Jak se žije s Windows 10 na procesoru Arm. Dva týdny se Surface Pro X [test]

Microsoft v loňském roce vydal první generaci svého počítače běžícího na platformě ARM namísto klasických procesorů od Intelu. Nyní jej aktualizoval a přinesl vylepšený procesor s vyšším výkonem. Otázkou však zůstává – jsou Windows 10 na ARMu použitelné? Stroj jsem tak vzal a dva týdny používal jako hlavní počítač. A překvapivě to nebylo tak problematické, jak jsem čekal.

S Architekturou ARM se v dnešní době setkáte převážně v telefonech a tabletech bez Windows. Postupně se ale chystá přechod i k počítačům. Tento záměr oznámil i Apple, který chce využít svých zkušeností s výrobou vlastních čipů. Ty mají ostatně v iPhonech a iPadech opravdu velký výkon srovnatelný s klasickými počítači a tak by se, alespoň z tohoto hlediska nemuselo jednat o velký problém.

Apple ale samozřejmě není jediný a ve světě Windows se o počítačích postavených na ARMu mluví již poměrně dlouho, problémem ale byly i samotná Windows. Ty jsou nyní již ale připravena a tak využívání teoreticky nic nebrání. Microsoft tak nenechal první generaci Surface Pro X ležet ladem a letos vylepšil čip, který jej pohání. To se projevilo na vyšším výkonu, samotné tělo ale nedoznalo žádných větších změn.

Surface Pro X Microsoft SQ® 2 ● Microsoft SQ® 2 Adreno™ 690 GPU ● 16 GB DDR4 ● 13" 2880x1920 IPS lesklý dotykový ● 256 GB SSD ● 2x USB-C, Surface konektor ● 802.11ac, Bluetooth 5.0 ● Qualcomm® Snapdragon™ X24 LTE modem, nano SIM, eSIM ● 41,7 Wh ● 28,7 × 20,8 × 0,73 cm ● 774 g České ceny (paměť/SSD): 16/256: 46 690 Kč

16/512: 55 990 Kč

Precizní ultratenké tělo

Novinkou je pouze barva, a to konkrétně stříbrná. U řady Pro X tak Microsoft jde opačným směrem, než u svých dalších produktů, kde je právě tato varianta tou první a až následně přidává černou – ta byla u první generace. Tělo tak zaujme kovovým provedením a opravdu malou tloušťkou pouhých 7,3 milimetrů. Po stranách kolem displeje jsou opět úzké rámečky, širší jsou pouze nahoře, kde se ukrývá klasická čočka a kamera pro přihlašování obličejem skrze Windows Hello. Spodní část, opět tlustší, je pak prázdná, většinu času k ní ale budete mít připnutou klávesnici.



Až na barvu nepoznáte, zda se jedná o první, či druhou generaci Pro X

Na zadní straně se pak nachází kamera a stojánek, který je opět polohovatelný. Pod ním se ukrývá přístup k vyměnitelnému SSD úložišti a slotu na nano SIM kartu. Na pravé straně je překvapivě vypínací tlačítko – pokud jste zvyklí, stejně jako já, na klasickou řadu Pro, budete jej na horní straně marně hledat. Pod ním se nachází už jen klasický konektor Surface pro napájení. Z horní strany se přesunulo i ovládání hlasitosti. které je nalevo a pod ním se nachází dvakrát USB-C.

Vespod pak jsou standardně pouze konektory pro připojení klávesnice, která v sobě ukrývá i místo pro bezdrátově nabíjené pero. Oproti předchozí generaci tak nedošlo k téměř žádným změnám, ty jsou zde pouze při srovnání se Surface Pro.



Klávesnice u Pro X je standardní, na jakou jsme zvyklí u tabletů od Microsoftu

Klávesnice jako taková, byť je tenká a má nízký zdvih, je poměrně pohodlná na psaní, byť lehce hlučnější. To je dáno především tím, že je z pružného materiálu a podepřená, celkově tak lehce pruží. Nejedná se ale o žádnou novinku – Microsoft má tyto klávesnice již několik let. A byť se to na první pohled nezdá, je pohodlná i na delší psaní a to i ve tměn, nechybí ji ani podsvícení se třemi stupni intenzity.

Dominantou přední strany je pak displej s rozlišením 2880 x 1920 pixelů, který má velmi věrné podání barev tak, jak jsme u dražších strojů od Microsoftu zvyklí. A samozřejmě ani nechybí podpora kreslení a psaní perem.

Problém jménem Windows 10 pro ARM

Pojďme se ale podívat na to hlavní, co nás všechny zajímá – jak si vede Windows 10 na ARMu? Na první pohled žádnou změnu vůbec nepoznáte. Maximálně v tom, že počítač startuje o kousek pomaleji, než verze běžící na procesoru s Intelem. Naopak ale pocitově působí zapínání kamery pro Windows Hello mnohem rychleji. Rychlejší je i probouzení z režimu spánku, které je téměř okamžité a počítač vás přihlašuje ještě než stihnete položit klávesnici zcela na stůl.



Námi testovaná verze počítače měla 16 GB RAM a 256 GB SSD úložiště

Windows 10 pro ARM podporují samozřejmě moderní UWP (Universal Windows Platform) aplikace, všichni ale víme, jak to s nimi vypadá. Samotný Microsoft je pomalu opouští (zabil i moderní verze svých aplikací Office a spekuluje se i o dalších) a ani ostatní vývojáři se do jejich tvorby nijak nehrnou. V Microsoft Store jich sice několik naleznete, většinou se ale jedná o drobnosti.

V rámci systému existuje i podpora pro klasické Win32 aplikace, prozatím ale bohužel jen ve 32bitové verzi. Podpora 64bitových programů by měla přijít až později, což je pro používání značně limitující. Pokud se tedy nyní budete snažit nainstalovat nejnovější Creative Suite od Adobe, GeForce Now Launcher, abyste si zahráli, či jiné aplikace, tak vás systém upozorní, že tuto verzi aplikace nepodporuje. Upozornění je ale značně nekonzistentní – občas nastane hned, když chcete spustit instalační soubor, někdy uprostřed a někdy se vše nainstaluje, aby vás systém nepustil dál až při samotném spuštění aplikace.



Pokud chcete nainstalovat 64bitovou verzi aplikace, systém vás dále nepustí

Těch 32 bitových je přitom již poměrně málo, stále ji ale má třeba takový Chrome, který si tak můžete nainstalovat vedle vestavěného Edge, který je přímo optimalizovaný pro běh na ARMu. Díky tomu tak není problém mít spuštěných několik desítek záložek a bez problému fungovat.

Na kancelářskou práci výkon bohatě stačí

V rámci mého testování jsem tak odložil svůj standardní Surface a vyměnil jej za Pro X na celý den – tedy od práce až po zábavu. Zde nutno podotknout, že psaní článků většinou nevyžaduje speciální software a tak je nejdůležitější mít právě funkční prohlížeč. K samotnému tabletu jsem ale připojil externí monitor, protože práci na jednom displeji si neumím příliš představit. Zde je výhoda, že Pro X má konečně dvě USB-C a přes jedno tak lze nabíjet telefon či počítač samotný a skrze druhé připojit monitor.



Pro ARM je optimalizovaný i balík Office

Na prohlížeč Edge jsem v práci přešel již před nějakou dobou a tak jsem se jen přihlásil. Stejné je to i s balíkem Office, který je na ARM upravený a tak není nutné využívat webovou verzi, jako tomu bude například u Windows 10X. Problém byl trochu u Zoneru, ten jsem musel nahradit webovou Photopeou. Další nastal, když jsem po skončení pracovní doby chtěl zapnout GeForce Now na hraní – ani to si zde člověk nenainstaluje. Lze sice využít webovou verzi (pouze ale v Chromu), kde si služba zřejmě myslí, že se jedná o Chromebook, hraní ale nebylo plynulé a ani v příliš dobré kvalitě. O klasickém hraní her si můžete nechat na tomto stroji jen zdát.

Při práci a běžném používání jsem ale, až na onu nemožnost instalace programů, nenarazil na žádné omezení a zcela zapomněl, že používám stroj běžící na ARMu. A byť 16 GB RAM pomůže hlavně při práci s prohlížečem, nebyl počítač zadýchaný a vždy reagoval naprosto bleskově a bez zádrhelů. Podivná chyba byla pouze u přehrávání videa, včetně YouTube či Netflixu. Obraz byl totiž v Edgi oproti zvuku zpožděný, v Chromu se tato chyba neprojevila.



Skóre v benchmarku Geekbench 5 není kdo ví jak vysoké a např. nejnovější iPad má hodnoty mnohem vyšší

Klasické výkonnostní srovnání s jinými stroji zde nemá příliš smysl i z toho důvodu, že zde většinu benchmarků nenainstalujete a nepočítají s tímto hardwarem. Přesto jsme ale vyzkoušeli populární Geekbench, kde se nabízí srovnání s iPadem od Applu. Námi testovaný Surface Pro X měl skóre 797 na jedno jádro a 3 065 při využití více. Nejnovější iPad Air má přitom skóre 1583 a 4 198, což je značný rozdíl.



Výsledky Basemark Web. První je test z Edge, druhý je Chrome. Třetí screenshot je z klasického Surface Pro 6

Vyzkoušeli jsme i webová Basemark 3.0 jak v Edgi, tak i Chromu a pro srovnání na starší verzi Surface Pro 6. Zde bylo skóre nejvyšší, ne ale o tolik. Největší rozdíl je mezi Edgem a Chromem, kde je vidět ona optimalizace pro ARM od Microsoftu.

Nežli notebook pro současnost je strojem pro budoucnost

A i když nový Pro X ve srovnání vychází jako ten nejméně výkonný, nezaznamenal jsem žádné problémy, ani zpomalení. Částečně je to ale samozřejmě dáno využitím omezeném téměř na prohlížeč. Jakožto uživateli jiného tabletu od Microsoftu se mi i snadno přecházelo na tento form factor, tedy displej s připojitelnou klávesnicí.

Hlavní výhoda ARMu oproti běžnému řešení by pak měla být ve výdrži baterie a byť rozhodně není zlá, nepřijde mi ale ani nijak výjimečně skvělá – běžně jsem se při práci dostal i na 7-8 hodin. Hodně ale bude záležet na využití a na tom, zda používáte pouze optimalizované aplikace – při spuštění těch klasických bude se bude baterie vybíjet mnohem rychleji.



Současnost a „budoucnost“ vedle sebe. Pro X je tenčí, větší a s užšími rámečky

Výhoda je také v integrovaném LTE modemu, které je možný využít skrze nano SIM či zabudovanou eSIM. K internetu se tak můžete připojit naprosto kdekoliv, stačí vložit SIM kartu s datovým tarifem. Tohle využijí hlavně ti, kteří vyžadují mít konektivitu vždy, nehledě na dostupnost Wi-Fi připojení.

S pohledem na cenovku zařízení, které není vůbec levné (námi testovaná konfigurace se na českých eshopech prodává okolo 46 tisíc korun) je tak otázkou, na koho míří a kdo je cílovou skupinou. Využití značně stoupne, jakmile se podaří Microsoftu přidat podporu 64bitových aplikací, zde bude ale zajímavé sledovat, jak se to projeví na výkonu a baterii.

Do té doby se tak jedná spíše o pěkně a kvalitně zpracovaný kus hardwaru, který ukazuje, že Windows na ARMu dnes už bez větších problémů běží a jde to. Zatím ale pro většinu uživatelů není důvod přejít, byť mnozí by nepoznali rozdíl.