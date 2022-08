Jak Rusko ukradlo Chersonu internet. Díky podmořskému kabelu to byla brnkačka

Ukrajinský Cherson a okolní městečka jsou už dlouhé měsíce pod plnou okupací Ruska, a tak bylo jen otázkou času, kdy se pod nadvládu Moskvy dostane i tamní internet. Před pár dny tuto změnu, která se odehrála už na jaře, zmapoval hlavní analytik společnosti Kentik Doug Madory.

Vlastně to byla jen drobná technická formalita, Rusko totiž mělo v oblasti už od roku 2014 jednu klíčovou výhodu. Když toho roku jeho armáda obsadila Krym, inženýři z Rostelekomu se okamžitě vrhli do stavby nového podmořského a 46 kilometrů dlouhého kabelu napříč Kerčským průlivem.

Se svojí kapacitou okolo 110 Gb/s nabídl dostatečnou rychlost pro celý poloostrov, který Rusové později odpojili od ukrajinské telekomunikační sítě.



Jarní přepojování chersonského internetu z ukrajinské na ruskou topologii

Stačilo přenastavit routovací tabulky autonomních systémů

Díky existujícímu fyzickému spojení pod kontrolou Moskvy mohli Rusové na jaře provést to samé i v Chersonské oblasti včetně její třísettisícové správní metropole. Tentokrát už nebylo třeba nic kopat – Rusko Ukrajině prostě ukradlo stávající kabeláž – a bylo jen třeba změnit routovací cesty autonomních systémů.

Co to jsou autonomní systémy a jak na vyšší úrovni cestují pakety mezi jednotlivými telekomunikačními operátory, jsme si podrobně vysvětlili v jarním článku, takže si jej připomeňte.

V případě Chersonu tedy technici ve vší stručnosti nastavili sítě tamních poskytovatelů internetu (ony autonomní systémy) takovým způsobem, aby se namísto dosavadních ukrajinských partnerů spojily se sítěmi na Krymu. Nebylo třeba motyčkami překopávat kabeláž se zbytkem Ukrajiny.



Situace v roce 2014 po výstavbě kabelu přes průliv. Paket z Kyjeva na Krym (fialově) tehdy cestoval rychleji než delší ruskou cestou (červeně). Dnes už nejsou krymské sítě přímo propojené s těmi pod kontrolou Ukrajiny, a tak fialová cesta není nadále možná

Podstatné je to, že paket z Chersonu nyní cestuje oklikou přes Krym oním podmořským optickým kabelem (jehož kapacita mohla být po letech navýšena), no a dále do pevninského Ruska, kde už vše kontroluje mocný dohledový aparát Roskomnadzor, který rozhoduje, co na tamním internetu ještě může být a co je už závadový obsah zlých imperialistů ze Západu.

Tímto způsobem mohou úřady zároveň v neklidném Chersonu odposlouchávat nešifrovanou komunikaci, tu kódovanou se pokoušet rozluštit a případně blokovat ukrajinské a jiné weby.



Svobodný internet je v Rusku podpultové zboží