Jak obnovit smazané fotky a dokumenty? Vybrali jsme nejlepší programy zdarma

Aplikace Recuva je k dispozici jako freeware pro počítače s operačním systémem Windows. Kromě obnovy souborů si poradí také se záchranou smazaných e-mailů v aplikacích Thunderbird, Outlook, Outlook Express a Windows Mail. Jedinou zásadnější nevýhodu spatřujeme v absenci lokalizace do češtiny.

Bezplatný nástroj Recuva spadá pod značku Piriform, kterou před několika lety koupil Avast. Instalaci je tedy vhodné věnovat náležitou pozornost, aby se kromě aplikace samotné nenainstaloval třeba antivirový program nebo webový prohlížeč, jak je tomu například u CCleaneru. U Recuvy se to sice zatím neděje, nicméně jistá ostražitost je přeci jen na místě.

Na to, co tento nástroj umí, se podíváme v bodech:

Disk Drill následně projde dané úložiště a rozdělí obnovitelná data do několika kategorií: obrázky, videa, zvukové soubory, dokumenty a archivy. V následujícím kroku pak lze zvolit konkrétní soubory a složky, jež si přejete přivést zpět k životu.

Do třetice všeho dobrého tu máme aplikaci Disk Drill , se kterou snadno a rychle obnovíte smazané soubory v příjemném uživatelském prostředí. Umí hledat a zachraňovat data z pevného disku, jednotky USB nebo z jakéhokoli jiného typu paměťového média, které lze připojit k počítači.

IObit Undelete

IObit má ve svém portfoliu celou řadu zajímavých aplikací pro čištění, ladění a optimalizaci Windows. Většina z nich je zdarma jen na zkoušku, nicméně software pro obnovu smazaných souborů IObit Undelete je nabízen výhradně v bezplatné verzi.



Program slibuje schopnost obnovit všechny druhy ztracených souborů, a to bez ohledu na to, zda jste o ně přišli prostým smazání, zformátováním disku, vlivem viru či jinou operací. Jednou ze zásadních výhod této aplikace je skutečnost, že ji není nutné instalovat. To je praktické například proto, že během instalace nepřepíšete soubory, jež potřebujete získat zpět.

Po spuštění se zobrazí jednoduchá nabídka, kde pomocí zatržítek zvolíte, jestli chcete vyhledávat všechny typy souborů, obrázky, hudbu, dokumenty či videa. Na záložce Select Files Location zvolíte úložiště, na kterém bude nástroj hledat, a spustíte skenování tlačítkem Scan. Výsledkem bude seznam obnovitelných souborů, jež je možné zachránit.

Jak již zaznělo v prvním odstavci – IObit Undelete je k dispozici úplně zadarmo. Podporuje Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 a k úplné dokonalosti mu chybí snad jen lokalizace do naší mateřštiny. Během testování na redakčním notebooku s SSD však tvrdil, že nenašel žádné soubory k obnovení, ačkoli ostatní aplikace z tohoto článku jich nalezly několik tisíc.