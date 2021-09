Jak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

Internetové a mobilní mapové aplikace už dávno nejsou jen o zobrazování ulic a silniční sítě. Mnohé z nich dnes nabízejí také možnost prohlédnout si pohled z ulice. Z perspektivy uživatele je to nesporně zajímavá a často užitečná funkce. Co když ale z nějakého důvodu nechcete, aby vaše nemovitost byla takto viditelná?

Řešení není složité – stačí požádat provozovatele služby o rozmazání či odstranění snímků. Jak na to v Apple Maps, Bing Maps, Mapy Google a Mapy.cz?

Jak požádat o smazání v Apple Maps?

Mapy od Applu zatím v Česku pohled z ulice (tzv. Look Around) nenabízejí, takže vznášení požadavků na odstranění není na pořadu dne. Ale co není, může být, auta s nápisem Apple Maps už se po naší zemi několik měsíců prohání.

Apple představil vlastní variaci na Street View před třemi lety a rok nato zveřejnil ve své aplikaci snímky prvních amerických měst. Od loňska jsou v Look Around také ulice několika japonských a kanadských měst, Londýn, Edinburgh a Dublin. Firma chce letos fotit ve třiceti zemích a pokrýt velkou část Evropy. V plánu zatím není třeba Slovensko, ani Rakousko.

Pokud se vaše nemovitost objeví ve službě Apple Maps a vy o to nestojíte, pak můžete na adresu MapsImageCollection@apple.com poslat e-mail, ve kterém co nejpodrobněji popíšete, s čím máte problém. Apple žádost posoudí a v případě, že ji vyhodnotí jako relevantní, váš dům ve své službě skryje. Ve Spojených státech to zvládá obvykle do týdne.