Jak nejčastěji telefonujete? S mobilem u ucha, handsfree, nebo sluchátky?

Na dnešek připadá 50. výročí od prvního mobilního hovoru. V roce 1973 se ještě ani neuvažovalo, že by se telefon (včetně pevné linky) používal jinak než se sluchátkem u ucha. Dnes ale může při hovoru ležet několik metrů od vás, možností je několik. Proto se ptáme, jaký způsob telefonování preferujete.

I přes technický pokrok většina naší redakce volá klasicky s mobilem u ucha. Na opičáka, jak by řekl Radek Hulán. Ale to vy, používáte častěji spíš sluchátka, hlasitý odposlech nebo snad audio systém v autě?

Jiří Kuruc

S hlasitým odposlechem a mobilem před sebou

Telefon mám po většinu pracovního času na stojánku – bezdrátové nabíječce, takže kouká hezky na mne. A protože při telefonování často rovnou ověřuji věci na počítači, nebo píšu událost do kalendáře, pak je nejlepší volat přes hlasitý reproduktor a mít volné obě ruce. Volání alá chlebíček před pusou už raději nepraktikuji. Kdysi mi při hovoru ruply nervy, do mobilu jsem kousnul a štípnul displej. Tohle už raději ne...

Jan Láska

S Bluetooth sluchátkem

Na volání používám jedno Bluetooth sluchátko (většinou pravé), abych se mohl kontrolovat, že nemluvím moc hlasitě. Důvod je prostý. Mám telefon z doby, kdy mřížka telefonního sluchátka byla nejspíš chápána jako něco designově strašně ošklivého, takže ji inženýři odstranili a experimentovali s uvnitř uloženým piezoelektrickým reproduktorem.

Jeho zvuk je ale plechový a udušený, maximální hlasitost nízká, proto nerad volám klasicky s mobilem u ucha. Samozřejmě při neočekávaném příchozím hovoru, kdy nemám Bluetooth sluchátko po ruce, se tomu někdy nevyhnu, ale u odchozích delších hovorů na délku provolaného času převažuje volání s bezdrátovým sluchátkem.

Lukáš Václavík

Klasicky s mobilem u ucha

Rozhodně u mě vede klasika. S mobilem u ucha telefonuji snad vždy, když někomu sám volám. Naopak když někdo volá mně, tak to zvednu podle toho, jak se mi to zrovna hodí. Když zrovna nic důležitého nedělám, také přiložím mobil k uchu. Když zrovna se sluchátky poslouchám hudbu, tak hovor přijmu s nimi. Když je nemám, ale potřebuji volné ruce, tak hlasitý odposlech.

S hlasitým odposlechem ale nikdy nevolám na veřejnosti a nechápu, že někteří to tak dělají a odhalují soukromí. Na mobilu pak skoro vůbec nepoužívám videohovory. A když už, tak většinou neukazuji obličej, ale zadním foťákem chci druhé straně ukázat něco před sebou.

Petr Urban

S (Bluetooth) sluchátky

Minutový hovor mě nebolí, ale držet mobil u ucha hodinu není pohodlné. Používal jsem drátová sluchátka a teď s gustem svobodně tančím s těmi bezdrátovými. Rád dlouze telefonuji s lidmi, se kterými se často nevidím, a u toho uklízím, vařím, chodím. Vadí mi jen špatná filtrace ruchů, za což je spoluzodpovědná i použitá komunikační platforma. (Hlasové hovory přes operátora využívám minimálně.)

Odposlech se někdy hodí, ale nemám k němu vstřícný postoj. Špatně rozumím, dochází k ozvěně. Obecně jsem nešťastný, když se mnou někdo mluví přes odposlech. I to je velký důvod, proč volám se sluchátky – je skvělé, že minimalizují okolní ruchy. Já bez nich druhé straně občas špatně rozumím.

Někdy je totiž z množiny důvodů potichu, já mám hlasitost na maximum a stejně je špatně slyšet. Se sluchátky slyším dobře, volání je tak i pohodlné. Navíc mám rád volné ruce, aby si např. mohl rovnou zapsat datum návštěvy u lékaře, kterému volám apod. Život bez sluchátek si nedokáži představit.

Ve veřejném prostoru se pravidelně setkávám s tím, že lidé nemají mobil u ucha, ale před sebou a mluví přes hlasitý odposlech. Nechápu to. Nemají soukromí, kvalita hovoru je horší a ruší tím okolí. Ale ono telefonování ve veřejném prostoru je obecně téma na samostatnou kapitolu.

Jakub Čížek

Klasicky s mobilem u ucha, ale...

Ale asi se sluší doplnit, že svůj kapesní počítač používám k ledasčemu, ale určitě ne k telefonování. Zvonící aplikace Telefon, kterou nemám ani na hlavní obrazovce, mě nenaplňuje blahem a zvědavostí, kdo asi tak volá, ale vztekem a hlasitými nadávkami, kdo zase otravuje a proč mi to v roce 2023 nemohl napsat třeba na WhatsApp. Ze stejného důvodu nepoužívám ani videochaty. Nepotřebuji se dívat na lidi, kteří po mně něco chtějí. Obecně mi začíná trošku vadit éra instantní dostupnosti a s láskou vzpomínám na dobu telefonních budek, kterou jsem jako počínající boomer ještě stačil zažít.

Filip Kůžel

Klasicky s mobilem u ucha

Strašně nerad telefonuju. Ale když už, tak s mobilem u ucha. Mám rád svoje soukromí, takže ten nový způsob s hlasitým odposlechem a mobilem před obličejem mi moc nedává smysl. Třeba mi někdo v diskuzi vysvětlí, proč je to vidět čím dál častěji…

Markéta Mikešová

Klasicky s mobilem u ucha

V tomhle jsem děsná konzerva a navíc nechci své okolí rušit, takže volám výhradně s mobilem u ucha. Lidé, kteří si mobil nosí v ruce a mají odposlech nahlas, a telefonují takhle navíc v MHD…. no, soudím je, a to hodně (když to řeknu ještě kulantně). V autě prostě netelefonuji a Bluetooth sluchátka používám jen na videokonference, ale to bych mezi klasické volání nepočítala.

Marek Lutonský

Klasicky s mobilem u ucha

Jsem z generace, která ještě zažila klasická telefonní sluchátka a ví, že telefon se přikládá k uchu. Občas se objeví situace, která nedovolí telefonovat civilizovaně, ale je to výjimečné. Rozhodně bych nepustil hlasité handsfree mezi lidmi, pokud telefonát nepotřebují slyšet, to bych se dřív propadl. I s telefonem u pusy se snažím být velice tichý, jeho mikrofon to zvládne.

Když jsem sám, hlasitý odposlech používám výhradně u infolinek, kdy musím čekat, až se ozve někdo živý. V autě téměř netelefonuji, telefon s ním ani nemám spárovaný přes Bluetooth. Jen když je připojený kabelem ke CarPlay a někdo zavolá, tak zkusím, jestli handsfree v autě ještě funguje. Občas takhle hovor vezmu i přes hlasitý odposlech na hodinkách. Ale opravdu jen výjimečně a při jízdě hovor ukončuji ještě rychleji než obvykle.

Martin Chroust

Klasicky s mobilem u ucha

Jsem asi stará škola, ale Bluetooth sluchátka mě úplně minula, stejně tak jako "facetimování" s hlasitým odposlechem a videem. Volám klasicky u ucha, při řízení auta výjimečně uskutečním hovor přes chytré hodinky, ale spíše se jedná o kratší hovory. Pro videovolání používám výhradně aplikace Messenger, občas i WhatsApp.

Tomáš Holčík

Klasicky s mobilem u ucha, případně se sluchátky

Volám podle aktuální situace. Kvůli vyzvánění nezačnu lovit po kapsách Bluetooth sluchátka, nebo je naopak uklízet do krabičky. Když je mám v uších, prostě přijmu hovor do sluchátek, když ne, tak mluvím do telefonu. Hlasitý odposlech používám při dlouhém čekání na infolince nebo zatímco hledám nějakou informaci v mobilu a potřebuju v hovoru pokračovat.

Příliš často ale vidím, že lidé netuší, kde mají na mobilu reproduktor a mikrofon použitý při hovorech a mobil drží jak obložený chlebíček. Na bezdrátových sluchátkách mi dlouhodobě vadí mizerná kvalita záznamu hlasu, za kterou může omezení v systému Android a Bluetooth. To možná bude za netradičním držením telefonů, kdy si lidi myslí, že jim to pomáhá.

Karel Kilián

Klasicky s mobilem u ucha

Nemám rád, když mé hovory poslouchá někdo další, proto prakticky vůbec nepoužívám hlasitý odposlech. Podobně mi vadí, když nemám přehled o tom, co se děje kolem mě – z tohoto důvodu tedy nepoužívám ani sluchátka. Veškeré hovory tedy odbavuji výhradně s telefonem u ucha.

A co vy, jak nejčastěji telefonujete?