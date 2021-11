Jak předat data, když zemřete. Apple vyřešil přístup k iCloudu pro pozůstalé

Je to smutné, ale každý jednou zemře a zanechá za sebou ve virtuálním prostoru velké množství dat. Různé fotografie, kontakty apod., ke kterým se možná rodina bude chtít dostat. Jenže pokud šlo o iCloud, okolí zesnulé osoby dlouhé roky nemělo jak získat přístup do účtu. Apple až letos přiznal, že v tomto směru trochu zaspal a konečně přišel s aktualizací, která to mění.

Funkce se jmenuje Digitální pozůstalost a firma ji avizovala již na letošní konferenci WWDC. V plné verzi se mezi lidi dostane v následujících dnech společně s iOS 15.2.

V základu jde o způsob, jak určit několik osob, které po vaší smrti dostanou přístup k vašim datům na iCloudu. Těchto osob může být až pět a jakmile je jmenujete, přijde jim kód, který si musí uchovat – bez něj později data nezískají. Žádost o přístup k účtu pak probíhá právě pomocí kódu, plus jmenovaní lidé musí Applu ukázat váš úmrtí list, aby opravdu byla jistota, že už na tomto světě nejste.

Dosud neexistoval jednoduchý způsob, jak to řešit. Podle podmínek užívání iCloudu si svá data obrazně řečeno berete sebou do hrobu, pokud k nim blízká chtěla přístup získat, musela se obrátit na soud a ještě nebyla jistota, že uspěje. Nebo mohla zkusit hádat heslo na zařízení, ale to samozřejmě není řešení.

Podobné systémy pro případ smrti existují i u Googlu nebo Facebooku, u nich si také můžete určit blízké osoby, které po vaší smrti účty mohou spravovat. Apple argumentoval ochranou soukromí, ale nakonec vyhověl rodinám, které si dlouhodobě stěžovaly, že fotografie svých zesnulých dětí či partnerů jim zůstávají zapovězeny.