Jak NEpřehrávat videa na YouTube. Stačí přepnout a už šetříte data

Posloucháte obsah z YouTube jen na pozadí? Pak se video stahuje zbytečně. Podívejte se, jak lze ušetřit objem dat anebo snížit zátěž pomalé sdílené linky.

Zní to podivně: na YouTube chodíme, abychom se dívali na videa. Velká část obsahu však vizuální stránku nepotřebuje. Příkladem jsou různé hudební sety anebo podcasty – rozhovory, kde obvykle dvě postavy hovoří a vizuální stránka není tak podstatná.

Často taková videa necháváme puštěná na pozadí, což zbytečně plýtvá datový tarif či část přenosového pásma. Máte-li doma symetrický gigabit na optice, nemusíte dál číst, ale pokud pracujete na chalupě, na cestách, připojujete se přes mobil s drahým datovým tarifem, nebo sdílíte tenkou hubenou linku s celou domácností, pak se ohleduplnost hodí.

YouTube Music či Spotify znáte?

Abyste neřekli, že jsme vám to neřekli: na YouTube Music je velká část obsahu, která je přímo na YouTube, a když jste předplatitelem, máte možnost pomocí přepínače pustit pouze zvuk. Spoustu dat ušetříte a současně vyšší kvalitu získáte skokem do vyloženě hudebních služeb a aplikací, jako je Spotify a další. I ty obsahují podcasty a více hudby, než se nachází na YouTube. I různé kanály s (nejčastěji taneční) muzikou působí rovněž na těchto platformách. A konečně – podcasty najdete jak v hudebních aplikacích, tak v aplikacích specializovaných, které vám třeba umožní stáhnout pořady do paměti a ušetřit tím data v terénu.

Pokud jste tyto cesty zkusili a znáte je, a přesto je na YouTube obsah, který chcete pouze poslouchat, existuje řešení. Nejprve ty nejjednodušší kroky vedoucí k částečnému úspěchu. U videí máte možnost v nastavení 1 zvolit kvalitu přehrávání 2 a je jasné, že s nižší kvalitou zásadně klesá i objem přenesených dat.

YouTube má však skvěle zvládnuté škálování kvality obrazu a zvuku. Zatímco kvalitu obrazu od 4K, 3 Full HD, 720p až po 240p 4 poznáte okamžitě, v případě zvuku je pokles méně patrný. Audiofilové teď asi vyvěsí plakáty s mojí podobiznou a nápisem „Wanted“, avšak po mnohých testech si dovolím říci, že pro hudbu na pozadí při práci stačí i datový tok 240p. Pro mluvené slovo klidně zvolte 144p. Pokud potřebujete nějakou část i s vizuálem, dočasně si kvalitu zvýšíte.