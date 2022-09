Jak nainstalovat Windows 11 na nekompatibilní počítač. Instalačku upraví každý

Chcete si Windows 11 nainstalovat na počítač, jehož požadavky formálně nesplňují nové a přísné nároky na hardware? Jedenáctky v praxi fungují jak bez TPM 2.0, tak na starších a oficiálně nepodporovaných procesorech. Microsoft systém vytvořil tak, aby bylo možné ochranu snadno obejít.

Učinit tak můžete, ale nejprve si rozmyslete, jestli vám to stojí za riziko. Na nepodporovaném počítači:

nezískáte zamýšlenou ochranu,

výkon nemusí být (zdaleka) optimální,

nemusíte mít k dispozici kompatibilní ovladače,

nemáte garanci, že se systém bude spolehlivě aktualizovat, tj. můžete přijít o bezpečnostní aktualizace a systém nebude bezpečný,

nemáte garanci, že vám Windows 11 jednoho dne službu nevypoví.

V současné době je praxe taková, že systém většinou funguje, byť někdy znatelně pomaleji oproti Windows 10, a aktualizuje se, ale může se to kdykoli změnit. Jedenáctky dnes stanovené požadavky na komponenty kontrolují jen při instalaci, mohou ale nedostatky počítače v budoucnu odmítnout i za běhu.

Neoficiální řešení je bez jakékoli garance a na vlastní riziko. Pokud jste s tím srozuměni a chcete pokračovat, budete potřebovat instalační obraz ISO, dále nástroj Rufus a také alespoň 8GB flash disk.

Stažení nástrojů

Získání instalačního obrazu Windows 11 je jednoduché:

Zajděte na web Microsoftu. Navigujte se níže, až uvidíte sekci Stažení bitové kopie disku systému Windows 11 (ISO). Otevřete nabídku, ve které vyberte jedinou dostupnou položku, tj. Windows 11 (multi-edition ISO) a klepněte na Stáhnout. Vyberte požadovaný jazyk Windows. Klepněte na Potvrdit a následně stáhněte instalační obraz tlačítkem, které se objeví (64‑bit Download), a soubor uložte do požadované složky.

Nástroj Rufus použijeme, protože s ním doslova pár klepnutími vytvoříte upravené instalační médium, které umožní bezproblémovou instalaci Jedenáctek na nepodporovaném hardwaru. Specificky se obejdou Microsoftem nastavené kontroly procesoru, velikosti operační paměti a přítomnosti TPM.

Nástroj si stáhněte z oficiální stránky rufus.ie. Autor dává k dispozici také přenosnou variantu (tj. s přídomkem Portable), kterou si pouze uložíte do vámi vybrané složky.

Tvorba instalačního média s Windows 11

Vložte flash disk do volného portu USB s vědomím, že všechna data na něm budou zničena. Pokud je chcete zachránit, učiňte tak okamžitě. Dále spusťte Rufus a klepněte na Vybrat. Následně vyberte stažený instalační obraz, přičemž je to v podstatě to jediné, co se od vás vyžaduje.

Nástroj je jinak z výroby nastavený tak, jak by měl. Takže případně jen překontrolujte, že Oddíl a typ cílového systému je nastavený na GPT. Další parametry jako Cílový systém, kde by měla být hodnota UEFI, změnit ani nelze.

Instalační médium v případě zájmu pojmenujte dle svého, a pokud jste již připraveni flash disk předělat na instalační médium s Windows 11, tak klepněte na Start. Až tady vás Rufus překvapí tím, že vám nabídne úpravy instalačního média vstříc uživatelské přívětivosti.

Označte hned první možnost, tedy Remove requirement for 4GB+ RAM, Secure Boot and TPM 2.0. Tím odbouráte kontrolu tří popsaných prvků, takže instalace proběhne stejně, jako byste na počítač instalovali Windows 10.

Vytvoření lokálního účtu Kdybyste s Rufusem tvořili instalační médium s Windows 11 verze 22H2 nebo novější, nabídne vám po zmáčknutí tlačítka Start jednu volbu navíc pro vytvoření lokálního účtu. Tohle totiž už při instalaci systému možné není, Microsoft vás lokální účet nechá vytvořit jedině dodatečně. Pokud v Rufusu označíte předvolbu Remove requirement for an online Microsoft account, tak si online účet snadno vytvoříte už při instalaci Windows 11. Počítač ale v době instalace nepřipojujte k internetu.

Tvorba média chvíli trvá, pokud ale flash disk není vadný, měl by vám Rufus nakonec oznámit úspěšné dokončení operace. Dále už se můžete pustit do instalace Windows 11, jak jste na to zvyklí z minulosti např. s Desítkami. Z flash disku nastartujte instalaci a projděte všechny požadované kroky.

Díky provedené modifikaci by vás instalační program neměl v žádném bodě zastavit, že vašemu počítači např. schází TPM. Od prvního kroku instalace, kde volíte jazyk Windows a rozložení klávesnice, byste se tudíž měli dostat až na pracovní plochu.