Jak nejčastěji hledáte filmy a seriály, které si chcete pustit?

Máte volný večer a chuť si něco pustit, jak obvykle postupujete? Máte sami přehled o tom, co se točí a vysílá? Necháváte si radit ostatními nebo se snad spoléháte se na algoritmy streamovacích služeb?

Volbu z ankety můžete rozvést ještě v komentáři. Jsou podle vás algoritmy spolehlivé? Máte vybrané lidi, na jejichž vkus dáte, nebo jste to naopak vy, kteří radí ostatním? Jak podle vás funguje doporučovací algoritmy na Netflix, Maxu apod.? A co děláte poté, když máte tip na dobrý film či seriál, ale zatím nevíte, kde jej sehnat?

Filip Kůžel

Spoléhám se na doporučení přátel a známých

Cílem je, aby hledání filmu nezabilo večer, kdy jsem se na film mohl dívat. V průběhu let jsem zkoušel různé způsoby, jak hledat filmy, až jsem skončil u toho, že se aktivně ptám lidí, co je v poslední době bavilo. Tedy vybraných lidí, jejichž vkus je kompatibilní s mým. Pak už se jen podívám na trailer a jdu na věc.

Tomáš Holčík

Aktivně se o filmy a seriály zajímám

Využívám Max, Skyshowtime, Prime Video a Disney+. K tomu i sleduji aktuální novinky v jiných digitálních kanálech a ještě v rámci pracovní komunikace dostávám pravidelné tiskové zprávy o novinkách v distribuci. Nečekám tedy, až mi někdo či nějaká aplikace doporučí, na co se mám podívat a prakticky každý den kontroluji aktuální novinky. Nové díly seriálů většinou vidím v den jejich premiéry, výjimečně s několikaměsíčním zpožděním naráz vdechnu celou sezónu.

Když hledám nějaký konkrétní starší film, většinou zkontroluji Filmtoro, kde a zda je to zrovna k vidění, než abych prohledával jednotlivé služby. Mám několik seriálů, ke kterým se občas vracím a buď je po letech sjedu celé, typicky vše ze Star Treku, nebo si pustím pár dílů pro zlepšení nálady, například Parks and Recreation, Scrubs, Futurama nebo 30 Rock.

Marek Lutonský

Aktivně se o filmy a seriály zajímám

Navzdory úvodní odpovědi se vlastně na filmy a seriály v poslední době vůbec nedivám. Ale díky tomu, že datově a někdy editorsky zpracovávám nejrůznější žebříčky pro články na AVmanii, mám nejlepší přehled, co jsem kdy měl. Na samotné sledování ale nějak nezbývá čas a chuť, vždycky raději vezmu do ruky čtečku.

Díky práci s žebříčky pěkně vidím, jak jednotlivé „netflixy“ pracují se svým obsahem a doporučováním. Samotný Netflix má každý měsíc polovinu hitparády úplně novou. Změní se klidně i první místa. Filmy a seriály obměňuje, stále tlačí do lidí nové tituly – a oni na to, co vidí po spuštění aplikace, reagují. Na druhé straně je Disney+ a Max, kde se obmění jen pár titulů a je prakticky jistota, že nahoře bude stále to stejné.

Petr Urban

Zapnu Netflix a spol. a dám na jejich doporučení

Myslím si, že je to tak trochu všechno dohromady. Byly doby, jsem se o filmy aktivně zajímal, takže jsem věděl, na co se chci dívat. V posledních pár letech v mém životě hrají menší roli. Občas zajdu na web věnující se filmům nebo si poslechnu podcast. Jindy se ke mně něco dostane náhodně přes sociální sítě.

Z největší části ale prostě koukám na to, co mi nabídnou Disney+ a SkyShowTime. Tyhle dvě služby si platím, koukám málo, dám na jejich doporučení, případně procházím katalog podle žánru. Z filmového nadšence se stal tatík, který si některé večery po práci zapne televizi. Jen v mém případě je to streamovací služba a video sleduji na počítači nebo na mobilu. A nemám k tomu to dítě.

Lukáš Václavík

Aktivně se o filmy a seriály zajímám

Sleduji pár filmových webů, takže mám dobrý přehled o tom, co se děje. I tak mi ale některé věci uniknou buď kvůli tomu velkému množství a šumu, nebo protože to ta média nepokryla. Takhle jsem třeba nedávno zjistil, že na Apple TV+ je nový sci-fi seriál Dark Matter. Adaptace knihy, kterou jsem letos četl, dost se mi líbila, ale vůbec jsem netušil, že se podle ní má i něco točit.

Takže k některým tipům se dostanu i náhodou na sociálních sítích nebo přes doporučení od přátel, ale spíš to bývám já, kdo dělá kurátora jiným. Na co se však rozhodně nespoléhám, jsou algoritmy. Ty v mém případě nefungují snad nikde, protože mi buď doporučují věci, co jsem už viděl, nebo trefí žánr či námět, ale doporučí věc, co je na ČSFD s černým čtverečkem, případně se tomu nebezpečně blíží.

Se sledováním ale mám spíš jiný problém. Nemám tolik času na to, abych viděl všechno, co chci. A zároveň často narážím na to, že mám něco vyhlídnuté, ale není to nikde (legálně) online. Dřív jsem pro zjištění, co kde je, používal Filmtoro, ale teď se většinou obrátím na ČSFD, kde je to podle mě přehlednější.

A co vy, jak nejčastěji hledáte filmy a seriály, které si chcete pustit?