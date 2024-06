Jak se navigovat pomocí cyklopočítače Garmin. Neznámou krajinou bez neustálého vytahování mobilu s mapou

Naučte se plánovat cyklotrasu na Mapy.cz a pak ji snadno odeslat do cyklopočítače Garmin Edge. A to pohodlně u počítače, i nouzově přímo v terénu na obrazovce svého mobilu.

Nastává období výletů na kole neobjevenou a neznámou krajinou, a třeba se chystáte i do zahraničí na delší trasy s panoramatickými výhledy. Celou radost ze svižného pohybu a ukrajování kilometrů ale ruší zastavování na každé křižovatce, abyste vytáhli mobil z kapsy a zjišťovali, kudy dál. Samozřejmě: mobil je možné připevnit na řídítka, z pohledu baterie a výdrže jde však o kompromisní řešení. Cyklistická navigace na řídítkách je mnohem pohodlnější: vždy vidíte směr, upozorní vás na jeho změnu, a přitom již dávno nestojí majlant.

Nejrozšířenější mezi cyklisty jsou navigace od Garminu nesoucí označení řady Edge. Nejlevnější modely mají černobílý displej, avšak už za cenu okolo pěti tisíc můžete mít Edge Explore s barevným dotykovým displejem a mapovými podklady Topo Czech Pro. S takovou mapou pak můžete přímo hledat cíle své trasy, zadat body v mapě, vybírat z oblíbených míst. Nicméně: práce se samotnou navigací je výrazně méně pohodlná než s mobilem, natož s počítačem. A naplánovat komplikovanější, desítky či dokonce stovky kilometrů dlouhou trasu, zvlášť když nechcete jet přímo, je nesmyslně zdlouhavé. Nejprve si proto ukážeme ten nejpohodlnější způsob plánování od počítače a pak sice méně pohodlný, ale v terénu neocenitelný způsob plánování pomocí mobilu v terénu.

Plánování v Mapy.cz u počítače

Seznam si zaslouží ohromnou pochvalu za Mapy.cz, jde o takový náš malý národní poklad, který nám mohou závidět i země turisticky zajímavější. Plánování přímo z pohodlí velkého displeje počítače a přetahování tras myší se nic nevyrovná – Mapy.cz navíc znají všechny různé trasy, silnice, cesty i pěšiny a záleží jen na vaší odvaze a schopnosti číst v mapě, kudy se s kolem vydáte. Mapa rovněž obsahuje kompletní plejádu bodů zájmu a zajímavostí, takže si můžete trasu opravdu hezky vyšperkovat. Nadto nabízí letecké snímky a velmi často i fotky uživatelů.

Na Mapy.cz se plánování trasy provádí na druhé záložce Trasa. 1 Nejprve vyberte, zda pojedete na kole horském, nebo silničním. 2 Něco mezi – ideální pro stále oblíbenější kola gravelová – bohužel Mapy.cz zatím nenabízí.

Následně zvolíte Start 3 svého výletu – buď jej vyhledáte (město, body zájmu…) nebo klepnete do mapy. Tlačítkem plus 4 přidáte buď úplný cíl, nebo průjezdní bod. 5 Podle toho, na které plus klepnete, přidáváte další průjezdní body nebo cíle. Trasu můžete jednoduše přímo v mapě přetahovat, vždy ale kontrolujte, zda vede po vámi zamýšlených trasách a nevznikl nějaký nesmysl, který by vás v terénu zbytečně zmátl. Všimněte si i praktických funkcí, zejména Výškový profil 6 se hodí sledovat pro zhodnocení celkové náročnosti trasy.