Jak nejčastěji platíte v e-shopech? Kartou, převod, dobírkou, nebo kryptem?

Většina e-shopů vám dá na výběr z několika možností plateb. Kterou používáte nejčastěji? A je snad platební metoda i důvodem, proč některý obchod upřednostňujete, případně proč v něm nenakupujete? A navštěvujete e-shopy spíš na webu na počítači, nebo mobilu či rovnou v aplikaci?

Anketu se stejnými možnostmi jsme na Živě měli již před třemi lety, takže se můžete podívat, jak se nálada a zvyky od té doby změnily.

Marek Lutonský

Platební kartou přímo v e-shopu

Téměř bez výjimky platím kartou. Někdy se slituji, pokud obchod požádá o přímou platbu a má u toho QR kód, ale kartou je to pohodlné a rychlé. Její číslo a další údaje mi správce hesel vyplní do formuláře na jedno kliknutí.

V anketě před třemi lety jsem psal, že u neověřených obchodů používám jednorázovou kartu Revolut. S tím jsem už úplně přestal. Možná bych se měl někdy spálit, abych zase začal víc upřednostňovat bezpečnost před pohodlím.

Jakub Čížek

Tlačítkem, ale...

Platím prostě tak, abych nemusel pořád něco vyplňovat. Nerozlišuji, jestli je to zrovna PayPal, Google Pay, uložená karta na Alze nebo třeba v některé z platebních bran. Když není zbytí, použiju i ten QR kód, ale pokud by měl mechanizmus platby zabrat více než tři-čtyři kroky (včetně nejrůznějšího dodatečného ověřování na straně bankovní aplikace), asi se na to vykašlu. Jsem líný člověk a nakupuji impulzivně. Speciální případ je ale vlastně už zmíněná Alza, u které jsem si v poslední době zvykl platit až na místě u Alzaboxu.

Filip Kůžel

Tlačítkem

Nejčastěji platím přes Google Pay. Je to rychlé, jednoduché a díky potvrzení přes mobil věřím, že je to i dostatečně bezpečné. Jen u malých e-shopů si dám tu práci a zaplatím přes QR kód, ušetřím jim tím pár korun, které by jinak musely poslat karetní společnosti.

Karel Kilián

Platební kartou přímo v e-shopu

U obchodů, kterým důvěřuji, nemám problém zaplatit nákup předem platební kartou. Nicméně platí to jen pro ty, kde jsem nakupoval opakovaně a nikdy s nimi nebyl žádný problém. V případě obchodů, se kterými nemám vlastní pozitivní zkušenost, volím při několika prvních nákupech primárně dobírku.

V případě čínských obchodů, kde často jinak než kartou platit nelze, používám buď jednorázovou, nebo (když to nejde) virtuální platební kartu od Revolutu, která je ve výchozím stavu zamknutá a odemykám ji až těsně před provedením platby.

Tomáš Holčík

Tlačítkem

Pokud to jde, tlačítkem pro Google Pay. Druhá v řadě je platební karta, a při sebemenším podezření na ne zcela dokonalou bezpečnost platební brány (třeba při zadávání čísel přímo na stránkách obchodu) platím vygenerovanou jednorázovou platební kartou. Pokud e-shop nenabízí platební karty a jen převod na účet, automaticky jej podezírám, že zboží si nechá zaplatit a nedodá. Tehdy o to víc pečlivěji monitoruji recenze na e-shop a zkušenosti zákazníků. Dobírkou v podstatě neplatím, protože často při dodání zboží na nějakou adresu nejsem osobně na místě.

Lukáš Václavík

Platební kartou přímo v e-shopu

Nejčastěji je to tou kartou skrz nějakou běžnou bránu, ale nejraději mám tlačítka. Google Pay i Apple Pay, je mi to jedno, používám obojí. U Apple Pay mi trochu vadí, že se obvykle ukazuje, jen když e-shop navštívím v Safari, což není můj oblíbený prohlížeč.

Sem tam toleruji QR kódy, když není jiná možnost a ten obchod je mi sympatický, má fakt dobrou cenu nebo je jediný, který dané zboží prodává. Vyplňováním bankovních údajů jsem už peníze neposílal, ani nepamatuji. Totéž dobírka, nevedu.

Čím dál častěji ale nakupuji přímo na mobilu. V Alze skoro exkluzivně, ale obvykle i na AliExpressu, protože ten jejich web mě věčně odhlašuje, pak po mě chce divnou captchu. Na mobilu je to spolehlivější a myslím, že tam snad jsou i odlišné ceny.

Petr Urban

Tlačítkem

Nejpohodlnější je pro mě placení skrze Google Pay, které využiji, pokud ho e-shop nabízí. Řada Nemálo jich takovou možnost nenabízí. Jenže já nejčastěji nakupuji jízdenky u ČD a LE, kde na integraci mysleli, a pak na Alze. Tito prodejci na integraci platební brány od Googlu mysleli. Když taková možnost k dispozici není, využiji přímou platbu přes banku.

Pokud ani taková možnost není k dispozici, jdu po platbě kartou. Používám správce hesel Enpass a jakkoli je dobrý, vkládání údajů z platební karty mu moc nejde. Proto se placení kartou spíše vyhýbám, abych nemusel ručně kopírovat obsah do nevyplněných polí. Hierarchie je u průzračně čistá – pohodlnější a rychlejší řešení má přednost.

A co vy, jak nejčastěji platíte v e-shopech?