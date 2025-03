Jak si nejčastěji necháváte posílat balíky z e-shopů? Domů, do boxů, nebo na prodejnu?

V Česku je již přes 10 000 samoobslužných výdejních boxů a pořád vznikají nové. Vedle toho zároveň zanikají dříve široké sítě obchodů s vlastními prodejnami, zejména v oblasti elektra. Výrazně to proměnilo celý trh s nakupováním. Ale změnily se i naše návyky?

Stejnou anketu jsme na Živě měli již před čtyřmi lety, tedy s dvoutřetinovým podílem vyhrály prodejny a výdejní místa.

Tomáš Holčík

Využívám samoobslužné boxy

Zhruba 150 m od domova na trase, kudy chodím ze zastávky autobusu, nám loni postavili základy pro výdejní boxy. Nyní je tam velký Z Box od Packety, menší PPL a DPD. Dlouhý betonový sokl se sprejem nastříkaným textem Alza zatím zeje prázdnotou. Alza ale dodává i do Z-Boxů, takže asi zatím jen monitorují obsazenost toho od Packety a zvažují, zda tam dát svůj vlastní. Do Z-Boxu ale Alza nedá větší/těžší zboží, které umí jen v Alzaboxu. Na většinu mi tak sice stačí Z-Box, ale Alzabox bych stále uvítal, už třeba kvůli rychlosti.

Lukáš Václavík

Využívám samoobslužné boxy

Větší nebo cennější balíky nebo potraviny z různých Rohlíků si nechám poslat domů, ale většinu věcí do boxů. I v naší malé vesnici jsou dva a staví se třetí. V okolí jich je také plno, takže se dají v nouzi použít i ty. Čím víc si toho objednávám online, tím méně chci, aby mi furt někdo volal, někdo zvonil nebo abych na někoho čekal.

Různé vratky a reklamaci řešené přes boxy jsou také výborné. Už ani nevím, kdy jsem naposledy byl na poště. Ještě by se mi líbilo trochu ekologičtější balení. Podobně jako Alza do svých boxů doručuje věci rovnou v původním obalu. Ale vyřešit tohle na globální úrovni, kdy e-shop, přepravu a box provozují tři různé firmy, je asi utopie.

Vladislav Kluska

Využívám samoobslužné boxy

Tady se přiznám, je to ovlivněno jednoduše tím, že vše objednávám na Alze. Já vím, já vím, propadl jsem tomu, co jsem nikdy nechtěl - namísto zadání produktu do Googlu a hledání, kde ho mají výhodně, ho zadám rovnou na Alzu a pokud mi to přijde ok, víc neřeším a hned objednám. Protože mám AlzaBox 5 metrů od domu a večer objednám, ráno to tam mám.

Fakt, 99 % objednávek mi takto doručí. Takže tím pro mě zabili jakékoliv jiné doručování. Pohodlně si to vyzvednu kdy chci hned u domu. A když objednávám něco jiného, tak většinou na adresu do práce na recepci, což je podobně bez práce. U cizích e-shopů se mi nechce nikdy hledat, zda umožňují vyzvednutí právě v tomto konkrétním AlzaBoxu.

Jakub Čížek

Využívám samoobslužné boxy

Před domem i v práci máme v docházkové vzdálenosti boxy snad všech myslitelných poskytovatelů, takže prakticky vše končí v některém z nich. Boxy jsou díky svému režimu 24/7 naprosto nenahraditelné a fungují na jedničku celý rok snad jen s výjimkou Vánoc. Tehdy už tradičně kolabuje skoro celá logistika. Výdejním místům se naopak spíše vyhýbám. Buď narazím na pomalou obsluhu, frontu, anebo otevírací dobu 10:00-18:00, kdy – světe, div se – sedím v kanceláří a podílím se na tvorbě HDP.

Marek Lutonský

Využívám samoobslužné boxy

Když to jde, u dopravy vybírám dodání do boxů Zásilkovny, Alzy, PPL, GLS… I když většinou je někdo doma a zásilku případně může převzít někdo ze sousedů, je pro mě lepší, když si čas převzetí mohu naplánovat sám. Ale beru pouze boxy, výdejním místům v různých provozovnách se spíš vyhýbám.

(Navzdory upřednostňování výdejních boxů si myslím, že provozovatelé by měli víc spolupracovat s obcemi a hledat vhodná místa pro jejich stavbu.)

Karel Kilián

Doručením domů nebo do práce

Většinou si zásilky nechávám doručovat domů, protože pracuji z domova. Je to pro mě nejrychlejší způsob – stačí seběhnou dvě patra a má balíček v ruce. Navíc mohu rovnou zkontrolovat jeho stav.

Když mám ale více práce, tak občas využiji box, který máme asi 300 metrů od domu. Jeho výhodou je, že mě při doručení nikdo neruší v práci a navíc já sám rozhoduji o tom, kdy se pro něj vydám. Bonusem je pak malá zdravotní procházka.

Filip Kůžel

Využívám samoobslužné boxy

Největší benefit vidím v tom, že se nemusím nahánět s kurýrem, který to v případě neúspěšného kontaktu odveze kdovíkam s kdovíjakou otvírací dobou.

S boxem je to jiné – dostanu zprávu, že zásilka dorazila a je na mě, kdy si ji vyzvednu. A těch boxů už je tolik, že jich mám kolem domu hned několik.

Petr Urban

Využívám samoobslužné boxy

Kdysi jsem měl zcela korektní vztah s Českou poštou, ale boxy jsou za mne dar z nebes. Fungují i v noci a o víkendu, nemusím se potýkat se složitostmi (neintuitivní interaktivní pult pro zařazení do pořadníku) a frontami. Rovnou zadám výdejní kód, případně načtu QR kód, vyndám zboží ze schránky a jdu domů.

A někdy jsem fakt rád, že u toho nemusím s nikým mluvit. Ještě víc mě v éře před výdejními boxy štvaly kurýrní služby, které volají, když přijíždí k domu. To pak musím všeho nechat, rychle seběhnout několik pater – a být k tomu připravený v několikahodinovém okně. Boxy jsou neosobní a nevyjednávají, ale vůči mne paradoxně působí docela osvobozujícím dojmem. Máme se rádi.

A co vy, jak si nejčastěji necháváte posílat balíky z e-shopů?