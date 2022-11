Jak se na Mastodonu přestěhovat jinam? Návod pro přesun z jedné instance na druhou

Mastodon je decentralizovaná sociální síť, která běží na mnoha samostatných serverech. Říká se jim instance. Ty mezi sebou komunikují, můžete tak sledovat účty z jiných instancí, i když pořád zůstáváte na té své.

Instanci ale máte možnost změnit a nepřijít při tom o účty, které sledujete, ani o ty, které sledují vás. Pouze příspěvky se nepřesunou, zůstanou na původním serveru.

Proč jít vlastně jinam? Stěhování na jinou instanci většinou není u Mastodonu životně nutné. Na začátku si ale třeba zvolíte server, který je vám nakonec méně sympatický. Nebo má výkonnostní problémy, protože největší v případě Mastodonu nemusí znamenat nejlepší. Nebo chcete být vedle jiných lidí, případně pohodlně sledovat Místní časovou osu s českými příspěvky.

Stěhování v rámci instancí Mastodontu není složité. Musíte ale dodržet správný postup.

Sám jsem to zkusil na svém účtu umístěném na instanci mastodon.social. To je takový primární server, který provozuje tvůrce Mastodonu Eugen Rochko. Ale líbil se mi rozvoj českého mastodonczech.cz a chtěl jsem také vyzkoušet, jak přesun proběhne.

Postup migrace

Protože Mastodony jsou na pohled stejné, pro přehlednost jsem původní mastodon.social nechal ve tmavém vzhledu, nový mastodonczech.cz ve světlém. Tady je můj zdrojový účet s 31 příspěvky, 31 sledovanými účty a 379 účty, které mě sledují.

Napřed si založte účet na nové instanci. Už jsem ho tam měl z dřívějška, a i když jsem varoval, že jsem jinde, objevil se mi tam jeden sledující.

Na novém účtu běžte do Předvolby > Účet a v sekci Přesun z jiného účtu klikněte na odkaz Vytvořit alias účtu.

Do pole na stránce zadejte adresu svého původního účtu. V mém případě marekl@mastodon.social bez zavináče na začátku (možná by to fungovalo i s ním). Po odeslání se na stránce ukáže potvrzení, že alias byl vytvořen.

Nyní ale chvíli počkejte. Aspoň pět minut, sám jsem vydržel patnáct. Kdybyste hned zahájili proces přenosu, mohlo by se stát, že cílový server ještě při požadavku na synchronizaci nebude vědět, co se po něm chce.

Během čekání si otevřete původní instanci a udělejte export potřebných tabulek. Běžte do Předvolby > Import a export > Export dat. Zde neklikejte na Vyžádat váš archiv, ale jednotlivě ikonami na konci řádků stáhněte CSV, která chcete přenést na novou instanci. V mém případě nakonec stačila jen tabulka Sleduje s účty, které jsem měl nastavené ke sledování.

Nyní je už čas zahájit synchronizaci. Na staré instanci přejděte do Předvolby > Účet a klikněte na odkaz v sekci Přesunout se na jiný účet.

Na stránce vyplňte adresu svého nového účtu (opět bez zavináče na začátku) a vložte heslo účtu ze staré instance.

Finálně potvrďte přesun a tím zahájíte synchronizaci. Při ní se u lidí, kteří vás sledovali, změní vaše adresa ze staré na novou. Nedostanou při tom žádné upozornění, všechno proběhne potichu.

Přenos není okamžitý, probíhá postupně účet po účtu. A navíc po dávkách. V mém případě se po několika minutách zastavil, zbývalo přenést ještě několik desítek účtů. Po několika hodinách (v mém případě ráno) už bylo všechno hotovo.

Během přenosu si otevřete novou instanci a ručně si na ni přeneste účty, které sledujete. V nabídce Předvolby > Import a export tentokrát zvolte Import. V řádku vyberte Seznam sledovaných a na disku najděte exportem uložený soubor following_accounts.csv. Stejným způsobem můžete nahrát i další tabulky, pokud jste je ze staré instance exportovali. Záznamy můžete sloučit s původními, nebo přepsat.

Lidé, které sledujete, dostanou během tohoto importu znovu upozornění, že jste si je přidali z nového účtu.

Svůj účet na původním serveru neodstraňujte. Po skončení synchronizace se stane neaktivním a bude u něj nastavené přesměrování na nový. Když si vás potom někdo přidá se starou adresou, rovnou se mu objevíte na aktuální.

Stránka s vaším starým účtem bude pro ostatní vypadat takto: zašedlá a s informací, že už jste jinde. V této situaci nemůžete starý účet nijak používat, například reagovat s ním na ostatní. Museli byste zrušit přesměrování.

V mém případě proběhlo přestěhování na novou instanci ukázkově, bez problémů. Sledující se ze starého účtu přesunuli na nový, zůstal tam jen jediný účet z trochu jiné služby GoToSocial. Ta se sice dokáže s Mastodonem propojit, zjevně ale nepodporuje automatickou migraci.

Když se vám na novém serveru nebude líbit, můžete se z něj za čas přestěhovat zase jinam. Musíte ale dodržet minimálně 30denní lhůtu mezi dvěma přesuny. Když to zkusíte dřív, synchronizace nebude fungovat.