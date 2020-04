Jak se koronavirus projevil na provozu pornografických serverů u nás a ve světě

Pornografický obsah je nedílnou součástí internetu a aktuální „koronavirová“ situace se promítá o do něj. Servery Pornhub a Freevideo zveřejnily zajímavé statistiky provozu během pandemie.

Zajímavý je například pohled do Itálie, kde provoz dramaticky vzrostl 12. března. To Pornhub Italům začal nabízet premiové účty zadarmo jako podporu těm, co se doma nudí. Ale růst provozu je jinak celosvětový. Silně se na něm v posledních dnech podepisuje rozšiřování koronaviru v USA.

Dokonce i na Pornhubu se vyhledávalo slovo „Coronavirus“. Vrchol nastal 5. března, kdy se slovo stalo virálním a celý svět si začal všímat nebezpečí pandemie. Za celý měsíc lidé vyhledávali slovo “coronavirus” a “covid” na Pornhubu víc než 30 milion krát. Kromě toho vzniklo více než 1000 videí tématicky zaměřených na coronavirus, a které dohromady získali více než milion zhlédnutí.

Zajímavá čísla prozradilo i české Freevideo. U nás nastal největší nárůst provozu 17. března, tedy den poté kdy začala platit celostátní karanténa. Podobně je na tom i Slovensko, i když tam je nárůst více postupný.