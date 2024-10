Jak na internetu nakoupit co nejlevněji a zároveň se vyhnout podvodníkům

Chcete si letos užít adventní čas bez stresu a zbytečných nervů? Využijte pohodlné nákupy přes internet. Přinášíme několik tipů, jak nakoupit co nejvýhodněji a od bezpečných e-shopů.

Pokud chcete snížit hladinu stresu spojenou s obstaráváním dárků, pak doporučujeme neváhat! Dárky dorazí včas, což je při nákupech přes internet obzvláště důležité, neboť s blížícími se svátky je nutné počítat s delšími dodacími lhůtami.

Kromě toho budete mít dostatek času na promyšlený výběr, úpravy či personalizaci dárků. Přitom ušetříte čas, který byste strávili cestováním do přeplněných nákupních center. Internetové obchody často nabízejí širší sortiment než kamenné prodejny, díky čemuž můžete najít opravdu speciální dárky. Online máte navíc přístup k recenzím a hodnocením od ostatních zákazníků.

Na internetu můžete snadno porovnat ceny mezi různými obchody a vybrat tu nejvýhodnější nabídku. To je v reálném světě výrazně komplikovanější až nemožné. Mnoho e-shopů také nabízí personalizované dárky, které dárkům přidají osobní nádech. Typické jsou v tomto směru různé produkty se jménem nebo fotografií. 1

Nevýhody

V rámci objektivity ale zmiňme i možné nevýhody nákupů na internetu. Tou první a patrně nejzásadnější je skutečnost, že při online nákupu nemáte možnost si zboží prohlédnout naživo, osahat ho nebo vyzkoušet, což může vést k nesouladu mezi očekáváním a skutečností.

I proto existuje pro většinu produktů možnost jejich vrácení ve 14denní lhůtě, aniž by bylo nutné uvádět důvod. Výjimku mají potraviny, časopisy či knihy, hudební nosiče, hygienické/zdravotní předměty a na míru upravené zboží.

Pozor ale na to, že lhůta běží od okamžiku převzetí, nikoli poté, co obdarovaný rozbalí dárek pod stromečkem. I to je důvod, proč mnozí nechávají nákup na poslední chvíli. Prodejci však tomuto problému předcházejí a často prodlužují lhůtu pro vrácení na 30 i více dnů.

Proti brzkým nákupům na Vánoce hovoří

lhůta pro vrácení. Prodejci ji ale často

prodlužují nad limit zákonných 14 dnů

Na tomto místě musíme upozornit, že pokud si objednáte zboží na dobírku, které následně nepřevezmete, pak se nejedná o vrácení ve 14denní lhůtě. V takové situaci po vás může provozovatel e-shopu požadovat úhradu poštovného. Rozhodně tedy není správné zkoušet objednávat u více obchodníků a převzít zboží jen od toho, který ho doručí jako první.

Určitě bychom měli také upozornit na možná rizika v případě nákupu z neověřených nebo podvodných e-shopů. Při nákupu na takových stránkách se může stát, že po zaplacení objednávky zboží nikdy nedorazí, nebo pokud ano, může být jeho kvalita výrazně horší, než bylo inzerováno (znáte zlidovělé xxx z wishe?). Níže vám poradíme, jak takový internetový obchod ověřit.

Jak nakoupit za co nejnižší cenu?

Ačkoli vás budeme v této části článku instruovat, jak ušetřit při vánočních nákupech nějakou tu korunu, musíme hned v úvodu upozornit, že není správné orientovat se jen podle ceny. Levnější produkty často mohou znamenat nižší kvalitu. Nízká cena může být lákavá, zvláště pokud máte omezený rozpočet nebo chcete ušetřit, ale s nižší cenou přicházejí kompromisy, které se projeví ve zpracování, životnosti a funkčnosti výrobku.