Jak se dělá dronová show. Přežité ohňostroje nahradí armáda bezpilotních letadel

Novoroční a festivalové ohňostroje budí stále více negativních emocí – dle mnohých se už přežily –, a tak města hledají, čím je nahradit. V Brně o tom víme své, v těchto dnech se totiž uzavírá další ročník mezinárodní soutěžní přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis.

Ten letošní byl ale přece jen trošku jiný a dost možná ukázal, jak se podobné radovánky v následujících letech dramaticky promění. Ohňostroje totiž tentokrát doplnila i dronová show.

Jak je možné, že se za letu nesrazí?

Když se jen pár metrů od tísnícího se davu na potemnělém břehu brněnské přehrady zvedl roj více než stovky osvětlených dronů, které se ze startovní pravoúhlé matice přeskládaly do tvaru organické šroubovice a přelétly nad jezero, lidé si mezi sebou šeptali vlastně jen jednu jedinou otázku:

„Jak je sakra možné, že do sebe při těch komplexních pohybech nenarazí, když s tím naším DJI Mini při troše nepozornosti vletíme do první koruny stromu?“

Dronová show na Rock for People v podání FlyinDiamonds:

FlyinDiamonds z kosmického inkubátoru ESA

Dronových show bude pomalu přibývat a podobnou otázku si bude klást stále více fascinovaných diváků, a tak jsem si zašel pro odpověď k jednomu z těch nejpovolanějších – Jiřímu Janouškovi z mladého brněnského startupu FlyinDiamonds.



Tomáš Jelínek, Jiří Janoušek a Josef Jelínek z týmu FlyinDiamonds

FlyinDiamonds skládá vlastní kvadrokoptéry a vyvíjí software pro organizaci podobných rojových atrakcí. Firma sídlí v Jihomoravském inovačním centru (JIC) a je také hrdým absolventem zdejšího inkubátoru Evropské vesmírné agentury ESA BIC. Své schopnosti naposledy předvedla zkraje června na hudebním festivalu Rock for People.

S Jirkou jsem si ale nakonec popovídal na půdě Fakulty elektroniky a komunikačních technologií VUT, kde se v Laboratoři bezpilotních letadel a senzoriky věnuje širšímu výzkumu včetně vývoje prototypů pro českou armádu



A toto je hlavní hrdina dnešního článku v celé své kráse. V článku si ukážeme, co se skrývá pod poloprůhlednými kryty

K tomu se na Živě.cz ještě vrátíme, válka na Ukrajině a tamní masivní a poměrně efektivní nasazení relativně malých a laciných dronů totiž postupně upravuje priority i v zemích NATO.

Každý dron letí podle vlastní naplánované trasy

Ale zpět ke světelným show. Jak to tedy v praxi funguje? Ve své podstatě je to vlastně docela jednoduché, překvapil mě hned na začátku Jirka Janoušek. Každá z kvadrokoptér má totiž v paměti předem naplánovanou trasu, po které se – nehledě na ostatní – automaticky pohybuje a dle scénáře zapíná a vypíná svá 3W barevná LED světýlka.



Testování na brněnském letišti v Medlánkách

Byť by tedy mohlo leckoho napadnout, že se podobný roj chová třeba jako hejno ptáků, ve kterém se každý řadí podle toho předchozího, žádný podobný dirigent tu není. Každý dron si jede svůj vlastní scénář, jako byste dali na táboře dětem do rukou GPS navigaci s předem naplánovanou trasou a vyslali je na výlet.

Každý půjde trošku jinou cestou, když byste je ale sledovali z ptačí perspektivy, uvidíte, že vlastní chůzí nevědomky kreslí malý dílek komplexního obrazce.

Satelitní přijímač NEO-M8P

Má to jeden háček. Přesnost i těch nejlepších turistických navigací na trhu má své technologické limity a pro náš roj bezpilotních letadel jsou v praxi nepoužitelné. Kvadrokoptéry sice létají ve vzájemné vzdálenosti až několika metrů (aby byl obrazec na nebi dostatečně velký), kvůli nepřesně vypočítané poloze a postupnému sčítání dílčích chyb by do sebe ale stejně dříve či později narazily a způsobily katastrofu.



GNSS/RTK přijímač řady M8 od u-bloxu

Každá z nich je proto vyzbrojená satelitním přijímačem řady NEO-M8P od švýcarského u-bloxu. Tohoto výrobce zná každý kutil, nejjednodušší GPS čipy na prototypovacích destičkách totiž seženete už za pár stovek. M8P je ale mnohem dražší model, který přijde zájemce na tisíce korun.

Vedle klasické lokalizace pomocí družicových systémů GPS, GLONASS, BeiDou a QZSS totiž nabízí ještě techniku přesného zaměření pomocí pozemního přijímače RTK (Real-Time Kinematic Positioning).



Klasická lokalizace trpí chybami, technika RTK proto nabízí odlišný způsob měření vzdálenosti doplněný korekcí ze stacionární (ale samozřejmě přenosné) stanice

Nebudeme raději zacházet příliš do podrobností, bylo by to totiž na samostatný článek, ale jde v podstatě o to, že se drony mohou velmi přesně přeskupovat do kýžených obrazců díky tomu, že vedle signálu z družic pracují také s korekčním rádiovým signálem z referenčního stacionárního přijímače.

Díky tomu může letoun dosahovat relativní přesnosti v řádu jednotek centimetrů, přičemž korekční data přijímá dostatečně rychle při frekvenci 10 Hz. FlyinDiamonds k tomu používá sekundární 433MHz vysílač na bázi poměrně houževnaté technologie LoRa.

O samotný let se stará svobodný Ardupilot

Kvadrokoptéra má hned dva palubní počítače. Zdaleka nejdražší součástkou celého dronu je letový počítač standardu Pixhawk vyzbrojený svobodným firmwarem pro řízení bezpilotních letadel ArduPilot.



Výroba dronů v Moravských Budějovicích

ArduPilot začínal jako amatérský program napsaný v Arduinu, který měl za úkol vypočítat, jak je třeba na základě dat z gyroskopu zvyšovat a snižovat otáčky jednotlivých motorů, aby se na koleni postavená kvadrokoptéra udržela v rovině a mohla stabilně létat.

Po šestnácti letech je to ale už respektovaná platforma pro komplexní řízení a s ohromnou komunitou, kterou používají i profesionálové, protože proč znovu vymýšlet kolo, viďte?



Výroba dronů v Moravských Budějovicích

Deska hlavního palubního počítače přijde na stovky dolarů, oproti laciným letovým počítačům z AliExpressu za pár stovek je ale vybavená hromadou přesných jednotek IMU (podle počtu měřených os v sobě kombinují gyroskop, akcelerometr a magnetometr).

Naprosto kritickou IMU pro inerciální korekci polohy doplňuje neméně citlivý barometr pro korekci výšky a vše ostatní, abyste jen připojili GNSS/RTK přijímač, komunikační rozhraní, napájení a řízení otáček motorů (ESC).

Světla, trasu a telemetrii řídí ESP32

O samotnou světelnou show, telemetriku a příjem korekčních dat pro RTK se stará druhý palubní počítač, který už pochází z dílny FlyinDiamonds. Jeho srdcem je mezi kutily neméně populární Wi-Fi SoC Espressif ESP32.

Wi-Fi se používá pro náročnější datové přenosy. Zejména pro nahrání trasy letu, která je uložená ve flashové paměti procesoru. Ten pak konečně dává navigační povely PixRaceru.



Na spodní straně dronu se nachází deska počítače pro řízení světelné show s trojicí 3W RGB LED a Wi-Fi SoC ESP32 od Espressifu. Další detailní záběry najdete v galerii

Stejně tak se ale Wi-Fi používá i pro zasílání telemetrických údajů v reálném čase, aby pozemní personál tušil, co se právě teď děje a jestli některý z dronů náhodou neletí střemhlav do publika. Dosah Wi-Fi je samozřejmě limitovaný, výkonná pozemní směrová anténa je proto samozřejmostí.

Pohyb roje se kreslí v Blenderu

Fajn, takže dron a jeho pohyb bychom měli, ale jak se vlastně taková trasa kreslí?

Softwarů pro světelné exhibice existuje více a mají podobný výstup, FlyinDiamonds ale vyvíjí vlastní řešení show designer založené na oblíbeném programu Blender pro trojrozměrné modelování a animaci.



Postavíme z dronů srdíčko, aneb příprava scény pro show v programu Blender

To je docela chytré, inženýři totiž použili hotový, multiplatformní a v komunitě rozšířený software a jen namísto renderování panáčků a ozubených koleček rozestaví do trojrozměrné scény jednotlivé letouny. S trochou nadsázky to po zaškolení zvládne i vaše máma.

Návrhář si musí při tvorbě dávat pozor hlavně na to, aby neposlal drony na kolizní kurz. To by se vzhledem k vysokému počtu zapojených letounů skutečně mohlo stát, a tak na to show designer pamatuje a potenciální střety hledá už při posouvání dronů ve scéně.



Skutečné srdce vytvořené drony na hudebním festivalu Rock for People

Program se postará také o automatickou startovací a přistávací sekvenci celého roje a další detaily, aby se mohl člověk soustředit hlavně na samotnou kresbu obrazců. Celé se to musí vejít nejvýše do 25 minut.

Ground Control Software dohlíží na roj

Misi máme nakreslenou a teď ji už musíme jen dostat do jednotlivých dronů. Postará se o to webový ground control software, tedy pozemní ovládací program. Slouží pro nahrání hotových tras do jednotlivých letounů skrze Wi-Fi, pro monitorování telemetrických dat, vysílání korekčních RTK údajů i simulaci v reálném prostředí.



Software pro pozemní řízení roje

Suma sumárum, s GCS na laptopu může operátor živě sledovat, jestli animace kdesi pár desítek metrů nad zemí probíhá podle plánu, uvidí, jestli nemá některý z dronů problém a může ho v případě problémů poslat k zemi.

Hromada bezpečnostních opatření

Součástí řešení je samozřejmě i podpora geofencingu (pokud dron opustí vyhrazený prostor, ukončí misi) a další bezpečnostní prvky. Ty jsou nezbytné k tomu, abyste vůbec podobnou legraci mohli bavit třeba zrovna tisíce návštěvníků letního hudebního festivalu.



K úřednímu povolení sice potřebujete předložit komplexní dokumentaci, ÚCL ale není žádný systémový nepřítel dronů a je prý otevřený i podobným atrakcím

Jak je vidět na přiložených fotografiích, aby FlyinDiamonds dostal zelenou od Úřadu pro civilního letectví (ÚCL), musel doložit podrobnou technickou dokumentaci a i samotná světelná show na nedávném Rock for People probíhala s poměrně velkým odstupem a s několika ochrannými zónami daleko od stojícího publika.



Z dokumentace pro dronovou show na červnovém Rock for People. Letový prostor je oddělený od prostoru pro diváky několika předěly

Zjevně to ale ničemu neuškodilo a i relativně maličké 3W RGB LED bohatě stačily k tomu, aby v Hradci Králové na vlastní oči viděli, jaká technologie dost možná v brzké době nahradí stovky let trvající éru ohňostrojů.