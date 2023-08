Jak na řízení chytré domácnosti. Apple Homekit je přehledný, Home Assistant všemocný

Home Assistant je nejlepší platformou chytré domácnosti pro pokročilejší uživatele. Díky komunitě do ní zapojíte prakticky jakékoli zařízení s Wi-Fi a propojíte jej s dalšími prvky.

To máte termostat, zásuvky, rolety, klimatizaci, žárovky, pračku, bezpečnostní kameru. Všechny tyto a mnohé další prvky lze zapojit do chytré domácnosti a při správném nastavení zefektivnit chod použitých technologií a v ideálním případě díky nim i ušetřit.

V posledních letech se možnosti toho, jak technologie do domácnosti zapojit, podstatně rozšířily a při vyslovení zaklínadla smart home si už nemusíme představit jen žárovky ovládané z mobilní aplikace. Zároveň výrazně klesly i ceny všech dostupných prvků a chytřejší domácnost je díky tomu dostupná většímu množství uživatelů, kteří tvoří stále širší komunitu. A právě komunita je nejdůležitějším prvkem projektu Home Assistant, jenž je skvělou variantou, jak kompletní chytrou domácnost integrovat do jedné platformy.

Místo osmi aplikací jediná

Účel je naprosto zřejmý – co nejvíc prvků propojit do jednoho místa, a kromě ovládání z této centrální aplikace umožnit i jejich vzájemnou interakci především pro účely automatizace. Tím samozřejmě Home Assistant není ničím unikátní a stejné možnosti nabídne například i Homekit od Applu. I do něj zapojíte zařízení více značek, která jdou ovládat z jednoho místa.

Zásadní rozdíl je v rozsahu podporovaných zařízení i služeb, které jdou do služby zapojit. Díky tomu, že je Home Assistant otevřeným projektem, komunita se postarala o možnosti integrace nekonečného množství prvků. I když nyní v domácnosti nemáte ani jednu chytrou zásuvku, žárovku, roletu nebo jiné zařízení typické pro smart home, vězte, že nějaká zařízení zapojitelná do Home Assistenta by se u vás našla.

Kromě toho, že sem lze integrovat například chytrý televizor, podporu najdete takřka pro libovolný domácí spotřebič s podporou Wi-Fi. U nás to byla například levná sušička prádla, nebo dokonce dětská chůvička. I tato zařízení, u kterých na první pohled neexistuje důvod integrace do platformy chytré domácnosti, jsou díky zapáleným nadšencům podporována.



Při zapojení prvků s měřením výkonu lze podrobně sledovat spotřebu energie v domácnosti. Návazným krokem mohou být opatření k jejímu šetření – jak vhodnými automatizacemi, tak běžnými omezeními. Já jsem se díky Home Assistantu rozhodl pro snížení jasu televizoru a redukci příkonu o nějakých 30 W

Při druhém pohledu už ale může zapojení do platformy Home Assistant dávat smysl. U sušičky tak půjde například automatizovat spouštění v období levné energie nebo v období, kdy vyrábí energii domácí solární elektrárna. A dětská chůvička? Ta má integrovaný senzor teploty a vlhkosti, takže může jít o spouštěč pro větrání, topení, nebo naopak klimatizování místnosti.