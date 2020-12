Jak používáte centrum upozornění ve Windows: Ve finále jej skoro nikdo nechce

V uplynulém týdnu jsme nadhodili otázku, zda používáte centrum upozornění ve Windows 10. V rámci redakce jsme se povětšinou shodli na tom, že funkci příliš nevyužíváme, ale vyloženě nám nevadí. Anketa uvnitř článku ale ukázala, že pro některé je tato funkce vyloženě obtěžující:

Centrum notifikací má v rámci moderních systémů poměrně důležitou roli – sdružuje všechna upozornění, která vám přijdou z různých aplikací. Ve Windows je ale situace složitější – před Desítkama tu nic podobného nebylo. A byť jej v dnešní době podporují téměř všechny aplikace, nejedná se o zrovna nejpoužívanější funkci. To jste nám ostatně potvrdili i vy – celá třetina hlasujících centrum využívá jen tehdy, když vyskočí něco nového.

Překvapivě pak téměř polovině z vás funkce vyloženě vadí.

V diskuzi se rozjela poměrně živá debata, většina z vás se ale shodla, že centrum upozornění příliš nepoužívá.

Objevilo se také několik zajímavých názorů, které stojí za pozornost:

Z centra jsou nejužitečnější přepínače

Jako nejvíce užitečnou funkci mnozí z vás uvádí přepínače. Třeba uživatel KosKarel: „Notifikace v PC jako takové nepovoluji, ani nevyužívám. Je to zbytečná a otravná funkce. Jediné co používám tak je ten panel rychlých voleb pod nimi, kde se dá rychle zapnou a vypnout bluetooth a měnit jas obrazovky (u notebooku).“

Linux v KDE to zavedl lépe

„Docela mně ty notifikace ve Win otravují. Je tam hodně zbytečných, co neustále spamují hlouposti a ty důležité zase chybí, resp. mají svá okna a notifikační část ignorují. V Linuxu v KDE to zavedli také a je to vesměs hodně klidné území, kde se objevují jen důležité věci, takže lepší,“ uvádí maxdevaine.

Kombinace s telefonem je užitečná

Naopak uživatel nejento poukazuje, že v kombinaci s chytrým telefonem je centrum užitečné: „Docela jsem si oblíbil funkci odesílání odkazů z Androidu na počítač a je docela příjemné si otevřít centrum oznámení a postupně si naposílané odkazy otevřít a přečist. Stejně tak i další funkce, které s novými notifikacemi přišly. Instant messengery když mají možnost odepsat rovnou v toast notifikaci, tedy Unigram, oznámení z telefonu nebo Discord a další používám často. Potom uloženou notifikaci k úpravám Výstřižků (Win + Shift + S) a nebo rychlé akce některych aplikaci jako Pošta, Kalendář nebo Budíky."