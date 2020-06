Jak se osvědčil ohýbací mobil: Vyzkoušeli jsme skládací Samsung Galaxy Z Flip

Kdysi populární konstrukce telefonů, tzv. véčka, hlásí opatrný a zatím docela drahý comeback. Po několika týdnech používání musím říct, že tahle skládací konstrukce má smysl.

Není to tak dlouho, co jsem pochyboval nad budoucností skládacích telefonů. Měl jsem v rukou Samsung Galaxy Fold a nějak se mi to celé nezdálo. Ve složeném stavu byl telefon velký jako ovladač od televize a na malém displeji toho nešlo moc dělat. Po otevření se Fold změnil na velkou placku s poměrem stran 4:3, kde některé aplikace zlobily. Přiznám se, nebyl jsem nadšený.

Jenže pak se mi do ruky dostal Z Flip, který se také skládá, ale filozofie je úplně jiná. V rozloženém stavu držíte v ruce poměrně standardní telefon, byť poměr stran 22:9 není úplně běžný a úhlopříčka 6,7" také ne. Realita je ale taková, že Z Flip není na výšku o moc vyšší než Samsung Galaxy Note 10+, jen je užší.

Zásadní změnou oproti Foldu je to, že telefon v rozloženém stavu používáte neustále, přesněji musíte jej používat. Můžete podstatně ušetřit prostor složením telefonu a ten se pak hravě vejde do jakékoli kapsy. A tohle je obrovský rozdíl, tohle je věc, která mění pravidla hry a která mi dává velký smysl.