Jak oblbnout přítelkyni a podvádět ve škole. Část epizody South Park o ChatGPT napsal ChatGPT

Na konci 4. epizody 26. řady seriálu South Park čteme „written by Trey Parker and ChatGPT“. Jiné potvrzení nebo vyjádření autorů nemáme, ale zdá se, že tvůrci při vzniku scénáře vypomáhala umělá inteligence (ale také to může být jen další vtip).

Epizoda pojednává o tom, jak děti ze South Parku objevují novou technologii – píše za ně domácí úkoly, Clyde s její pomocí vylepšuje romantickou konverzaci se svou přítelkyní Bebe atd. Příběh však nekončí ukázkami použití, snaží se i upozornit na etické problémy a potenciální dopad na společnost. Začlenění ChatGPT do příběhu znamená, že autoři museli do tématu proniknout, službu používat a dá se předpokládat, že je minimálně napadlo použít ji i pro tvorbu scénáře.



Konverzace běžného chlapce ze South Parku a konverzace jiného chlapce ze South Parku s tajnou pomocí ChatGPT.



Jak na věc?

V titulcích zmíněné epizody se také dočtete, že některé hlasy (evidentně jde o hlas ChatGPT) vznikly pomocí text-to-speach syntetizátoru – i ten používá AI algoritmy.

Autoři seriálu Trey Parker a Matt Stone mají k umělé inteligenci blízko. Společně založili studio Deep Voodoo, které má za cíl vývoj „deepfake technologií, nákladově efektivních vizuálních efektů a syntetických médií“ právě pomocí různých AI algoritmů.

Trailer k epizodě následuje, celou ji najdete na SouthParkStudios.com: