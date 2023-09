Jak se žije s bonusovým displejem vedle klávesnice. Test notebooku Lenovo ThinkBook Plus G3

Lenovo má ve svém portfoliu i unikátní řešení, jako je tento nový ThinkBook Plus Gen3. Nabídne nejen ultraširokoúhlý displej, ale také druhý, dotykový vedle klávesnice.

Plusy Kvalitní celokovová konstrukce

Vysoký výkon, PCIe 4 SSD

Špičkový primární displej

Užitečný dotykový sekundární displej

Integrované pero Minusy Větší šířka a hmotnost

Klávesnice není uprostřed 8,6 Hodnocení

ThinkBook Plus Gen3 je už na první pohled naprosto atypický notebook. Na výšku je velký jako třináctipalcový stroj, na šířku je větší než sedmnáctka. Sedmnáctiplacový ultraširokoúhlý displej má trochu zvláštní poměr stran 32 : 15, který je trochu vyšší než běžnější 21 : 9. I přesto se vám ale vedle sebe pohodlně vejdou dvě okna a můžete tak pracovat jako na dvou monitorech. K tomu máte ještě třetí monitor na výšku, a to s úhlopříčkou 8" napravo od klávesnice.

Užitečný pomocník

Ten už je dotykový, podporuje tlakocitlivé pero, které najdete zacvaknuté v pravém horním rohu základny a přinese vám tak rozličnou funkcionalitu, jakou byste u jiného notebooku hledali marně.

Tak kupříkladu na něm můžete psát, dělat si poznámky, náčrty a ty si pak snadno uložit. Lze jej využívat jako obří numerický blok a ovladač hudby. Anebo na něm mít spuštěnou podružnou aplikaci či prohlížeč pohodlně ovladatelný dotyky. Máte tak před sebou najednou mnohem více informací než při jediném klasickém displeji, což dělá z tohoto stroje ideální volbu pro práci s mnoha věcmi současně.



Na kovové matné zadní straně víka trochu ulpívají otisky a šmouhy, ale snadno se čistí

Líbí se mi i možnost synchronizace jasu mezi oběma displeji, co mi však chybí, je možnost snadného úplného vypnutí druhého displeje, když třeba budete chtít šetřit energii pro co nejdelší výdrž. Zajímavou funkcí je například zrcadlení spodního displeje do horní obrazovky, což vám umožní třeba něco načrtávat ostatním při videokonferenci.