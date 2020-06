Jak se testují grafické karty: Důležité jsou vyrovnané podmínky a stálé teploty

Včera jsme v rámci Živě Premium uveřejnili velký test grafických karet. Mohlo by vás zajímat, jak takový test probíhá a podle čeho všeho karty hodnotíme.

Výkon i provozní vlastnosti grafických karet měříme v uzavřené počítačové skříni v klimatizované místnosti při stálé okolní teplotě 25 °C. Konstantní teplota okolí je důležitá, protože automatické řízení spotřeby upravuje podle aktuálního příkonu grafického adaptéru a teplot čipu takty GPU a výkon ventilátorů, což ovlivňuje výkon a hlučnost karty. Protože se zahříváním spotřeba grafického čipu roste, regulace často jeho takty po zahřátí sníží, takže má i nižší výkon než za studena.

Před měřením tedy karty zahříváme na provozní teploty, aby naměřený výkon odpovídal běžnému hraní. Většinu her testujeme pomocí vestavěných benchmarků. Výjimkou je Kingdom Come: Deliverance, Witcher 3 a World of Tanks, kde pro záznam snímkových frekvencí ve vybraných náročných scénách využíváme FRAPS.