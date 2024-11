Jak na YouTube zapnout anonymní režim a proč to nedělat

Je to už přes pět let, co Google na YouTube zavedl anonymní „incognito“ režim. Je ale velmi dobře ukrytý, takže jste si jej možná stejně jako já dosud nevšimli. Fungovat by měl podobně jako anonymní surfování v Chromu nebo jiném prohlížeči, YouTube si dočasně nebude pamatovat, na co jste koukali.

Tím si můžete jednorázově pustit video, které vás zajímá, ale nechcete, aby ovlivnilo doporučovací algoritmy. Takhle jsem například minulý týden náhodou kliknul na video s Adélou Elbel a od té doby mám YouTube plný videí z české standupové scény. A to nechcete.

Anonymní režim by tomu měl zabránit, že ano? Jenže v případě Googlu je ta funkce nedopečená hned na několika úrovních. Funguje jen na mobilu v aplikacích pro Android a iOS. Když kliknete na ikonku s profilem, na obrazovce pod avatarem pak najdete tlačítko Zapnout anonymní režim.

Na počítači nebo TV toho nijak nedocílíte. V prohlížeči samozřejmě můžete otevřít jeho anonymní okno, jenže tam už nebudete přihlášení ke svému účtu, a pokud si platíte předplatné Premium, tak na vás začnou skákat bannery a reklamy před a uvnitř videa.

Jenže ani tou mobilní aplikací si příliš nepomůžete, protože ona také způsobí akorát to, že vás dočasně odhlásí, takže i zde v anonymním režimu uvidíte reklamy. Google sice naoko zapomene, na co koukáte (reálně si samozřejmě všechno zapisuje), jenže zapomene i to, že mu každý měsíc platíte několik stovek.

V nastavení účtu v sekce Moje aktivita na Googlu nicméně můžete historii sledování na YouTube úplně vypnout, čímž zcela vynulujete algoritmus. Případně můžete smazat jednotlivé záznamy o zhlédnutých videích nebo nastavit automatické mazaní po určité době (3, 18 a 36 měsíců). To už ale není tak účinné, protože i když zpětně něco smažete, algoritmus už je „nakažený“ a změní se až časem.