Jak plánovat trasu a jak se navigovat na kole. Pohodlně, zajímavě, za peníze i zdarma

Pokud dáváte přednost dálkám a poznávání nových míst, neobejdete se bez mapy a navigace. Poradíme, jak na to co nejlépe.

Kolo je rychlé, vyhne se zácpám, zlepší fyzickou kondici a rozzáří úsměv na tváři. Mnozí jej používají na známých místech, ale stále více lidí bere kolo na dovolenou, nebo se vydává na výpravy do neznáma. Právě pro ně jsou určeny následující řádky: poradíme, jak naplánovat vlastní trasu, jak se vyhnout kopcům, nebo jak se inspirovat u dalších cyklistů.

Plánování vlastní trasy

Začněme v Česku a je jedno, jestli půjde o okruh, či cestu z bodu A do bodu B. Pro plánování jsou zdaleka nejlepší Mapy.cz, kde přepnete na turistickou mapu. Obsahuje i cyklotrasy a cyklostezky (o rozdílech níže), a hlavně další přírodní zajímavosti a příležitosti k zastávce.

V pravé části můžete vyhledávat cíle, nebo přepnout na záložku Trasy a zde zadat trasu z místa A do bodu B, anebo postupně přidávat průjezdní místa. V honí části je potřeba přepnout na ikonu cyklisty a dále se nabízí volba mezi Horským a Silničním kolem. Zatímco silniční vás sveřepě drží na hladkém asfaltu, horské vás co nejkratší cestou pošle do cíle nehledě na výškový profil. Pokud jsou mezi čtenáři milovníci gravelu, tak ti by měli plánovat s profilem pro Horské kolo a dobrodruzi, kterým nevadí tu a tam kolo vést, či dokonce hodit na záda, mohou zkusit turistické trasy.

Nemusíte však spoléhat na automatiku. Trasu lze v libovolném místě chytnout myší, posunout jinam a tím se automaticky vloží průjezdní bod. Následně automaticky dojde k přepočtu vzdálenosti i výškového profilu.



Mapy.cz naplánovaly cestu po frekventované silnici a nepomohla ani ruční úprava trasy, neboť byl zvolen režim silničního kola. Více volnosti při ručním plánování dává profil Horská kola, který automaticky trasu změní z nebezpečné silnice na atraktivní cestu přes rybníky. Dobrodruzi s horskými (celoodpruženými) koly mohou zkusit plánování pro pěší turisty.

Podívejme se na osvědčenou metodu plánování: po zadání startu a cíle si v pravé části rozklikněte Výškový profil. Nikdo nechce stoupat zbytečně, že? Pokud se zde objeví kopce s převýšením, které se vám nelíbí, můžete je zkusit objet. Nejlepší je ale začít od začátku trasy a postupně kontrolovat, zda se vás automaticky naplánovaná trasa nesnaží zabít na frekventované silnici, přestože o kousek dál vede cyklotrasa vedlejšími uličkami (byť za cenu o kilometr delší cesty).

Často se také stává, že mezi dvěma místy vede mnohem kratší, příjemnější i rychlejší trasa, ta však nemohla být proznačena jako cyklotrasa typicky kvůli majetkovým vztahům. Pokud už musíte jet po silnici, můžete pomocí Panoramy (v zahraničí pak pomocí Google Street View) zkontrolovat, o jak širokou cestu jde a dokážete odhadnout její frekventovanost.

Pozor na aktuálnost map! Mapy.cz se aktualizují zhruba čtvrtletně, aktualizace map pro mobil trvá ještě déle. Navíc je potřeba udržovat aktuální i stažené mapy

Ruční úprava trasy kilometr za kilometrem má dvě pozitiva: v turistické mapě vidíte spoustu zajímavostí v okolí. Nestane se vám, že byste o dvě stě metrů minuli zámek, přírodní zajímavost, technickou památku, lom ke koupání nebo dobrou restauraci či místní pivovar. Snadno si k těmto místům přetáhnete trasu a nemusíte na ně myslet po trase.

Mapy.cz nemají funkci „undo“, hůře se tak zkoušejí alternativy. Musíte přidat průjezdní bod(y), poznačit si třeba vzdálenost a profil, a pak je ručně odstranit.

Při ručních úpravách sledujte výškový profil a jeho změny, i oku vycvičenému na vrstevnice může sem tam nějaký kopec uniknout, který pak třeba na stokilometrové trase zbytečně ubere sil. Máme také zkušenost, že Mapy.cz mají výškový profil (a nastoupené metry) více optimistické, neboli v reálu pak nastoupáte víc. Raději s tím počítejte.

Na závěr se nezapomeňte přihlásit do svého účtu na Seznamu, abyste mohli trasu uložit a obratem třeba zobrazit (a navigovat se) v aplikaci Mapy.cz na svém mobilu. Pokud účet nemáte anebo nechcete, stále můžete trasu exportovat ve formátu GPX. Ale pozor: Mapy.cz umožňují import GPX, ale pak už nejde o trasu, kterou byste mohli dodatečně upravit.

Nezapomínejte na lokální mapy Pokud chcete dojíždět přes Brno či Prahu na kole, podívejte se na specializované mapy: Brno na kole a Prahou na kole. Do tras se promítají i osobní zkušenosti místních cyklistů a různých zainteresovaných skupin, tak, aby měli všichni účastníci provozu co nejpříjemnější a nejbezpečnější cestu. Obě mapy si pomáhají službou CycleStreets, původně z Velké Británie, která se zaměřuje právě na cyklistickou dopravu ve městech. Můžete ji tak použít i v dalších městech.

Komplikace s GPX

Mapy.cz také přímo znají cyklotrasy: zadáte Cyklotrasa Vltavská, nebo Cyklo­trasa Bečva a hned je vidíte v celé své kráse a délce. Můžete si je uložit mezi své trasy, ale nemůžete z nich exportovat GPX ani se po nich navigovat. To je velká škoda a nezbývá než často zdlouhavě a s nejistým výsledkem hledat GPX z jiných zdrojů. To je velká škoda. Již nyní se proslýchá, že by Mapy.cz mohly přinést nějaký placený tarif, a je možné, že tuto funkci si tvůrci schovávají právě sem.

Mapy.cz využívají v zahraničí podklady OpenStreetMap.com a ty mají skvělou databázi národních i mezinárodních cyklotras a vše je ve vynikající grafice českých map. Ale pozor, přímo v OpenStreetMap.com sice najdete přímou (cyklo)trasu mezi body A a B, ale možnosti ruční editace jsou v podstatě nulové. V zásadě se nám osvědčil buď systém výše, tedy ruční vytyčení trasy, nebo dohledání GPX dané cyklotrasy z jiných zdrojů.

Hledáme tipy od ostatních bajkerů

V současné době (a zvláště v EU) fungují turistické agentury, kraje či národní turistické portály, které rády cyklotrasy propagují. Je ale s podivem, že to nejdůležitější – soubor GPX – často ke stažení nenabídnou. Také se stává, že daný soubor může být zastaralý a že určitá část trasy byla změněna či přetrasována.

Dokonce mám zkušenost, že na změnu trasy reagují tvůrci rychleji přímo v terénu než v digitální podobě. Často také najdete GPX jiných uživatelů a zde pozor na osobní preference. Každý stažený soubor před odesláním do mobilu či navigace raději zkontrolujte kilometr po kilometru. I kdyby to zabralo dvacet minut, budete mít jistotu, že je trasa přesně podle vašich představ.

S oblibou cyklistiky samozřejmě roste počet zajímavých služeb, které se na ně přímo specializují. Obvykle jde o kombinaci webové aplikace, ve které si pohodlně trasu vyberete či naplánujete, a mobilní aplikace, pomocí níž se pak v terénu navigujete.

Hlavní rozdíl spočívá v nabídce vybraných, oblíbených a hotových cyklotras. Ideální pro chvíle, kdy na dovolené dorazíte do cizí země, na cizí místo, a chcete vědět, co je v okolí zajímavého. Tento komfort ale něco stojí a řada služeb je úplně nebo částečně zpoplatněná. Podívejme se na ty nejoblíbenější, a co umějí.

Komoot: placený, ale výborný

Německý Komoot si oblíbili cyklisté nejen v evropských zemích, ale rozvíjí se i v Česku. Hlavní nedostatky jsou dva: aplikace je kompletně v angličtině a systém jednorázově placených regionů plus volitelné roční předplatné jsou trochu matoucí. Jeden region (v rámci ČR to je jen jeden okres) máte zdarma, ale jeden region (v ČR to jsou kraje) vás už bude stát jednorázově 9 €. To už je lepší koupit celý svět za jednorázových 30 €. Prémiové roční předplatné za necelých 60 € přidá funkce jako vícedenní plánování, počasí na trase, live tracking, přenos mapy do Garminu a další.