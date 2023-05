Jak si stáhnout balík nových funkcí Moment 3 pro Windows 11. Řeší také zasekávání her

Není to tak dávno, co jsme vás upozornili, že Moment 3 pro Windows 11 vstoupil do poslední fáze testování. Konkrétně postoupil do nejnižšího testovacího okruhu Release Preview dne 11. května. Dle očekávání Microsoft ještě před koncem května obsah této aktualizace vypustil vstříc širší veřejnosti, která si na něj sáhne i mimo program Insider.

Třetí větší aktualizace pro Windows 11 verze 22H2 by se ke všem počítačům měla dostat v červenci. Koncem června už budou obsažené novinky standardně zapnuté, pořád je však bude distribuovat pouze volitelná aktualizace, která vyjde na konci měsíce.

Pokud si chcete Moment 3 osahat už dnes, nebo aspoň jeho část, aniž byste se připojili k programu Windows Insider, zařídíte to bezpečně a jednoduše. Aktuálně platí, že některé funkce nemusíte mít po instalaci aktualizace dostupné, protože Microsoft na ně může uplatňovat politiku řízené distribuce.

Nové funkce a změny jsou součástí volitelné aktualizace KB5026446 (sestavení 22621.1778), která je k dispozici ve službě Windows Update od 24. května. Stačí, když tedy zajdete do Nastavení | Windows Update a vyhledáte aktualizace. Uvolněna byla nejen široké veřejnosti, ale také do kanálu Release Preview.

Donedávna byl seznam nových funkcí předmětem diskuzí, protože jak jsme viděli v minulosti, Redmondští si zvykli na poslední chvíli nějakou funkci přidat nebo odebrat, případně prostě jenom obnažit její přítomnost. Až během konference Build 2023 jsme se například dozvěděli, že k novinkám patří podpora zvukového standardu Bluetooth Low Energy Audio.

Tentokrát už ale vydali přehled o změně konfigurace Windows 11, takže snad už žádná překvapení nechystají – ačkoli ve světě nepřetržité inovace, jak zní marketingové označení někdejšího konceptu Windows jako služba, se dá předvídat jen málo. Nabízíme snad už definitivní přehled novinek v Momentu 3 pro Windows 11 verze 22H2:

Ovládání moderních kontextových nabídek klávesami. Jedná se o nabídky v Průzkumníku nebo na ploše, které ve Windows 11 změnily podobu. Když nabídku vyvoláte klávesnicí, každý ze zobrazených příkazů provedete stisknutím jedné další klávesy. Např. v Průzkumníku vyvoláte kontextu nabídku úložiště a klávesou F vyvoláte formátování.

Indikace VPN. Na ikoně pro síťová připojení se ukáže malý štít, pokud bude zařízení připojeno k VPN. Zabarví se dle barvy nastavené v systému.

Hodiny ukazují sekundy. V oznamovací oblasti hodiny mohou nově ukazovat i sekundy. Zapnutím můžete snížit výdrž počítače.

Rychlé kopírování kódů 2FA. V některých oznámeních se zobrazí tlačítko, kterým zkopírujete kód potřebný pro dvoufaktorové ověření. Funkce zatím podporuje jen anglické prostředí.

Nastavení dotekové klávesnice . V Nastavení nově najdete tři režimy zobrazování klávesnice na displeji: potlačit softwarovou klávesnici, i když je odpojená hardwarová, zobrazit softwarovou klávesnici, když není k dispozici fyzická, zobrazit softwarovou klávesnici vždycky.

Adaptivní řízení jasu obsahu . Systém může dynamicky snižovat a zvyšovat jas a kontrast v určitých částech obrazovky. Funkci musí aktivovat výrobce počítače, týká se notebooků a hybridů. Ve výchozím stavu se omezuje na stav napájení z akumulátoru, jejím účelem je prodloužit výdrž, aniž by negativně ovlivnila kvalitu obrazu.

Správa soukromí senzorů přítomnosti . Pokud máte přístup ke kompatibilnímu senzoru, který detekuje vaši přítomnost, tak v Nastavení uvidíte, které aplikace k němu přistupují. Přístup jim také zakážete. Zařízení informace zpracovává lokálně.

. Výkon vyhledávání uvnitř Nastavení se zlepši. Víc nevíme. Klávesa printscreen. Pokud klávesu zmáčknete, tak už nevyfotí obrazovku, nýbrž otevře nástroj Výstřižky. Chování můžete změnit.

Omezení zasekávání her . Týká se to myší s vysokou obnovovací frekvencí (třeba 1000 Hz). Zasekávání při hraní způsobovaly programy na pozadí, které systém krmil informacemi o pohybu myši. Teď to omezuje, což se pozitivně projevuje při hraní.

. Týká se to myší s vysokou obnovovací frekvencí (třeba 1000 Hz). Zasekávání při hraní způsobovaly programy na pozadí, které systém krmil informacemi o pohybu myši. Teď to omezuje, což se pozitivně projevuje při hraní. Bluetooth Low Energy Audio . Před rokem byl dokončen standard pro bezdrátový přenos audia a Windows 11 jej nyní podporují. Musíte mít odpovídající hardware.

Multi-app kiosk mode . V tomto režimu omezíte některá oznámení, přístup účtů do nastavení systému a spouštění aplikací jen na ty vybrané. Režim cílí na firmy, kde se u jednoho zařízení střídá více lidí.

. Na seznam přibyly němčina, španělština nebo italština a pár dalších významných jazyků. Čeština mezi ně nepatří. Vylepšení hlasového ovládání . Stránka s nápovědou byla redesignována, hlasové ovládání podporuje další anglické dialekty, vývojový tým dále přidal příkazy pro označení a práci s textem.

Otazník visí nad nabídkou pro výběr widgetů. Vývojový tým nabídku přepracoval, takže vidíte náhled widgetu. Rovnou z nabídky lze přejít do příslušné služby. Najdete v ní též odkaz na kolekci do Storu. Microsoft ji začal řízeně distribuovat 11. května v programu Insider, viz výše, aktuálně ji ale nezmiňuje ani v dokumentaci konfigurační změny, ani v popisu změn přímo v seznamu novinek u nynější aktualizace KB5026446.

