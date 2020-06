Jak si Huawei poradil bez Googlu: Vyzkoušeli jsme telefon Huawei P40

Huawei byl donucen pustit se do obchodního boje na mobilním trhu bez služeb Googlu. Model P40 je jedním z prvních, který jde u nás do prodeje, aniž byste v telefonu našli aplikace Googlu. Je to přitom špičkově vybavený mobil.