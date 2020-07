Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

Na Živě telefony nerecenzujeme, od toho tu máme naši MobilManii, ale s příchodem telefonu Honor 9X Pro – prvního telefonu Honor bez služeb Googlu na českém trhu – je příležitost se podívat, jak jde život bez Googlu sesterským značkám Huawei a Honor.

Už totiž opadl prvotní šok, kdy Huawei stál na začátku s prázdným vlastním obchodem a neexistujícími náhradami za služby Google. Jeho z donucení alternativní platforma už nese první známky života, ale také vystřízlivění, že cesta zpět ke Google nebude zrovna jednoduchá.

Současně Honor 9X Pro není nový telefon. Ano, na český trh míří až nyní, ale ve skutečnosti je téměř rok starý. Poprvé se představil na čínském trhu loni v půlce července. U nás se prodává půl roku jeho slabší verze Honor 9X. Liší se jen kapacitou paměti a výkonem procesoru. Zatímco ale Honor 9X má služby Google, Honor 9X Pro je už nedostane.

Z pohledu Huawei

Ke cti firmě Huawei se patří uvést, že její lidé dokázali ze země vydupat docela rychle relativně použitelnou alternativní platformu. Díky silné pozici na domácím čínském trhu a patriotické podpoře ze strany čínských zákazníků (a pochopitelně i čínské vlády) má Huawei krytá záda. Dokonce se v minulém čtvrtletí Huawei dostal na první místo v prodejích telefonů, kdy světový útlum více zasáhl globální Samsung, než na čínský trh se nyní soustředící Huawei.



AppGallery a Huawei Mobile Services jsou základem světa bez Google služeb

Huawei tedy má pro svět použitelný vlastní obchod s aplikacemi AppGallery, buduje Huawei Mobile Services, které vývojářům nabízí podobné služby jako Google a masivně (tedy i finančně) podporuje vývojáře v migraci aplikací na AppGallery.

Z pohledu zákazníka

Používat telefon bez Googlu je stručně řečeno zmatený chaos. Nefungují žádné postupy, na které jste zvyklí, zásadně se liší cesty k aplikacím a zapomenout musíte na komfort samostatných aplikací pro YouTube, Mapy Google, Gmail nebo schopnost platit přes Google Pay nebo v aplikacích.



YouTube jede jen v prohlížeči, což se dá používat, Netflix ale nefunguje nikdy

Alternativní služby Huawei nepředstavují konkurenční výhodu, jsou jen záplatou na chybějící služby Googlu. Při používání tak budete muset přeskakovat překážky a obcházet omezení, které vás na normální telefonu s klasickým Androidem nepotkají.

Poloprázdná AppGallery

Největší roztříštěnost současné platformy Huawei vás potká při získávání aplikací. Bohužel nejmenší nabídku přímo stažitelných aplikací obsahuje AppGallery, tedy ten kanál, který byste měli používat jako hlavní.

V AppGallery totiž najdete dvě úrovně aplikací: ve výsledcích vyhledávání se objevují přímo aplikace ke stažení současně s těmi, které k dispozici nejsou. Tlačítko Přidat mají aplikace, které v AppGallery nejsou, ale třeba časem někdy budou. Pouze ty s tlačítkem Instalovat můžete opravdu z AppGallery stáhnout a nainstalovat. Těch k přímé instalaci je ale málo.

​

To, že aplikaci najdete, neznamená, že ji můžete nainstalovat. Kuki si jen přidáte do zbytečného seznamu přání. Žebříček nejstahovanějších her na AppGallery

Honor chce model 9X Pro tlačit jako herní telefon, popravdě ale v AppGallery nenajdete ke stažení žádnou hru, která figuruje na Play Store v Top 10 nejoblíbenějších, nejstahovanějších nebo nejvýdělečnějších her.

Ze starého telefonu získáte většinu

Nic ale není ztraceno, Huawei potažmo Honor vám nabízí migrační nástroj pro přenesení dat ze starého telefonu, který umí přenést i aplikace. Přenesete tak i ty aplikace, které v AppGallery nenajdete a přitom nejsou úplně závislé na službách Google.



Naklonovat můžete data z libovolného telefonu s Androidem nebo z iPhonu (z něj se ale aplikace logicky nepřenesou). Vše se přenese rychle přes vytvořenou Wi-Fi

Ne vše, co se přenese, ale půjde spustit. Například Twitch se sice přenese, ale odmítne se spustit. Tedy budete muset každou aplikaci ještě vyzkoušet, zda opravdu bude fungovat i bez služeb Google.

Jiné (a lepší) cesty k aplikacím

V AppGallery naštěstí narazíte na aplikaci MoreApps. Není od Huawei, ale umí víc než AppGallery. Pro hledanou aplikaci totiž najde dostupné zdroje. Například pro YouTube nabídne odkaz do webového prohlížeče, protože mobilní verze YouTube v podstatě funguje. Další aplikace vám najde třeba na v knihovně APKpure nebo Amazon App Store. Amazon na svých tabletech nepoužívá Google a přitom mu patří třeba zmiňovaný Twitch. Aplikace pro Twitch z obchodu Amazonu tak pojede i na telefonu Honor či Huawei. V APKpure najdete instalační soubory v APK, instalace funguje a pak budete muset jen vyzkoušet, zda to pojede i bez Googlu.



MoreApps vás nasměruje na alternativní zdroje pro aplikace, včetně jejich webových verzí. Jen na obchodu Amazon Appstore si můžete koupit Minecraft

Můžete takto nainstalovat i hry, ale pokud je spustíte, bez služeb Googlu nebudou fungovat nákupy v aplikacích. Rodiče tedy jásají, protože jim děti neutratí ani korunu, nemůžete ale koupit v aplikacích vůbec nic, i když byste to vážně chtěli a potřebovali. Nabídka her podporujících platby od Huawei je nepatrná a nic známého mezi nimi nenajdete.

Takto jsem do telefonu dostal Fortnite, PUBG a Call of Duty Mobile. Pouze v PUBG jsem našel alternativní platební bránu, ale zadávat číslo karty do podivného formuláře se mi zrovna nechtělo. Fortnite navíc oficiálně nepodporuje telefon Honor 9X Pro a jakákoli vyžádaná aktualizace hru zablokuje, protože ji není v aplikaci Fortnite odkud stáhnout. Tedy chvíli jsem Fortnite hrál (na vynuceně nízké detaily kvůli chybějící podpoře), ale po dvou dnech přišla žádost o povinnou aktualizaci a hra přestala fungovat.

Cesta ke Googlu přes hack

Na internetu najdete postupy, jak do telefonů Huawei a Honor dostat služby Google. Nedostanete úplně vše, chybět bude Google Pay a nepůjde změnit účet uživatele. Nespraví se ani Netflix. Google navíc proti těmto postupům aktivně bojuje, takže různé hacky nemají zrovna dlouhou životnost a po resetu telefonu není jisté, že to vrátíte zpět.



Jde to, ale dře to. Dostal jsem Play Store a Google služby do telefonu Honor 9X Pro, ale nejedou všechny funkce a dostávám varování, že jde o neověřené zařízení

Teoreticky tedy můžete z telefonu vyrobit tak trochu použitelný telefon se službami Google, popravdě to ale rozhodně není důvod, proč byste si vůbec měli vybírat telefon bez služeb Google. Honor 9X Pro není nějak zázračně geniální telefon, abyste si jej kupovali s tím, že pak do něj přidáte Google služby. Existují jiné podobné telefony, kde vás překážková dráha s následnými omezeními nečeká.

Kde si Huawei zbytečně škodí

Volbu života bez služeb Google si Huawei pochopitelně dobrovolně nevybral. Nekladu mu tedy za vinu, že to a to nefunguje. Některé věci se ale dají vyřešit přece jen pro uživatele lépe.

Chápu, že chce Huawei podpořit vývojáře aplikací a slíbí jim i nemožné, ale jako uživateli se mi nelíbí reklama přes celou obrazovku při každém otevření AppGallery stejně jako rotující karusel aplikací, který název aktivní aplikace vkládá do vyhledávacího políčka. Akorát to zbytečně mate.

​

Při každém novém spuštění AppGallery se ukáže reklama přes celý displej. Průběžně se mění obsah políčka vyhledávání podle ukázané karty (tady je vidět, že ne vždy správně)

Nelíbí se mi také slučování dostupných a nedostupných aplikací do jednoho seznamu. Sice to Huawei nabízí jako možnost přidat svůj hlas pro zatím nedostupnou aplikaci, popravdě to v seznamu akorát překáží.

Zcela potom chybí placené aplikace, v AppGallery je vše zdarma a našel jsem jen několik s nákupy v aplikacích využívající Huawei Mobile Services.



Huawei Mobile Services umí nákupy v aplikaci, často ale na ně nenarazíte

Huawei AppStore by tedy měl na uživatele méně působit jak reklamou přehlcený obchod, vývojářům by pak nabídnout všechny cesty k příjmům a nenutit je vymýšlet vlastní nestandardní řešení.

Honor 9X Pro jako herní telefon

Honor se snaží propagovat nový 9X Pro jako telefon pro hráče. Procesor s grafikou stačí na příjemné hraní s vyššími detaily, vnitřní úložiště 256 GB dává dostatek prostoru pro instalované hry a obří displej bez výřezů a průstřelů pro přední fotoaparát nic neschovává. Akumulátor také vydrží dlouhé hraní.

Během mé vítězné rundy v PUBG baterka klesla zhruba o pět procent, dvacet minut podobné hry Free Fire (dostupné v AppGallery s nákupy v aplikaci) sežralo tři procenta.



Launcher Epicu sice v AppGallery najdete, Fortnite z něj ale nenainstalujete, musíte si ručně stáhnout APK a ani pak nezapnete lepší grafiku. Twitch zkopírovaný ze starého telefonu se odmítá spustit, chce Google

Telefon ale sráží podpora aplikací, byť by hry přitom neměly být problém. V Číně se na telefonech hraje v masovém měřítku a nikomu tam chybějící služby Google nevadí. Třeba PUBG a Call of Duty vyrábí čínský Tencent, ale Call of Duty stažené z APKPure vyžaduje Google Services pro placení obsahu.

Bohužel v Huawei AppGallery nenajdete ke stažení žádné hlavní hry, které se u nás na telefonech hrají. Najdete tam občas jejich alternativy, ale kamarádi s aplikacemi staženými přímo z Play Store se na vás budou dívat, jako byste měli oblečení Abibas. Jako rodič vybírající telefon pro dítě, bych asi také váhal. YouTube tu jede jen v prohlížeči, nabídka her je ve srovnání s Play Store žalostná a pokud je tam dostanete alternativní cestou, není jisté, zda budou fungovat.

Honor u nás stále prodává Honor 9X, který vypadá stejně, fotí stejně a na hry také není špatný. Jasně, má slabší procesor a menší kapacitu paměti, ale hry také utáhne bez problémů a hlavně má podporu Google Play. Navíc s příchodem 9X Pro (startovací cena 5 990 Kč) na trh jeho cena ještě dále klesla na pět tisíc korun.

Dlouhá, možná nakonec zbytečná cesta

Huawei i Honor mají před sebou ještě dlouhou cestu, než život bez Google služeb nebude působit jako překážková dráha. Díky stabilní pozici na čínském trhu si můžou dovolit nějaké to experimentování a zkoumání slepých cest.

A i když jim příští vláda USA třeba zmírní podmínky a zase povolí využívat služby Googlu, dále bude Huawei pracovat na zlepšování svých vlastních alternativních řešení. Pro evropské zákazníky ale zatím není důvod doporučovat Huawei Mobile Services místo nabídky Googlu.