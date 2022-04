Jak na noční fotky s mobilem. Návod na noční režim a tipy, jak si poradit i bez něj

Smartphony mají oproti plnohodnotným fotoaparátům o poznání menší snímače, které je zákonitě limitují. Většina telefonů nabídne noční režim, který má za úkol jediné – dostat i z minima světla maximum.

Kvalita fotoaparátů mobilních telefonů pokročila natolik, že většina slouží k běžnému každodennímu focení. Zejména u špičkových smartphonů budete rozdíly hledat jen těžko. Některé modely sice scénu více přibarví, jiné ji naopak podávají co nejvěrněji, ve výsledku to ale nemění nic na tom, že pro běžné použití a tisk je jedno, ze kterého modelu pocházejí. Líbit se prostě budou. Kde však mají moderní smartphony pořád rezervy, je noční focení, tedy to, kdy na scéně panují zhoršené světelné podmínky. Vypomáhají si umělou inteligencí, získáním co nejvíce dat ze senzoru, případně obojím současně.

Základ tvoří světelnost

Když se podíváme na aktuální špičku, tak Huawei P50 Pro nabízí u svého 50Mpx fotoaparátu světelnost F1,8, stejnou disponuje i Samsung Galaxy S22 Ultra, avšak už u svého 108Mpx fotoaparátu, a takový iPhone 13 Pro (Max) dokonce nabízí světelnost F1,5. Čím nižší toto číslo je, tím je světelnost vyšší, tj. tím více světla objektivem projde, což je právě pro noční fotografii důležité. Výsledek je tím pádem méně zašuměný a s ideální expozicí.

Jde to do určité míry obejít nastavením vyšší hodnoty ISO, jenže to není pro běžného uživatele přívětivé, protože ten chce jen vytáhnout svůj mobil z kapsy a hned fotit. Například aplikace Fotoaparát v iOS na iPhonech ani takový ruční vstup neumožňuje, telefony Galaxy to umí přes režim Pro. Dovoluje to také hodně profesionálnějších aplikací, které vám samozřejmě poskytnou i vyvážení bílé, ruční ostření, důležité určení času závěrky atd.

Noční režim

Kouzlo nočního režimu přítomného v telefonech spočívá v tom, že se nemusíte starat o žádné nastavování a zařízení si samo určí ideální čas k tomu, jak dlouho se má daná scéna snímat právě podle toho, kolik na ní panuje světla. Čím méně ho je, tím je doba závěrky delší, aby na ni dopadlo více světla. Typicky širokoúhlé fotoaparáty dokážou mnohdy překvapit tím, jaké výsledky už pořizují. Fotit noční město tak už prakticky není problém.

I když výrobci nabízejí noční režim i pro ostatní objektivy, je vhodné se jejich použití spíše vyvarovat. Ty totiž nemají ideální světelnost a mnohdy samy nejsou ani natolik kvalitní, aby výsledky za něco stály. Při dostatečném zdroji světla stojí za řeč maximálně tak ultraširokoúhlý fotoaparát, který má například v případě iPhonu 13 Pro (Max) světelnost F1,8, u Huawei P50 Pro už to je ale F2,2, což platí i pro Galaxy S22 Ultra. Na noční focení teleobjektivem obvykle rovnou zapomeňte, to už se pomalu vyplatí pořídit fotografii primárním snímačem a oříznout ji.

Apple si pořád drží 12Mpx rozlišení svých fotoaparátů, mezigeneračně však neustále zvětšuje velikost jednotlivých pixelů, protože větší pixel znamená více zachyceného světla. Oproti tomu například Samsung sází na technologii pixel binning, tedy slučování bloků pixelu, které se pak chovají jako jeden. Samozřejmě se to děje automaticky, a to z důvodu jasnějších fotografií.