Jak na nahrávání obrazovky. Jde to jednoduše, zdarma, na počítači i na mobilu

Říká se, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. Podobně platí, že jedno video vydá za tisíc obrázků – zejména pokud připravujete návody, manuály či pracovní postupy.

Když potřebujete pořídit snímek obrazovky, stačí na počítači stisknout klávesu PrintScreen, na mobilech tuto roli zastává současný stisk tlačítek pro zapnutí/vypnutí a hlasitost (případně dotykového gesto, např. potažení třemi prsty dolů).

Pokud však chcete natočit videozáznam dění na obrazovce, bude to komplikovanější. Zatímco na počítačích s Windows je nutné to řešit prostřednictvím aplikací třetích stran, na Androidu se možnosti liší dle výrobce a u Applu je možnost nahrávání obrazovky integrována do systému.

OBS Studio

Jedním z nejlepších řešení pro nahrávání obsahu obrazovky je bezplatný a otevřený software OBS Studio. K jeho výhodám patří fakt, že je dostupný pro zařízení s operačními systémy Windows, macOS i Linux. Pro základní nahrávání sice může působit tak trochu jako „kanón na vrabce“, ale pokud vaše požadavky postupem času porostou, udrží s nimi krok.