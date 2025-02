Máte na externím nebo síťovém disku soubory DS_Store? Vkládá je tam macOS a takhle tomu zabráníte

Pokud máte macOS, ani si toho nevšimnete. Jestli však k jedněm souborům přistupujete i z jiných operačních systémů, pak jste možná narazili na to, že se v nich objevují skryté soubory .DS_Store. Ty všude možně trousí právě applovský systém a jeho správce souborů Finder.

DS_Store, plným názvem Desktop Services Store, je soubor, do něhož si systém ukládá individuální nastavení dané složky, tedy typ zobrazení, řazení, ikonu apod. Jde o obdobu desktop.ini, který používají Windows. Na Macu je tento soubor s příznakem skrytý, navíc má na začátku jména tečku, takže je unixové systémy rovněž automaticky skrývají.

Samy o sobě tyto soubory nedělají nic špatného, ale Apple je agresivně ukládá i tam, kde to není žádoucí. Například na externí disky, síťová či cloudová úložiště. Takže je pak vidí i jiné operační systémy, kterým jsou k ničemu. V případě cloudových úložišť ale mohou způsobovat i problémy, pokud například používají i nějaký verzovací systém s revizemi souborů apod. Synchronizace pak může zlobit.

Apple nemá v nastavení macOS žádné klikátko, kterým byste tvorbu .DS_Store zamezili. Můžete však použít příkazy v terminálové aplikaci.

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteUSBStores -bool true

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true

První příkaz zruší tvorbu souborů na externích discích, druhý na těch síťových. Fungovat to začne až po restartu počítače. Pokud byste z nějakého důvodu chtěli vrátit původní nastavení, v příkazu místo „true“ napište „false“.

Z disků pak můžete soubory .DS_Store hromadně odstranit příkazem, jen musíte znát adresu složky, kterou chcete (včetně podsložek) vyčistit. Jde-li například o externí disk, tak nejprve pomocí příkazu ls /Volumes zjistěte název disku.

Pak v terminálu napište a enterem potvrďte find /Volumes/"NÁZEV_DISKU" -name .DS_Store -delete. Do uvozovek vložte název disku, na přiloženém screenshotu je to Samsung1TB. Příkazem find /Volumes/"NÁZEV_DISKU" -name .DS_Store pak zjistíte, jestli tam ještě takový soubor zůstal.