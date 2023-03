Pošta ruší pobočky. Jak poslat dopis nebo balík pohodlně online

Dopis lze poslat jako obyčejný, nebo doporučený s volitelnou dobou uložení, případně s dodejkou. Lze také zvolit obálku formátu C4, do které není nutné papíry formátu A4 překládat. Součástí dopisu může být také poštovní poukázka typu A.

Základním předpokladem pro odeslání dopisu je jeho uložení ve formátu PDF. To dnes zvládají skoro všechny kancelářské programy, případně lze použít bezplatné aplikace pro převod do PDF, fungující jako virtuální tiskárny.

První službou tohoto přehledu je Dopis Online České pošty . Nabízí elektronické podávání listovních zásilek z kteréhokoli místa na světě a doručení kamkoli v Česku a do vybraných států v rámci Evropy. Službu jsme v minulosti opakovaně otestovali a můžeme konstatovat, že funguje dobře. Jen rychlost doručení by mohla být o něco lepší.

Odeslání dopisu nebo balíku zabere čas a s aktuálním zavíráním vybraných poboček České pošty to nebude lepší. Jde to ale i jinak – dopis lze poslat z počítače a balíček můžete odnést na sběrné místo, nebo nechat vyzvednout kurýrem.

V následujícím kroku zadáte adresy příjemce a odesílatele. Pak dostanete na výběr – dopis můžete poslat jako obyčejný, nebo doporučený. V případě doporučeného dopisu lze požadovat doručení do vlastních rukou, výhradně do rukou adresáta, případně dodejku. Zajímavá je možnost zvolit si datum odeslání.

Další službou, umožňující poslání dopisu z počítače do poštovní schránky příjemce, je Listonoška. Dopis můžete buď napsat v editoru, který je součástí webové aplikace, nebo nahrát ve formátu PDF. Maximálně je možné odeslat osm listů, přičemž i zde nabízejí možnost oboustranného tisku.

Dalšími požadovanými parametry jsou rozměry a hmotnost balíku. Po zadání těchto údajů se dozvíte nejnižší předpokládanou cenu. V následujícím kroku se zobrazí nabídky přepravních služeb, kterých bývá hned několik. Kromě ceny obsahují také podmínky, jako je například nutnost zabalit zásilku do kartónové krabice či vytištění štítku (u některých služeb přiveze štítek kurýr).

U Zaslat.cz najdete to nejdůležitější na úvodní stránce. Do formuláře zadáte adresu pro vyzvednutí zásilky a adresu příjemce. U obou můžete zvolit, zda si přejete předat balíček na sběrném místě, respektive vydat ho na výdejním místě.

Další službou, která dává na výběr z více doručovacích služeb, je TipTrans. Také zde můžete začít celý proces hned na úvodní stránce, kde do formuláře zadáte rozměry a hmotnost balíku. Po klepnutí na tlačítko Spočítat se zobrazí nabídka přepravních služeb, obsahující kromě ceny také základní podmínky – zda musíte tisknout štítek, předpokládaný termín a cena za vyzvednutí.

Následuje zadání adresy vyzvednutí a doručení, přičemž při doručení do ParcelShopu dostanete slevu 25 Kč. Naopak za vyzvednutí kurýrem si připlatíte 60 Kč. Po vyplnění všech údajů následuje rekapitulace a souhlas s podmínkami. Platba probíhá přes GoPay a zaplatit lze buď kartou, nebo převodem na účet.

V prvním kroku objednávky budete volit, do které země chcete zásilku odeslat. Následuje zadání rozměrů, nebo hmotnosti. Pokud chcete využít možnost dobírky a/nebo pojistit zásilku na více než 6000 Kč, je nutné se registrovat a přihlásit.

Jestli Úsporný balík v něčem opravdu vyniká proti konkurenci, pak je to paleta nabízených platebních možností. Kromě platby kartou a převodem na účet můžete zaplatit rychlou bankovní platbou, přes Apple Pay a Google Pay.

Zajímavostí služby Úsporný balík je jednotná cena 139 Kč za balík do hmotnosti 20 kilogramů. Objednávkový formulář je vysloveně minimalistický – vyžaduje pouze údaje o adrese vyzvednutí a doručení zásilky.

DPD

Také přepravní služba DPD nabízí posílání zásilek „z ruky do ruky“ registrovaným i neregistrovaným zákazníkům z řad jednotlivců a soukromých osob. K odesílání balíčků není nutné uzavírat žádnou smlouvu.

V tomto případě nejprve musíte svou zásilku zařadit do jedné ze čtyř kategorií podle rozměrů a hmotnosti. V dalším kroku pak volíte, zda chcete balíček předat na pobočce, respektive do boxu, nebo jestli ho má kurýr vyzvednout na vaší adrese, za což si připlatíte 40 Kč. Stejné je to i v případě příjemce. Následně se dozvíte cenu, za kterou bude zásilka přepravena.

Následuje zadání adresy příjemce a odesílatele (překvapivě v tomto pořadí). Z doplňkových služeb nabízí DPD štítky „křehké“ a „neklopit“, dobírku a připojištění pro zásilky s hodnotou vyšší než 50 tisíc korun. K placení je využívána služba PayU, nabízející platbu kartou nebo bankovním převodem.