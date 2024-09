Jak najít starší podobu webové stránky? Google propojil vyhledávač s Archive.org

Je to půl roku, co Google z vyhledávače odstranil archiv schránek. Nově však nabízí alternativu, díky spolupráci s Archive.org se můžete k historickým podobám webů dostat na tři kliknutí. Pokud tedy víte, kam klikat. Funkce je tak schovaná, že bez návodu ji těžko objevíte.

Ve výsledcích vyhledávače musíte nejprve kliknout na tři vertikální tečky vedle URL stránky. Napravo se pak objeví boxík s informacemi o zdroji. A v něm klikněte na Další informace o této stránce.

Otevře se nová stránka s hromadou informací z Wikipedie či jiných webů a až někde dole si všimněte nenápadného řádku Zobrazit předchozí verze v Internetovém archivu.

Pak se z webu archive.org otevře poslední uchovaná podoba (tzv. snapshot) dané stránky. Jen si musíte pár sekund počkat, protože archiv je velmi pomalý.

Má to ale ještě jednu nevýhodu. Google skutečně odkazuje jen na poslední snapshot. Pokud však URL dané stránky zkopírujete do vyhledávacího pole na web.archive.org, uvidíte všechny uchované snapshoty. Těch může být i několik stovek a sahají třeba 20 let dozadu, což se týká zejména titulních stran často navštěvovaných webů. Při přímé návštěvě přes archive.org navíc nahoře uvidíte časovou osu, takže se můžete mezi snapshoty snadno přepínat.

Zdroj: Archive.org