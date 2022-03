Jak Rusko informuje o válce na Ukrajině. Základem jsou lži, následuje promyšlená propaganda

O „denacifikaci Ukrajiny“ jste patrně slyšeli i v českých médiích. Také pojem „speciální operace“ zazněl a v našich poměrech přešel do vtipů a memů. Ale to, co produkují média v Rusku, je na jiném levelu.

Slova útok, invaze, nebo válka, jsou zakázaná ministerstvem komunikací, ruská média je nesmí použít. Dění na Ukrajině se prezentuje jako souboj většinové Ukrajiny a separatistických republik na východě země. Když už je zmíněna ruská armáda, následuje důrazný doplněk, že její krok nezasáhnul civilní cíle. …což jednoduše není pravda.

Jirka, který vysvětluje věci, ukazuje řadu příkladů z televize RT (dříve Russia Today). Ta vysílá v angličtině, působí v ní řada amerických moderátorů a celkově se snaží působit jako médium západního typu. Hlavní ale je, že obsah je prohnilý od první do poslední minuty.

„Za všechno může NATO. Rusko bylo do války vmanipulováno zahraničními mocnostmi.“ Nicméně historici vám potvrdí, že tenhle narativ mají Rusové rádi a v průběhu posledních dvou století jej použili už několikrát. Konflikt se ruské veřejnosti prezentuje tak, že agresorem je Ukrajina. „Současné dění je pouze pokračováním osm let starých bojů východních republik, které usilují o svoji svobodu, a ukrajinských nacionalistických extrémistů.“

Další narativ: „Rusko posílá na Ukrajinu humanitární pomoc.“ To nutně nemusí být lež, ale v médiích se to opakuje donekonečna, jak kdyby mělo jít o stěžejní ruskou aktivitu směrem k Ukrajině.

Zajímavé je, že zpravodajství téměř neřeší Putina. Nejviditelnější osobou je ministr zahraničí Lavrov. Zatímco ukrajinského prezidenta Zelenskyho vidí „západní svět“ málem jako superhrdinu, ruská média jej zcela ignorují – patrně protože nezapadá do vykonstruovaných příběhů.

A nakonec je tu pojistka. Rusko před pár dny schválilo zákon, který za „lživé zprávy“ o ruské armádě (tedy cokoliv, co jde proti výše uvedené verzi „reality“) ukládá až 15 let vězení. Kolik řadových Rusů prohlédne takovou informační mlhu? A i kdyby – kdo bude riskovat vězení?