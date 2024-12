Jak nainstalovat Python? Ukážeme pár základních fíglů pro zelenáče

Python je dnes díky své obrovské komunitě a knihovnám na řešení prakticky jakéhokoliv výpočetního problému pravděpodobně nejflexibilnější programovací/skriptovací jazyk.

Python používají i neprogramátoři (a je to super!)

Díky svému multiparadigmatickému přístupu zároveň kodéra netlačí do konkrétního stylu psaní algoritmů, a proto je vhodný i pro naprosté začátečníky. Ti mají zpravidla nějaký problém X, potřebují získat výsledek Y, přičemž je opravdu zcela irelevantní, jestli se ke kýženému cíli dostanou cestou imperativní, objektově-orientovanou, funkcionální nebo nějakou jinou.



Díky jednoduchosti Pythonu a nástupu AI chatbotů v něm dnes podobný prográmek napíše levou zadní i člověk bez zkušeností a formálního IT vzdělání. Je to skvělá zpráva

Ostatně, právě proto, že je Python jazykem mnoha profesí bez formálního IT vzdělání, troufám si tvrdit, že většina z uživatelů ani pořádně neví, co je co. A ruku na srdce, ani to nepotřebují vědět.

Ale prvně ho musejí nainstalovat

Začátečníka v Pythonu – ať už je to domácí kutil, budoucí datový analytik, biolog nebo klidně i ten historik z fildy, který potřebuje setřídit nějaká data pro svoji bakalářku – naopak zajímají takové ty každodenní problémy. Nikoliv lingvistická a informační teorie, ale sakra odpověď na otázku, jak ten zatracený Python vůbec nainstalovat.

Zkušení senioři teď možná jen nechápavě kroutí hlavou a mezi vousy brblají něco o tom, že nahození drtivé většiny C/C++ toolchainů a build systémů je pravým testem lidské vůle – a ano, vidím i vás, kteří migrujete běžný projekt s desítkami a stovkami dílčích souborů z jedné verze Android Studia do druhé –, ale o vás dnes prostě nejde.

Jde o těch pár tweetů, které na sklonku listopadu prolétly sítí X a jejichž autoři považovali instalaci Pythonu za ten nejhorší zážitek v životě. A protože za své rýpnutí nasbírali tisíce lajků a stovky retweetů, asi na tom něco bude.

Budeme instalovat na Windows 11

Univerzální odpověď na otázku, jak nainstalovat Python, bohužel neexistuje, nejpopulárnější interpret je totiž k dispozici v mnoha různých podobách a záleží také na operačním systému, na kterém nakonec poběží.

Pojďme si ho tedy zkusit nainstalovat na zatím stále nejrozšířenější platformu Windows v aktuální verzi Windows 11.

Na dalším listu si ukážeme instalaci Pythonu z webu python.org a vysvětlíme si, co způsobí jednotlivá zaškrtávací políčka instalačního programu