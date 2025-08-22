Jak psát dokonalé prompty pro AI. Řekněte neuronce, kdo je, v jaké roli má vystupovat

Už potřetí v tomto seriálu rozebíráme, že je důležité nenechat AI chatbotům příliš široký prostor pro jejich vlastní kreativitu. Čím přesněji popíšete, co po nich chcete, tím mají méně možností ze zadání uniknout a odpovědět jinak, než potřebujete.
V tomto dílu se budeme věnovat rolím. Je to snadná a velmi účinná finta, kterou chatbot nasměrujete na správný kurz. Stačí zadání začít slovy „chovej se jako…“, za která přidáte profesi. Ideálně ji ještě doplňte slovy zkušený, profesionální, špičkový apod.
Když chcete, aby vám chatbot napsat skvělý text, řekněte mu, že je novinář nebo copywriter. Připravujete-li stížnost, aby se choval jako advokát specializující se na české právo. AI může být frontendový nebo backendový vývojář s velkou zkušeností s konkrétním programovacím jazykem. Pokud se chcete něco naučit, vyžádejte si nejlepšího učitele fyziky, který umí skvěle vysvětlit téma. Udělejte z chatbota ekonoma, když se s ním bavíte o finančních tématech. Jindy zase uznávaného experta na jiné téma.
Roli experta můžete kombinovat klidně s požadavkem, aby vysvětlil složité téma jednoduchým jazykem.
Jak je možné, že přidání role dokáže zlepšit výsledek?
