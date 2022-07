Jak nakupovat na německém Amazonu. Tipy, triky a na co dát pozor

Proč zrovna Amazon.de Nakupovat můžete i na „americkém“ Amazon.com, ale německá verze je určená jako domácí pro střední Evropu. Od roku 2017 je navíc Amazon.de přeložen i do češtiny, což se týká důležitých stránek s košíkem, reklamacemi nebo sledováním zásilky. V našem jazyce jsou i produktové stránky s popisky, ale tam si firma pomohla pouze strojovým překladem.

Amazon je v češtině, ale přeloženo není všechno Navštívíte-li Amazon.de z české IP adresy, stránka by se měla to češtiny měla přepnout automaticky. Jazykovou volbu můžete změnit prostřednictvím menu s německou vlajkou nacházejícího se vedle vyhledávače. Pokud ovládáte němčinu, doporučujeme ji. Nechybí ale ani strojový překlad do angličtiny, který je možná o trochu lepší než do češtiny.

Registrace Pokud už máte účet na Amazon.com, můžete na německé verzi použít i ten. Jinak vás ale obchod při první návštěvě vyzve k registraci, která nepřekvapí žádným nečekaným háčkem. Zadáte celého jméno, e-mail (nebo telefonní číslo) a heslo. Registraci pak dokončíte tím, že vyplníte šesticiferný kód OTP, který dorazí elektronickou poštou, případně SMS.

Dvoufázové ověření účtu V sekci Můj účet | Přihlášení a zabezpečení | Pokročilá nastavení zabezpečení doporučujeme aktivovat dvoufázové ověření prostřednictvím OTP aplikací jako Google Authenticator.

Nákup s pár překážkami Amazon naučili lidi na západě nakupovat na internetu. V Česku obchody vyšlapaly trochu jinou cestu, a proto se i struktura e-shopů liší. Zatímco si Alza nebo CZC zakládají na detailním rozdělení produktů do kategorií a bohatých filtrech, kterými vytřídíte zboží podle představ, Amazon nemá zdaleka tolik filtrů a více se spoléhá na vyhledávač. Lepší je tedy dopředu vědět, co tam chcete koupit, než čerpat inspiraci a srovnávat konkurenční produkty.

Podobných nabídek při nákupech je Amazon plný Samotný proces nákupu vás už ale nepřekvapí. U zboží na vás čekají dvě klíčová tlačítka Přidat do košíku a Koupit. To první vás nechá pokračovat v nákupech, druhé vás vyzve k výběru adresy a zaplacení. Amazon se vás bude všemožnými způsoby přesvědčit k nákupu dalších souvisejících produktů, extra záruky/pojištění apod. Dejte si tedy pozor, abyste neměli zatržené žádné volby, které nechcete.

Něco v Česku nekoupíte, pokud… Některé produkty uvidíte v katalogu s varováním, že XYZ se odesílá pouze do vybraných zemí a Česku mezi nimi není. Typicky se to týká třeba oblíbených čteček Kindle s reklamou, Amazon k nám doručuje jen dražší verzi bez reklam. Posílat k nám ale nechce ale ani jeho vlastní multimediální přehrávače Fire TV či chytré reproduktory Echo.

Některé věci si do Česka poslat nemůžete Pokud se k nim chcete dostat a nemáte v Německu známé či rodinu, můžete využít služby typu Mailboxde.cz nebo zNěmecka.eu. Zboží si z Amazonu necháte poslal na jejich adresu a ony ji obratem doručí do naší republiky. Podle velikosti a hmotnosti zásilky se ceny služeb mohou lišit. Typicky se skládají ze dvou položek: příjem/obstarání přepravy a zaslání do Česka. Kupříkladu Mailboxde.cz si za příjem pětikilového balíčku naúčtuje 111 Kč a doručení přes Českou poštu (Balík do ruky) bude za 94 Kč. Zvolit lze i jiné přepravní služby.

Doprava je někdy zdarma U fyzického a naskladněného zboží Amazon.de nabízí Čechům tři typy dopravy – expresní/spěšná (2–4 pracovní dny), standardní (4–8 pracovních dnů) a jednodenní (1 pracovní den). Spěšná stojí 4,49 eura (110 Kč), standardní pak 7,99 eura (196 Kč) a jednodenní 9,99 eura (246 Kč). Ta jednodenní ale není dostupná u všech produktů.

Bezplatná doprava. Částka se nejprve započítá a pak se vynuluje slevou Objednávky v hodnotě od 39 eur mají standardní dopravu zdarma. Ve výjimečných případech je tato výhoda i u levnějších produktů. Němci a Rakušané s přeplatným Prime (8 eur měsíčně, 69 eur ročně) mají expresní dopravu bez dalších poplatků, Češi ale mají smůlu. Amazon.de může využívat kurýrní služby různých společností, nejčastěji se však setkáte s UPS.

Pozor na obchody třetích stran Amazon už neslouží jen coby e-shop s vlastními distribučními centry, ale i jako obchodní galerie (tzv. Marketplace) prodávající zboží jiných obchodníků s externími sklady. A na ně se vztahují jiná pravidla. Objednávky se rozdělí do více balíků, platí se odlišné dopravné a chybí i možnost bezplatného standardního doručení od 39 eur. Ostatně jako galerie funguje i čínský Aliexpress a tento model opatrně spouští u nás Mall nebo Alza. Informaci o tom, kdo zboží prodává a odesílá, najdete na dvou místech. Jednak v detailu produktu pod tlačítko Přidat do košíku a koupit a jednak v košíku pod cenou a množstvím. Chcete-li se vyhnout potenciálním problémům, nakupujte věci, které jdou přímo z Amazonu. U nich bude – v české verzi stránek – stát Prodává a zasílá prodejce Amazon.

Jedna objednávka, ale rozdělená do dvou balíků, protože grafickou kartu neprodává Amazon, nýbrž Okluge Zboží z Marketplacu tam bude mít Prodává a zasílá prodejce XYZ, případně Prodává prodejce XYZ a Vyřizuje společnost Amazon. Druhá možnost má tu výhodu, že zboží putuje ze skladů Amazonu, takže se umí spojit do „jedné krabice“ s dalšími produkty a platí pro něj i bezplatná doprava. Případné reklamace už ale musíte řešit s daným prodejcem. Na stránkách produktů mimochodem najdete v pravém sloupci i boxík Další prodejci na Amazonu. Jedno zboží tedy může nabízet vícero obchodů za různé ceny a s jinými podmínkami dopravy. Možná existuje šance, že externí prodejce někdy bude něco prodávat levněji než Amazon, ale ještě jsme se s tím nesetkali.

Cena a měna Amazon.de standardně uvádí ceny v eurech, avšak v nastavení jazyka můžete přepnout na další z asi 60 dostupných měn včetně české koruny. Tyto ceny jsou jen orientační. V košíku můžete volbu euro/koruna specificky zatrhnout, takže na produktových stránkách uvidíte koruny, ale zaplatíte v eurech. A to bychom i doporučili, protože převodní kurz Amazonu je horší než u českých bank, natož u služeb typu Revolut, které se na výhodnější platby v zahraničí specializují. V době psaní článku Amazon „prodával“ euro za 25,30 Kč, Česká spořitelna za 25,15 Kč a Revolut za 24,49 Kč. U dražších nákupů budou rozdíly i ve stokorunách.

Plaťte přímo v eurech a ušetříte Možná jste si také všimli, že cena v košíku neodpovídá té uvedené u produktu. To není žádný trik, ale nedokonalost Amazonu, který mimo košík uvádí ceny s německou DPH, ale před zaplacení to přepočítává na českou. U našich západních sousedů ze základní sazba 19 % a snížená 7 %. U nás je to 21 %, resp. 15 či 10 % podle kategorie. Koupíte-li si například sluchátka za 99,90 eura, v košíku to bude 101,58 eura (99,90 / 1,19 × 1,21). S clem si nemusíte lámat hlavu, za zboží doručované z EU jej platit nebudete.

Platby V Česku je možné na Amazonu běžně platit jen prostřednictvím debetní či kreditní karty Visa nebo MasterCard. Na rozdíl od většiny obchodníků zde v bráně ani nezadáváte kód CVV ze zadní strany karty, stačí jen jméno, číslo karty a datum vypršené platnosti. Karty lze též uložit do systému, abyste údaje nemuseli zadávat pokaždé znovu. V jiných zemích Amazon.de nabízí i alternativní platební systémy, faktury nebo inkasa, ale nemáme žádné indicie, že by se tyto možnosti měly rozšířit i k nám.

Několik platebních metod, ale v Česku je prakticky použitelná jen karta Vlastně jedna „alternativa“ ještě existuje. Můžete si kartou nabít peněženku přímo na Amazonu a pak platit tímto kreditem. Do této peněženky vám může Amazon poslat i peníze za vrácené zboží.

Vrácení zboží do 30 dní Zákonná doba pro možnost vrácení zboží je 14 dní, u Amazonu můžete většinu nepoškozených produktů vrátit do 30 dní, viz nápověda. Amazon pak do 14 dní pošle peníze zpět na účet, případně na kreditní účet přímo v e-shopu. Pozor, druhá možnost je zvolena jako výchozí. Zboží lze vrátit na stránce Moje objednávky, kde u konkrétního produktu kliknete na Vrátit položky. Tam vyberete důvod, účet k odeslání peněz a jak chcete produkt vrátit. K dispozici jsou dvě možnosti.

Bezplatná vratka u zboží do 30 dní Standardně je vratka zdarma s tím, že si vytisknete štítek, přilepíte jej na krabici a zanesete jej na podací místo PPL. Případně můžete využít vlastní typ přepravy a Amazon vám uhradí náklady až do výše 13 eur (320 Kč).