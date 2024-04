Jak přecházíte na nový počítač? Klonujete disk, provedete čistou instalaci, nebo…

Asi to není operace, kterou provádíte příliš často. Naštěstí. Přechod ze starého počítače na nový se totiž těžko automatizuje. Kvůli spoustě specifických nastavení, stahování instalátorů atd. může proces trvat několik hodit, klidně i dní. Jak přechod probíhá u vás?

Vedle hlasu v anketě nezapomeňte přidat komentář s podrobnostmi. Co všechno obnáší dostat nový počítač do provozuschopného stavu? Co vás při přechodu nejvíce brzdí? Co by šlo udělat líp? Pomáháte si například tím, že důležitá data máte v cloudu, takže na novém počítači se jen jednoduše stáhnou?

Tomáš Holčík

Po čisté instalaci využiji situace a protřídím stará data

Většinou jsou na předchozím počítači takové nánosy starých dat z nepromazaných složek a špatně odinstalovaných aplikací, že čistá instalace je tou nejschůdnější cestou. V podstatě všechny aplikace se dnes v pohodě instalují z internetu a nalezení jejich instalaček na netu je rychlejší, než kdybych to hledal v šuplíku či na nějakém zapomenutém disku.

Nová instalace je tak příhodným okamžikem k obnově opravdu podstatných dat a nainstalování skutečně potřebných aplikací. A pokud jde u takového nového počítače jen o krátkodobé využití, kde nemá smysl instalovat vše, stačí mi se přihlásit do Chromu a jen v prohlížeči zvládnu většinu toho, co se dnes pokládá za práci na počítači.

Lukáš Václavík

Po čisté instalaci využiji situace a protřídím stará data

Zatímco na mobilu se už dá dost dobře spolehnout na cloudovou či lokální zálohu a následnou obnovu na novém zařízení, počítače k tomu mají hodně daleko, a tak při každém přechodu strávím několik hodin instalacemi, kopírováním dat a znovunastavováním. A většinou to opravdu pojím i s tím úklidem, kontrolou záloh a tak. Upgrady u mě naštěstí neprobíhají moc často a Windows už také nevyžadují pravidelnou reinstalaci jako dřív. MacBook mi jede už tři roky a u něj jsem přechod zatím neřešil.

V tomhle ohledu si hodně cením Linuxu. Díky logickému systému pro ukládání konfiguračních souborů a balíčkovacímu systému se dá jednoduše migrovat jen s pár příkazy. Naposledy jsem to řešil někdy loni na domácím serveru s Ubuntu.

Jiří Kuruc

Po čisté instalaci využiji situace a protřídím stará data

Přestože používám na macOS Time Machine a mám private cloud na NASu, při nedávném přechodu na nový macbook jsem nic z toho vlastně nepoužil. Po čistém updatu systému na aktuální verzi jsem přesouval jen ta data, která opravdu potřebuji, ta, na která jsem roky nesáhnul, zůstala na NASu. Vlastně nejvíc času zabralo přenést drobná nastavení některých aplikací (Clipy) nebo přenést ohromný archiv mejlů z Thunderbirdu. Mám pokušení zbavit se věčně plného Dropboxu, neboť mám 1 TB na OneDrive, nicméně Dropbox funguje fakt spolehlivě. Tak či tak, čistou instalaci a protřídění dat beru jednou za těch několik let za příjemný úklid.

Jakub Čížek

Provedu čistou instalaci, nainstaluji aplikace a zkopíruji všechna data

Pokud tam už nejsou (OEM), nahodím Windows, přihlásím se k účtu, nainstaluji programy a o vše ostatní se už postará OneDrive (případně zaměň za Google Drive a DropBox). Po letech na něm mám už dobrých 250 tisíc souborů. Vlastně žádná věda. K naprosté spokojenosti by mi pomohlo, kdyby všechny desktopové aplikace byly na Storu a nainstalovaly se na novém počítači stejně automaticky jako při nákupu nového telefonu s Androidem. Svět ale holt není dokonalý, vývojáři Store až na pár vyjímek zcela ignorují, a tak bohužel vypadá, jak vypadá.

Filip Kůžel

Po čisté instalaci využiji situace a protřídím stará data

Synchronizovat si do nového počítače staré problémy? Určitě ne. Nový počítač je příležitost uklidit, instalovat jen to startovací minimum aplikací, zbavit se těch, které se nakupily kvůli různým jednorázovým potřebám a od té doby jen plevelily starý stroj. Stojí to čas, ale radši všechno udělám pěkně od nuly. Jasně, pomůžu si synchronizací dokumentů z cloudu, nějaké zálohy jsou na externích discích, ale radši si nad vším udržuju osobní přehled.

Petr Urban

Provedu čistou instalaci, nainstaluji aplikace a zkopíruji všechna data

Klonování mi jako dobrá cesta nepřipadá, s novým diskem a dalším hardwarem mi připadá jako čistější způsob znovu nainstalovat Windows. Většinu osobních dat mám v cloudu, takže co potřebuji, stáhnu. Včetně her ze Steamu. Nastavení programů ručně zkopíruji z příslušných složek, pokud je to možné.

Současně se nedá říct, že zkopíruji beze zbytku všechna data, ale je to pro mě nejbližší odpověď. Napadá mě, že na stolním počítači jsem vzal starý disk a začal ho používat v novém. Tam jsem nemusel nic kopírovat, klonovat ani instalovat, úložiště jsem kabelem připojil k desce (skříň zůstala stejná) a všechno šlapalo. To se vám ale v notebookovém světě často nestane.

Karel Kilián

Po čisté instalaci využiji situace a protřídím stará data

Počítače tak často neměním. Naposledy jsem si přesně před pěti lety koupil notebook, na kterém pracuji dodnes. Za tu dobu jsem v něm vyměnil SSD za větší a rychlejší a rozšířil jsem operační paměť na 32 GB, takže v pohodě postačuje mým nepříliš velkým nárokům i dnes.

Když jsem měnil SSD, tak jsem provedl čistou instalaci systému, protože jsem přesvědčen o tom, že je to jednou za čas potřeba. Data jsem nekopíroval 1:1, protože ta nejdůležitější mám v cloudu, ale přenesl jsem jen to, co jsem považoval za důležité. Stejně tak jsem postupovat, když jsem měnil starý notebook za ten stávající.