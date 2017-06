Jak rozšířit signál Wi-Fi: Extender je nejlevnější a snadná cesta

Když pokrytí Wi-Fi signálem v domácnosti nebo kanceláři slabé, existuje snadné a levné řešení: Wi-Fi extender. Říká se mu také repeater, ale je to jedno a totéž. Jak to vypadá a funguje uvidíte na videu výše.

Vyzkoušeli jsme při této příležitosti dva modely od TP-Linku, konkrétně RE350 a RE200. Oba pracují nejen v pásmu 2,4 GHz, ale také na 5 GHz. To se ukázalo jako velmi praktické. Je vhodné tyto extendery zapojit blíže nebo na přímou viditelnost k samotnému routeru tak, aby obešly překážku, která brání šíření přímého signálu od routeru ke koncovým zařízením. Pak je mezi routerem a extenderem zachováno velmi rychlé spojení v 5GHz pásmu, z čehož budou těžit i všechna připojená koncová zařízení.

Pokud máte překážek po cestě více, nebo je požadovaná vzdálenost pokrytí větší, zkuste jiný typ jednoduchého rozšíření domácí sítě, a to se šířením datového signálu přes elektrickou síť. To je trochu dražší řešení, ale nedochází u něj k poklesu rychlosti vinou šíření signálu vzduchem. To vyzkoušíme zase někdy příště. Případně se dají využít meshová řešení jako Netgear Orbi nebo TP-Link Deco.

Co se týče Wi-Fi extenderů, vyhněte se nejlevnějším jednokanálovým 2,4GHz modelům. Ty vám příliš nepomohou – signál nějak dalece nerozšíří a pokles rychlosti bude znatelný. Když už, snažte se využít 5GHz pásmo a využijte extender podporující Wi-Fi standardu ac. K tomu pochopitelně potřebujete i router.

Extendery nabízí všichni renomovaní výrobci síťové techniky a jsou mezi sebou kompatibilní. Námi testované modely TP-Link RE200 a RE350 stojí oficiálně 1 199 Kč a 1 399 Kč, v e-shopech jsou k dostání i levněji.

