy.



Při mazání můžete označit všechny zprávy v dané složce.

Kombinací je ale mnohem více a nejjednodušší je využít právě rozklikávací nabídku přímo v klientu. Při samotném mazání pak nezapomeňte na možnost Označit všechny konverzace v XX. Ta se objeví, jakmile zaškrtnete klasické Vybrat vše a díky ní je možné smazat kompletní obsah dané složky, ne jen jednu stránku.

Zde nezapomeňte, že Gmailu chvíli trvá, než přepočítá velikost vaší schránky, takže pokles uvidíte až se zpožděním. Stejně tak nezapomeňte vysypat koš, pokud jste si jistí, že zprávy již opravdu nepotřebujete a chcete se jich zbavit ihned.

Užitečné příkazy pro vyhledávání v Gmailu:

from:(email@nejkrasnejsidomenka.cz) – zprávy z konkrétní adresy

– zprávy z konkrétní adresy to:(email@nejkrasnejsidomenka.cz) – zprávy zaslané na konkrétní adresu

– zprávy zaslané na konkrétní adresu subject:XXX – zprávy s předmětem obsahující dané slovo

– zprávy s předmětem obsahující dané slovo +XXX – zprávy odpovídající hledanému výrazu

– zprávy odpovídající hledanému výrazu -XXX – zprávy, které neobsahují daný výraz

– zprávy, které neobsahují daný výraz has:attachment – zprávy s přílohou larger:XM – větší, než X MB (využít lze i K pro kB a pouze číslo pro bajty) smaller:XM – menší, než X MB (využít lze i K pro kB a pouze číslo pro bajty)

– zprávy s přílohou filename:XXX – vyhledá buď konkrétní přílohu (např. filename:úkol.txt) či jen typ souboru (např. filename:PDF)

– vyhledá buď konkrétní přílohu (např. filename:úkol.txt) či jen typ souboru (např. filename:PDF) after:2019/12/4 – zprávy po konkrétním datu

– zprávy po konkrétním datu before:2019/12/7 – zprávy před konkrétním datem

– zprávy před konkrétním datem older_than:Xd – zprávy starší než X dnů (použijte m pro měsíc a y pro rok)

– zprávy starší než X dnů (použijte m pro měsíc a y pro rok) newer_than:Xd – zprávy novější než X dnů (použijte m pro měsíc a y pro rok)

– zprávy novější než X dnů (použijte m pro měsíc a y pro rok) is:starred – zprávy s hvězdičkou

– zprávy s hvězdičkou is:unread – nepřečtené zprávy

– nepřečtené zprávy is:read – přečtené zprávy

– přečtené zprávy cc:david – vyhledá příjemce v kopii

– vyhledá příjemce v kopii in:anywhere – vyhledá ve všech složkách, včetně SPAMu a koše

– vyhledá ve všech složkách, včetně SPAMu a koše has:youtube – vyhledá zprávy s videem z YouTube

Jednotlivé hodnoty, jako e-mail apod., můžete libovolně upravovat. Fungují zde i klasické uvozovky pro vyhledání víceslovného výrazu, tedy např. -"Opravdu ne" vyhledá zprávy bez této konkrétní fráze.

Funguje i operátor OR, který umožní více variant. Tedy např. subject:Ano OR subject:Ne vyhledá zprávy s předmětem Ano a zprávy s předmětem Ne. Stejně tak pokud máte více podmínek, můžete je všechny dát do složených závorek, např. tedy {subject:Ano subject:Ne}.

Další, méně využívané, možnosti pak uvádí Google přímo ve své nápovědě.

Jaké výhody mají jednotlivé e-mailové služby? Poradíme: