Jak si posíláte soubory a jiná data mezi počítačem a mobilem?

Jaký způsobem nejčastěji propojuje mobil s počítačem, pokud vůbec. Necháváte výměnu dat na nějakém centrálním místě (vzdálený cloud, lokální NAS), případně máte obě zařízení propojené bezdrátově skrz funkce jako Apple AirDrop, Quick Share apod.? Nebo snad ještě vytahujete starý dobrý kabel?

Vedle hlasu v anketě nás ale tentokrát ještě více bude zajímat komentář, kde můžete popsat rlzné specifické scénáře, na které narážíte a kvůli kterým se musíte spoléhat i na jiné prostředky. Možná vás navedou doprovodné otázky.

Používáte automatickou synchronizaci fotek/videí? Jak to řešíte, přes Google Disk, iCloud, OneDrive, Dropbox apod.?

Co když si chcete z počítače poslat pár nějakých individuálních souborů, například z MP3 pro vyzvánění či budík, audioknihu, e-knihu. Jak byste postupovali?

Posíláte si webové odkazy? V nějaké aplikaci dostupné jen na té jedné platformě získáte link, do druhého zařízení byste jej poslali přes prohlížeč a jeho synchronizaci?

Je pro vás důležitá nějaká hlubší synchronizace, například sdílená schránka (kvůli textu), synchronizace notifikací, možnost volat a psát SMS z počítače?

Řešíte případně nějaký jiné specifické scénáře, které se typicky nespoléhají na vlastní cloud? Tedy nikoliv poznámky, maily, chaty, kalendář, ale například chcete použít mobil jako webkameru nebo dálkové ovládání prezentací.

Hodilo se vám někdy naopak ovládat mobil z počítače tak, že se v okna zrcadlí obrazovka z mobilu?

Máte tipy na méně známé aplikace, které se starají o propojení mobilu a počítače?

A pak klíčová věc. Zmiňte, které platformy u počítače a mobilu používáte. Když totiž máte například těsně integrované iOS a macOS, tak je všechno hezky propojené už z výroby, ale u jiných kombinací se často musí různé věci řešit různými způsoby a aplikacemi.

Stanislav Janů

Synchronizuji přes cloud

Na primárních strojích za mě vše řeší iCloud a další systémové nástroje Applu. Většina obsahu jako jsou fotky, záložky nebo otevřené panely v prohlížečích se synchronizují automaticky. Pokud z iPhonu potřebuji rychle dostat do Macu právě natočené video a nechci čekat na synchronizaci přes iCloud, použiji AirDrop. Často také používám synchronizovanou schránku napříč zařízeními od Applu.

Občas potřebuji jednorázově poslat něco na herní sestavu s Windows 10 nebo pracovní notebook s Windows 11, případně na druhý telefon s Androidem. Všude mám nainstalovanou utilitu LocalSend, která u mě nahradila webový a nepříliš spolehlivý SnapDrop.

Jan Láska

Synchronizuji přes cloud

Vyloženě nějaký systém v tom nemám. Fotky se mi z telefonu automaticky zálohují na OneDrive, na občasnou manuální zálohu ostatních souborů (dokumenty, zvuky atd.) používám Google Drive. Už se mi ale párkrát stalo, že bylo v danou chvíli nejjednodušší daný soubor poslat mailem, nebo v případě opravdu velkého videa prostě spojit počítač s telefonem pomocí kabelu.

V počítači mám Windows, na mobilu Android a dlouho žádné pohodlné obousměrné propojení neexistovalo. Ve Windows 11 by ale teď měla být nová funkce sdílení pro software Propojení s telefonem, tak jej zase po čase vyzkouším.

Vladislav Kluska

Cloud i bezdrátové připojení

Pro posílání velkých souborů (posílám si takto nahraná několik GB velká videa) používám jedině Quick Share (kdysi Nearby Share, než to Google sjednotil se Samsungem). Je to velmi rychlé, spolehlivé, hned tam vidím svá zařízení. Ostatně, používám to kdykoliv potřebuju poslat soubor komukoliv a je poblíž. Pro Windows je miniaplikace od Googlu, která zajistí příjem a viditelnost, pač to Microsoft ještě neintegroval. Funguje to i opačně, ale to nepoužívám. Ke stažení je aplikace tady.

Pokud si posílám text, odkaz či cokoliv dalšího, tak na to se mi skvěle ověřil Telegram. Ten mám stejně neustále puštěný (pro Windows boží aplikace Unigram) a jako jeden z mála (nebo jediný) umožňuje mít konverzaci sám se sebou. Teda, přímo tomu říkají Uložené zprávy. Když do Telegramu člověk cokoliv sdílí, je to na mobilu hned na první pozici (boží) a ještě k tomu lze jednotlivé zprávy označit emoji a podle toho je filtrovat. A jakmile zprávu nepotřebuju, můžu si ji smazat, jako cokoliv na Telegramu. A to aniž by po tom zůstaly stopy (otravné hlášky stylem "zpráva byla smazána" zabírající místo tu nejsou).

Fotky jako takové mám samozřejmě synchronizované na Fotky Google, což je absolutně nenahraditelná služba. A zprávy a další věci skrze propojení od Microsoftu, takže vidím SMS zprávy (irelevantní, stejně tam nechodí nic důležitého), když mi někdo volá a notifikace z vybraných aplikací. To se hodí občas.

Petr Urban

Synchronizuji přes cloud

Je to široké spektrum, které se časem vyvíjí, ale těch možností je víc a tak nějak se aspoň u mě stále překrývají. Obecně soubory přesouvám skrze cloud, fotky a videa se mi na mobilu s Androidem automaticky nahrávají na OneDrive. Když jsem pro ty nemnohé případy hledal lokální řešení, zalíbilo se mi Sdílení nablízko (od nedávna Quick Share).

V poslední době sázím na Propojení s telefonem od Microsoftu. Dlouhodobě ho používám pro čtení SMS na počítači, navíc se tam daly stahovat fotografie z mobilu. Někdy mi to přišlo pohodlnější, než sahat někam do složky na OneDrivu. Navíc někdy ještě obrázky nebyly zálohované, takže tohle mi dávalo smysl.

Od nedávna ovšem Propojení s telefonem pro Windows podporuje přímé posílání souborů, které navíc funguje oběma směry. Je to téměř přelomové řešení, protože je rychlé a funkční. Pokud už aplikaci od Microsoftu používáte, nemáte co řešit. Pokud ji nepoužíváte, přicházíte o hodně, protože mít takto spojený mobil s počítačem je prostě a jednoduše příhodné.

Dál záleží, jak široce pojmu otázku. Určitě jsem si párkrát nasdílel webovou stránku přes Edge, i to už nyní řeším přes Propojení s telefonem. Ve Firefoxu někdy využiji synchronizované stránky. Používám samozřejmě cloudový e-mail, kalendář, kontakty nebo poznámky. Ale to bychom tady byli dlouho.

Lukáš Václavík

Synchronizuji přes cloud

Naprostou většinu věcí a také nejčastěji řeším cloudem. Typicky fotky a videa pořízené mobilem tečou do OneDrivu a odtamtud pak všude jinde. Obvykle takto řeším i text. Rychlé i trvalé poznámky ukládám v Obsidianu synchronizovaném přes iCloud.

O moc víc toho nepotřebuji. Od doby, co jsem začal primárně používat iPhone a Mac, tak jsem si zvykl na AirDrop, kterým tu a tam něco pošlu. Nejčastěji jsou to různé odkazy. Někdy pak posílám nakoupené audioknihy z Audiotéky. Oficiální aplikace mi vůbec nesedí, takže si na počítači stáhnu ZIP se zabalenými MP3, ten „dropnu“ do mobilu, kde jej otevřu v aplikaci MP3 Audiobook Player.

Prakticky vůbec nepoužívám Continuity, protože sdílená schránka podle mě nefunguje moc spolehlivě a možnost volání nebo psaní zpráv z Macu je sice cool na papíru, ale reálně stejně volám a píšu přes WhatsApp, Signal apod.

Občas ale potřebuju přenést něco mezi iPhonem a PC s Windows. To je ale tak zřídka, že neinstaluji ani Microsoft Phone Link, ani Apple Devices (náhrada iTunes), ale použiju web Wormhole.app. Ten vytvoří lokální šifrovaný tunel, kterým můžu jednoduše lifrovat data trochu jako s tím AirDropem.

Marek Lutonský

Všechno se synchronizuje přes cloud či NAS

Používám kombinaci iPhone a Windows 10, takže si moc nemohu vybírat. Bezdrátové spojení neexistuje a připojení kabelem je velmi nespolehlivé. Donedávna jsem přes kabel dělal roční zálohy fotek. Připojený iPhone teoreticky dokážou zálohovat Fotky ve Windows, ale reálně to bylo nepoužitelné. Neustálé pády, dlouhá inicializace, nebylo pak jasné, co už se podařilo zálohovat a co ne…

Takže od Nového roku řeším fotky aplikací Photos Mobile od Synology. Všechno se doma na Wi-Fi samo láduje na NAS a mám od kabelu pokoj. Zbytek pak většinou řeším přes Dropbox. Když si potřebuji předat třeba odkaz, nebo nějaký text, sáhnu většinou mobilní aplikaci Note to Self. Ta mi je bez nějakého vyplňování rovnou odešle do e-mailu. Pro jeden obrázek pak často volím Slack a zprávu sám sobě.

Jakub Čížek

Mobil připojuji bezdrátově

Doby, kdy člověk vytáhl USB a pořád něco přenášel sem a tam mezi počítačem a mobilem, jsou v mém případě už dávná minulost. Tedy až na pracovní videa, která stříhám na počítači. V takovém případě používám vestavěné bezdrátové sdílení skrze Wi-Fi Quick Share pro Android a stejnojmennou aplikaci pro Windows. A kdyby něco nefungovalo, prostě si ten soubor pošlu třeba jako přílohu v e-mailu.

Z mobilu pak na počítač posílám ještě odkazy – adresy otevřených záložek v prohlížeči. Protože ale na všech platformách používám Chrome, je to brnkačka, aktuální stránku totiž mohu odeslat přímo z telefonu na libovolné zařízení, kde jsem zrovna přihlášený.

Martin Chroust

Mobil připojuji bezdrátově

Posílání souborů řeším lokálně a bezdrátově, a to u Androidu 14 v kombinaci s Windows 11. Telefon připojuji k počítači kabelem jen při přenosu (nebo zálohování) opravdu velkého množství fotek, jinak si bohatě vystačím s funkcí Quick Share. Je to rychlejší, než bez vůbec našel a zapojil kabel do telefonu.

Vadí mi prakticky jen jedna věc, a to ta, že při posílání velkých souborů musím mít na desktopu aplikaci Quick Share otevřenou, v opačném případě ji telefon, buď nevidí, a nebo se odeslání nezdaří. Nefunguje ani odkaz pro otevření všech přijatých souborů, které musím lokalizovat ručně ve Stažených souborech. Pokud však posílám jeden nebo dva screenshoty, může Quick Share zůstat i na pozadí.

V minulosti jsem používal i aplikaci Váš Telefon od Microsoftu, která mi však přišla zbytečně komplikovaná. Člověk musí být přihlášený na obou zařízeních, pohlídat si, aby si přihlášením k aplikaci na počítači náhodou nepřevedl lokální účet Windows na online s přihlášením přes Hotmail, povolit spoustu oprávnění,... čistě pro přenosy souborů to Quick Share zvládá daleko rychleji.

Tomáš Holčík

Bezdrátově i kabelem

Standardní systémová aplikace Propojení s telefonem ve Windows, která nepotřebuje propojení kabelem, mi řeší běžnou operativu s mým Android telefonem. Tedy notifikace, přenos obsahu schránky, jednotlivé fotografie a podobně. Pro větší soubory, jako třeba natočená videa, připojuji telefon kabelem. Kabel je také jednodušší pro kopírování do nebo z nějaké konkrétní složky na telefonu. Pro tento přístup do složek pak používám Total Commander.

Telefony Samsung potom umí do Windows sdílet i celou plochu mobilu a spouštět jednotlivé aplikace z mobilu na obrazovce Windows. Reálně jsem to ale nikdy nepotřeboval. Pro iPhone na Windows dřív fungoval Intel Unison, ale Microsoft základní podporu pro iPhone přidal i do svého systémového nástroje. Intel Unison má pár jinak řešených funkcí, ale protože funguje jen na Windows 11, kde je systémové Propojení s telefonem, není moc důvodů jej používat.

A co vy, jak si posíláte soubory a jiná data mezi počítačem a mobilem?